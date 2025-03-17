В Петербурге обвинение запросило 18 лет колонии историку Скобову*

Историку и советскому диссиденту Александру Скобову (признан иностранным агентом Минюстом РФ, внесен в реестр террористов и экстремистов Росфинмониторинга) обвинение просит назначить 18 лет лишения свободы. Ему предъявлены обвинения в призывах к террористической деятельности и участии в деятельности нежелательной организации. Об этом сообщила адвокат Скобова Вероника Карагодина.
«Александру Скобову запросили 18 лет колонии по делу о призывах к террористической деятельности и участии в совете „Форума свободной России“ („Форум свободной России“ признан нежелательной организацией и запрещен в России)», — передает слова адвоката «Фонтанка». Скобов, как утверждает обвинение, активно участвовал в нежелательной организации, распространял его резолюции и высказывался в поддержку экстремистских действий.
Защита была застигнута врасплох, когда судья перешел к прениям сторон, минуя запланированное представление доказательств. Сам Скобов практически не участвует в защите, проводя судебные заседания через видеоконференцсвязь. Его интересы представляют два адвоката, один из которых находится в Сыктывкаре, куда был этапирован Скобов.
Александр Скобов известен своей диссидентской деятельностью еще со времен Советского Союза, когда его арестовывали и отправляли на принудительное лечение. После реабилитации в период перестройки он активно занимался научной и преподавательской деятельностью, опубликовав ряд учебных пособий по истории России. С началом конфликтов в Чечне и событий в Крыму и Донбассе, Скобов не изменил своей активной гражданской позиции, выступая против действий российской армии и за сохранение территориальной целостности Украины.
*Александр Скобов признан иностранным агентом Минюстом РФ, внесен в реестр террористов и экстремистов Росфинмониторинга
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