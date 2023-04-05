Военкоры показали видео с «дороги смерти» в Бахмут. Видео

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На дороге в Бахмут (Артемовск) находится техника НАТО Фото:
новость из сюжета
Спецоперация РФ на Украине

Дорога в Артемовск (Бахмут) усыпана боевой техникой НАТО. Об этом рассказали российские военкоры.

«„Дорога смерти“ на Бахмут усеяна боевой техникой НАТО», — сообщается в подписи к видео, на котором демонстрируются остатки сгоревшей военной технике. Ролик размещен в telegram-канала «Операция Z: Военкоры Русской Весны». Автор поста уточняет, что на дороге встречаются американские военные легкие тактические машины МРАП, несколько БТР, а также другая военная техника.

Ранее Генеральный секретарь НАТО Йенс Столтенберг заявил о передаче Украине вооружений на 65 миллиардов евро, передает RT. Он добавил, что современные танки и другая военная техника уже начали прибывать на Украину. Министр обороны Германии Борис Писториус доложил, что страны НАТО отправят на Украину шесть батальонов танков. Он уточнил, что речь идет более чем о 160 единицах военной техники.

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Дорога в Артемовск (Бахмут) усыпана боевой техникой НАТО. Об этом рассказали российские военкоры. «„Дорога смерти“ на Бахмут усеяна боевой техникой НАТО», — сообщается в подписи к видео, на котором демонстрируются остатки сгоревшей военной технике. Ролик размещен в telegram-канала «Операция Z: Военкоры Русской Весны». Автор поста уточняет, что на дороге встречаются американские военные легкие тактические машины МРАП, несколько БТР, а также другая военная техника. Ранее Генеральный секретарь НАТО Йенс Столтенберг заявил о передаче Украине вооружений на 65 миллиардов евро, передает RT. Он добавил, что современные танки и другая военная техника уже начали прибывать на Украину. Министр обороны Германии Борис Писториус доложил, что страны НАТО отправят на Украину шесть батальонов танков. Он уточнил, что речь идет более чем о 160 единицах военной техники.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Ссылки по теме
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