Сенатор от ХМАО заявил, что ждал попадания под санкции Евросоюза

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Экскурсия по объекту Центр адаптивного спорта, торжественная церемония чествования спортсменов XXXIII Сурдлимпийских игр. Сургут, исаков эдуард
Югорский сенатор Эдуард Исаков относится к попаданию в санкционный список с иронией Фото:
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Югорский сенатор в Совете Федерации РФ Эдуард Исаков заявил, что ждал попадания в санкционный список Евросоюза из-за того, что поддержал решение о признании независимости Донбасса. Об этом сенатор написал пост в своем аккаунте в Instagram.

«С большой иронией воспринял новость о том, что я попал в санкционный список Европейского союза в связи с тем, что голосовал за утверждение договоров о взаимопомощи с ДНР и ЛНР. Я наоборот этого ждал, депутаты Госдумы попали, а я нет. Последний раз был в Европе шесть лет назад, и то два дня в командировке», — сообщил Исаков. Он также добавил, что отпуск предпочитает проводить в России.

Югорский сенатор добавил, что гордится тем, что поддержал решение о признании независимости Донбасса. «Я горд и счастлив, что проголосовал за безопасность Донбасса, за мирную жизнь людей, которых на протяжении 8 лет бомбили украинские националисты», — считает Исаков.

Ранее URA.RU сообщало, что Исаков вместе с другим югорским сенатором — Александром Новьюховым попали в санкционный список Евросоюза. Ограничительные меры предполагают замораживание активов, запрет на предоставление средств, а также запрет на въезд в ЕС.

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Югорский сенатор в Совете Федерации РФ Эдуард Исаков заявил, что ждал попадания в санкционный список Евросоюза из-за того, что поддержал решение о признании независимости Донбасса. Об этом сенатор написал пост в своем аккаунте в Instagram. «С большой иронией воспринял новость о том, что я попал в санкционный список Европейского союза в связи с тем, что голосовал за утверждение договоров о взаимопомощи с ДНР и ЛНР. Я наоборот этого ждал, депутаты Госдумы попали, а я нет. Последний раз был в Европе шесть лет назад, и то два дня в командировке», — сообщил Исаков. Он также добавил, что отпуск предпочитает проводить в России. Югорский сенатор добавил, что гордится тем, что поддержал решение о признании независимости Донбасса. «Я горд и счастлив, что проголосовал за безопасность Донбасса, за мирную жизнь людей, которых на протяжении 8 лет бомбили украинские националисты», — считает Исаков. Ранее URA.RU сообщало, что Исаков вместе с другим югорским сенатором — Александром Новьюховым попали в санкционный список Евросоюза. Ограничительные меры предполагают замораживание активов, запрет на предоставление средств, а также запрет на въезд в ЕС.
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