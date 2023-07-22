Челябинский замкомандира полка «Апостол» показал горящий танк ВСУ. Видео

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Вооруженные силы Украины. stock, танк, ВСУ, stock
Челябинец снял на видео горящий танк ВСУ в Донецкой области Фото:

Заместитель командира полка «Апостол» челябинец Юрий «Ангел» Гагарин показал горящий танк ВСУ. На видео он снял работу морпехов и поделился с URA.RU успехами на передовой.

«Дохрюкались? Мы победили, день у нас задался с 4 утра. Результат работы сегодня все видели», — комментирует «Ангел» URA.RU результаты проведенной работы за день в районе села Урожайное (Донецкая область). По словам Гагарина, сейчас главная задача бойцов — помыться, покушать и хорошо отдохнуть перед завтрашним днем.

Челябинский предприниматель Юрий Гагарин находится на передовой с марта 2022 года. За спасение 376 детей Донбасса был представлен к Ордену Мужества.

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Заместитель командира полка «Апостол» челябинец Юрий «Ангел» Гагарин показал горящий танк ВСУ. На видео он снял работу морпехов и поделился с URA.RU успехами на передовой. «Дохрюкались? Мы победили, день у нас задался с 4 утра. Результат работы сегодня все видели», — комментирует «Ангел» URA.RU результаты проведенной работы за день в районе села Урожайное (Донецкая область). По словам Гагарина, сейчас главная задача бойцов — помыться, покушать и хорошо отдохнуть перед завтрашним днем. Челябинский предприниматель Юрий Гагарин находится на передовой с марта 2022 года. За спасение 376 детей Донбасса был представлен к Ордену Мужества.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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