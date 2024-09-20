Диджей из Екатеринбурга устроит в ХМАО «лежачий» концерт

Екатеринбургский диджей выступит в ХМАО с концертом, который нужно слушать лежа
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Музыку на концерте-медитации нужно слушать лежа
Музыку на концерте-медитации нужно слушать лежа Фото:

Диджей из Екатеринбурга Sage, хедлайнер российских и европейских фестивалей, приедет в Сургут с концертом-медитацией. Гостям предлагают послушать музыку лежа. Информация об этом размещена на сайте площадки, где пройдет концерт.

«Sage — участник и хедлайнер множества российских и европейских фестивалей, создавший неповторимый стиль из элементов традиционного, экспериментального и электронного направлений в современной музыке. Концерт в Сургуте пройдет в горизонтальном положении для максимальной расслабленности тела и активизации процессов чувственного восприятия и осознанности слушателей», — следует из афиши.

Также в Сургуте даст концерт легендарная рок-группа «Красная плесень», знаменитая матерными песнями. Организаторы установили для концерта возрастное ограничение 18+. Кроме того, с гастролями в город приедут «Ария» и «Танцы минус». А в Нижневартовске выступят известные шансонье Ирина Круг и Любовь Успенская.

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Диджей из Екатеринбурга Sage, хедлайнер российских и европейских фестивалей, приедет в Сургут с концертом-медитацией. Гостям предлагают послушать музыку лежа. Информация об этом размещена на сайте площадки, где пройдет концерт. «Sage — участник и хедлайнер множества российских и европейских фестивалей, создавший неповторимый стиль из элементов традиционного, экспериментального и электронного направлений в современной музыке. Концерт в Сургуте пройдет в горизонтальном положении для максимальной расслабленности тела и активизации процессов чувственного восприятия и осознанности слушателей», — следует из афиши. Также в Сургуте даст концерт легендарная рок-группа «Красная плесень», знаменитая матерными песнями. Организаторы установили для концерта возрастное ограничение 18+. Кроме того, с гастролями в город приедут «Ария» и «Танцы минус». А в Нижневартовске выступят известные шансонье Ирина Круг и Любовь Успенская.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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