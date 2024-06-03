В Перми по делу о гибели свердловского дальнобойщика задержан подозреваемый

В Перми по делу о пропаже 41-летнего дальнобойщика из Свердловской области задержан подозреваемый. Им является знакомый погибшего. Информацию разместило в Telegram СУ СК по Пермскому краю.
«21 мая следователями следственного отдела по Свердловскому району города Перми СУ СК РФ по Пермскому краю возбуждено уголовное дело по факту безвестного исчезновения на территории города Перми 41- летнего жителя Свердловской области. В ходе проведения следственных действий и оперативно-розыскных мероприятий установлен и задержан подозреваемый в совершенном преступлении. Им оказался 36 — летний житель Свердловской области», — пишет ведомство.
По версии следователей, ночью 9 мая мужчины выпили спиртное кафе недалеко от стоянки грузовиков. Затем оба отправились в лесной массив, где между ними произошел конфликт, переросший в борьбу. В результате конфликта водитель большегруза упал в открытый канализационный колодец.
Ранее в Пермском крае были объявлены поиски водителя из Свердловской области. Сообщалось, что мужчина оставил свой грузовик с товаром на стоянке заведенным и бесследно исчез. 31 мая тело водителя нашли в коллекторе недалеко от стоянки грузовиков.
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