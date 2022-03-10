Сенатор от ХМАО заявил, что ждал попадания под санкции Евросоюза

10 марта 2022 в 14:11 Размер текста - 17 +

Югорский сенатор Эдуард Исаков относится к попаданию в санкционный список с иронией Фото: Александр Кулаковский © URA.RU новость из сюжета Санкции против России вообще и Урала в частности Югорский сенатор в Совете Федерации РФ Эдуард Исаков заявил, что ждал попадания в санкционный список Евросоюза из-за того, что поддержал решение о признании независимости Донбасса. Об этом сенатор написал пост в своем аккаунте в Instagram. «С большой иронией воспринял новость о том, что я попал в санкционный список Европейского союза в связи с тем, что голосовал за утверждение договоров о взаимопомощи с ДНР и ЛНР. Я наоборот этого ждал, депутаты Госдумы попали, а я нет. Последний раз был в Европе шесть лет назад, и то два дня в командировке», — сообщил Исаков. Он также добавил, что отпуск предпочитает проводить в России. Югорский сенатор добавил, что гордится тем, что поддержал решение о признании независимости Донбасса. «Я горд и счастлив, что проголосовал за безопасность Донбасса, за мирную жизнь людей, которых на протяжении 8 лет бомбили украинские националисты», — считает Исаков. Ранее URA.RU сообщало, что Исаков вместе с другим югорским сенатором — Александром Новьюховым попали в санкционный список Евросоюза. Ограничительные меры предполагают замораживание активов, запрет на предоставление средств, а также запрет на въезд в ЕС. Подписывайтесь на URA.RU в Google News , Яндекс.Новости и наш канал в Яндекс.Дзен . Оперативные новости вашего региона — в telegram-канале « Югра » и в viber-канале « Югра », подбор главных новостей дня — в нашей рассылке с доставкой в вашу почту.

Югорский сенатор в Совете Федерации РФ Эдуард Исаков заявил, что ждал попадания в санкционный список Евросоюза из-за того, что поддержал решение о признании независимости Донбасса. Об этом сенатор написал пост в своем аккаунте в Instagram. «С большой иронией воспринял новость о том, что я попал в санкционный список Европейского союза в связи с тем, что голосовал за утверждение договоров о взаимопомощи с ДНР и ЛНР. Я наоборот этого ждал, депутаты Госдумы попали, а я нет. Последний раз был в Европе шесть лет назад, и то два дня в командировке», — сообщил Исаков. Он также добавил, что отпуск предпочитает проводить в России. Югорский сенатор добавил, что гордится тем, что поддержал решение о признании независимости Донбасса. «Я горд и счастлив, что проголосовал за безопасность Донбасса, за мирную жизнь людей, которых на протяжении 8 лет бомбили украинские националисты», — считает Исаков. Ранее URA.RU сообщало, что Исаков вместе с другим югорским сенатором — Александром Новьюховым попали в санкционный список Евросоюза. Ограничительные меры предполагают замораживание активов, запрет на предоставление средств, а также запрет на въезд в ЕС.