В Курской области погибли отец с дочками из-за ВСУ: главное об СВО на 10 апреля

В Курской области при атаке беспилотника ВСУ погиб отец с дочками

10 апреля 2024 в 22:44 Размер текста - 17 +

Беспилотник ВСУ скинул взрывчатое устройство на гражданское авто в Курской области Фото: II Marine Expeditionary Force / Lance Cpl. Shawn Valosin новость из сюжета Спецоперация РФ на Украине В Курской области в селе Апанасовка беспилотник ВСУ сбросил бомбу на гражданское авто. В результате взрыва погибло трое жителей, заявил глава региона Роман Старовойт. URA.RU приводит главные новости о ситуации в зоне СВО к вечеру 10 апреля. «С украинского БПЛА было сброшено взрывное устройство на гражданский автомобиль в селе Апанасовка Кореневского района», — сообщил Старовойт в своем telegram-канале. Три жителя, находившихся в авто, погибли. Личности погибших раскрыл telegram-канал «112». В автомобиле находилась семья: отец 1987 года рождения и две его дочери 2014 и 2018 годов рождения соответственно. Обстрел журналистов Журналисты ВГТРК попали под обстрел армии Украины во время съемок на кременском направлении. Корреспондент Артем Юндас получил контузию, а оператор — ранение. Журналисты направились в Луганск, где им должны оказать медицинскую помощь. На Украине скоро будут призывать женщин Советник по гендерным вопросам командующего Сухопутных войск Украины Оксана Григорьева сообщила, что вскоре на Украине могут начать мобилизацию среди женщин. Она отметила, что защищать страну, согласно украинской Конституции, должен каждый гражданин и женского пола в том числе. НАТО выступила за удары по РФ Альянс разрешил Украине атаковать территорию РФ. Как заявил генсек НАТО Йенс Столтенберг, ВСУ имеет право на самооборону в виде атак по законным военным целям за пределами своей страны. Купянское направление Бойцы группировки войск «Запад» отразили контратаку бригады нацгвардии Украины. Столкновение произошло в районе населенного пункта Григоровка ДНР, сообщили в Минобороны РФ. ВСУ потеряли до 20 военных, танк, четыре автомобиля и три боевые бронированные машины. Поражены в ходе контрбатарейной борьбы артиллерийская установка М109 «Paladin» производства США, 152-мм гаубица «Мста-Б», две артиллерийские установки «Гвоздика» и две станции радиоэлектронной борьбы «Буковель-AD» и «Нота». Донецкое и южно-донецкое направление Российские военные группировки «Южной» отразили четыре контратаки украинских бригад в районах Выемки, Победы и Красногоровки ДНР. Среди потерь противника: до 360 военных, пять авто и два бронетранспортера М113 производства США. Также при контрбатарейной борьбе поражены польская артиллерийская установка «Krab», британская самоходная артиллерийская установка AS-90 «Braveheart», радиолокационная станция контрбатарейной борьбы производства США AN/TPQ-50. Военные группировки «Восток» улучшили положение по переднему краю. Также они нанесли поражение двум бригадам ВСУ в районах пунктов Старомайорское и Урожайное ДНР и отразили две контратаки противника районе населенного пункта Никольское ДНР. Среди потерь ВСУ: 115 военнослужащих, три авто, артиллерийская установка «Гвоздика» и 100-мм противотанковая пушка «Рапира». Авдеевское направление Бойцы группировки войск «Центр» улучшили тактическое положение и отразили 11 контратак штурмовых групп ВСУ. Минобороны РФ сообщает, что противник потерял шесть автомобилей, три боевые бронированные машины, около 395 человек, 152-мм гаубицу «Мста-Б» и 122-мм артиллерийскую установку «Гвоздика». Авианаводчики группировки «Центр» обеспечили нанесение авиаудара по целям ВСУ. Благодаря наводке был нанесен ракетный удар по сосредоточению личного состава и техники националистов, передает Пятый канал. Херсонское направление ВС РФ нанесли поражение бригадам ВСУ в районах пунктов Работино Запорожской области, Михайловка и Ивановка Херсонской области. Среди потерь противника: 65 человек, три авто, 155-мм американская гаубица М777, 152-мм орудие Д-20, 122-мм самоходная артиллерийская установка «Гвоздика». Авиация ВС РФ уничтожила базу хранения вооружения и боеприпасов ВСУ Оперативно-тактическая авиация ВС РФ уничтожила базу хранения вооружения и боеприпасов ВСУ. В Минобороны России также сообщили о том, что там находились 32 152-мм гаубицы Д-20, два цеха сборки БПЛА и объект подготовки и запуска безэкипажных катеров. Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!

В Курской области в селе Апанасовка беспилотник ВСУ сбросил бомбу на гражданское авто. В результате взрыва погибло трое жителей, заявил глава региона Роман Старовойт. URA.RU приводит главные новости о ситуации в зоне СВО к вечеру 10 апреля. «С украинского БПЛА было сброшено взрывное устройство на гражданский автомобиль в селе Апанасовка Кореневского района», — сообщил Старовойт в своем telegram-канале. Три жителя, находившихся в авто, погибли. Личности погибших раскрыл telegram-канал «112». В автомобиле находилась семья: отец 1987 года рождения и две его дочери 2014 и 2018 годов рождения соответственно. Журналисты ВГТРК попали под обстрел армии Украины во время съемок на кременском направлении. Корреспондент Артем Юндас получил контузию, а оператор — ранение. Журналисты направились в Луганск, где им должны оказать медицинскую помощь. Советник по гендерным вопросам командующего Сухопутных войск Украины Оксана Григорьева сообщила, что вскоре на Украине могут начать мобилизацию среди женщин. Она отметила, что защищать страну, согласно украинской Конституции, должен каждый гражданин и женского пола в том числе. Альянс разрешил Украине атаковать территорию РФ. Как заявил генсек НАТО Йенс Столтенберг, ВСУ имеет право на самооборону в виде атак по законным военным целям за пределами своей страны. Бойцы группировки войск «Запад» отразили контратаку бригады нацгвардии Украины. Столкновение произошло в районе населенного пункта Григоровка ДНР, сообщили в Минобороны РФ. ВСУ потеряли до 20 военных, танк, четыре автомобиля и три боевые бронированные машины. Поражены в ходе контрбатарейной борьбы артиллерийская установка М109 «Paladin» производства США, 152-мм гаубица «Мста-Б», две артиллерийские установки «Гвоздика» и две станции радиоэлектронной борьбы «Буковель-AD» и «Нота». Российские военные группировки «Южной» отразили четыре контратаки украинских бригад в районах Выемки, Победы и Красногоровки ДНР. Среди потерь противника: до 360 военных, пять авто и два бронетранспортера М113 производства США. Также при контрбатарейной борьбе поражены польская артиллерийская установка «Krab», британская самоходная артиллерийская установка AS-90 «Braveheart», радиолокационная станция контрбатарейной борьбы производства США AN/TPQ-50. Военные группировки «Восток» улучшили положение по переднему краю. Также они нанесли поражение двум бригадам ВСУ в районах пунктов Старомайорское и Урожайное ДНР и отразили две контратаки противника районе населенного пункта Никольское ДНР. Среди потерь ВСУ: 115 военнослужащих, три авто, артиллерийская установка «Гвоздика» и 100-мм противотанковая пушка «Рапира». Бойцы группировки войск «Центр» улучшили тактическое положение и отразили 11 контратак штурмовых групп ВСУ. Минобороны РФ сообщает, что противник потерял шесть автомобилей, три боевые бронированные машины, около 395 человек, 152-мм гаубицу «Мста-Б» и 122-мм артиллерийскую установку «Гвоздика». Авианаводчики группировки «Центр» обеспечили нанесение авиаудара по целям ВСУ. Благодаря наводке был нанесен ракетный удар по сосредоточению личного состава и техники националистов, передает Пятый канал. ВС РФ нанесли поражение бригадам ВСУ в районах пунктов Работино Запорожской области, Михайловка и Ивановка Херсонской области. Среди потерь противника: 65 человек, три авто, 155-мм американская гаубица М777, 152-мм орудие Д-20, 122-мм самоходная артиллерийская установка «Гвоздика». Оперативно-тактическая авиация ВС РФ уничтожила базу хранения вооружения и боеприпасов ВСУ. В Минобороны России также сообщили о том, что там находились 32 152-мм гаубицы Д-20, два цеха сборки БПЛА и объект подготовки и запуска безэкипажных катеров.