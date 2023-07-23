Житель ХМАО просит пермяков опознать рыбу из сочинского водоема. Видео

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Чемпионат челябинской области 2015 по ловле рыбы на донную удочку. Рыбалка. Шершневское водохранилище. Челябинск., соревнования, рыбак, дамба, лето, шершневское водохранилище, рыба, водохранилище, отдых, озеро, рыбалка, шершни
Мужчина выловил рыбу, которую не смог опознать Фото:

Житель Когалыма (ХМАО) обратился к пермским экспертам с просьбой опознать рыбу. По словам мужчины, он вышел на рыбалку в Сочи на речку с одноименным названием.

«Пошел в Сочи порыбачить. Поймал голавликов, подуста и даже быстрянку. Рыбка немного отличается от нашей. Плавники даже у голавля серые. И еще ловилась неизвестная рыба. Или мелкий вырезуб или рыбец, может кто знает?» — написал Сергей Молочков в группе «Банда РПК Рыбалка в Пермском крае» в соцсети «ВКонтакте».

Ранее URA.RU писало о пермяке, который на пару с другом выловил несколько крупных карпов в Свердловской области, среди которых попались и декоративные (кои). Также сообщалось о жителе села Березовка, который выловил из реки гигантского сома. Мужчина три часа боролся с рыбой.

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Житель Когалыма (ХМАО) обратился к пермским экспертам с просьбой опознать рыбу. По словам мужчины, он вышел на рыбалку в Сочи на речку с одноименным названием. «Пошел в Сочи порыбачить. Поймал голавликов, подуста и даже быстрянку. Рыбка немного отличается от нашей. Плавники даже у голавля серые. И еще ловилась неизвестная рыба. Или мелкий вырезуб или рыбец, может кто знает?» — написал Сергей Молочков в группе «Банда РПК Рыбалка в Пермском крае» в соцсети «ВКонтакте». Ранее URA.RU писало о пермяке, который на пару с другом выловил несколько крупных карпов в Свердловской области, среди которых попались и декоративные (кои). Также сообщалось о жителе села Березовка, который выловил из реки гигантского сома. Мужчина три часа боролся с рыбой.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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