Диджей из Екатеринбурга устроит в ХМАО «лежачий» концерт

Диджей из Екатеринбурга Sage, хедлайнер российских и европейских фестивалей, приедет в Сургут с концертом-медитацией. Гостям предлагают послушать музыку лежа. Информация об этом размещена на сайте площадки, где пройдет концерт.
«Sage — участник и хедлайнер множества российских и европейских фестивалей, создавший неповторимый стиль из элементов традиционного, экспериментального и электронного направлений в современной музыке. Концерт в Сургуте пройдет в горизонтальном положении для максимальной расслабленности тела и активизации процессов чувственного восприятия и осознанности слушателей», — следует из афиши.
Также в Сургуте даст концерт легендарная рок-группа «Красная плесень», знаменитая матерными песнями. Организаторы установили для концерта возрастное ограничение 18+. Кроме того, с гастролями в город приедут «Ария» и «Танцы минус». А в Нижневартовске выступят известные шансонье Ирина Круг и Любовь Успенская.
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