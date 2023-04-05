Военкоры показали видео с «дороги смерти» в Бахмут. Видео

05 апреля 2023 в 07:24 Размер текста - 17 +

На дороге в Бахмут (Артемовск) находится техника НАТО Фото: Эдуард Корниенко © URA.RU новость из сюжета Спецоперация РФ на Украине Дорога в Артемовск (Бахмут) усыпана боевой техникой НАТО. Об этом рассказали российские военкоры. «„Дорога смерти“ на Бахмут усеяна боевой техникой НАТО», — сообщается в подписи к видео, на котором демонстрируются остатки сгоревшей военной технике. Ролик размещен в telegram-канала «Операция Z: Военкоры Русской Весны». Автор поста уточняет, что на дороге встречаются американские военные легкие тактические машины МРАП, несколько БТР, а также другая военная техника. Ранее Генеральный секретарь НАТО Йенс Столтенберг заявил о передаче Украине вооружений на 65 миллиардов евро, передает RT. Он добавил, что современные танки и другая военная техника уже начали прибывать на Украину. Министр обороны Германии Борис Писториус доложил, что страны НАТО отправят на Украину шесть батальонов танков. Он уточнил, что речь идет более чем о 160 единицах военной техники.

Дорога в Артемовск (Бахмут) усыпана боевой техникой НАТО. Об этом рассказали российские военкоры. «„Дорога смерти“ на Бахмут усеяна боевой техникой НАТО», — сообщается в подписи к видео, на котором демонстрируются остатки сгоревшей военной технике. Ролик размещен в telegram-канала «Операция Z: Военкоры Русской Весны». Автор поста уточняет, что на дороге встречаются американские военные легкие тактические машины МРАП, несколько БТР, а также другая военная техника. Ранее Генеральный секретарь НАТО Йенс Столтенберг заявил о передаче Украине вооружений на 65 миллиардов евро, передает RT. Он добавил, что современные танки и другая военная техника уже начали прибывать на Украину. Министр обороны Германии Борис Писториус доложил, что страны НАТО отправят на Украину шесть батальонов танков. Он уточнил, что речь идет более чем о 160 единицах военной техники.