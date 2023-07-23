Мужчина выловил рыбу, которую не смог опознать Фото: Вадим Ахметов © URA.RU

Житель Когалыма (ХМАО) обратился к пермским экспертам с просьбой опознать рыбу. По словам мужчины, он вышел на рыбалку в Сочи на речку с одноименным названием.

«Пошел в Сочи порыбачить. Поймал голавликов, подуста и даже быстрянку. Рыбка немного отличается от нашей. Плавники даже у голавля серые. И еще ловилась неизвестная рыба. Или мелкий вырезуб или рыбец, может кто знает?» — написал Сергей Молочков в группе «Банда РПК Рыбалка в Пермском крае» в соцсети «ВКонтакте».

Ранее URA.RU писало о пермяке, который на пару с другом выловил несколько крупных карпов в Свердловской области, среди которых попались и декоративные (кои). Также сообщалось о жителе села Березовка, который выловил из реки гигантского сома. Мужчина три часа боролся с рыбой.