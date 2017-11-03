Отборные слухи о лучших людях России

21:33 03 ноября 2017 0

Когда харрасмент на хайпе

Из очередного выпуска «Слухов» вы узнаете, что похороны Ленина лоббируют Москва и регионы. — Против «Первого» провели информационную атаку. — Собчак может бросить президентскую кампанию. — Сменщик главного следователя УрФО решит «дело Мингосимущества». — Турчак выбрал сменщика лидера свердловских единороссов. — ФСО всполошило Челябинск. — Ямальцы попросят Путина вновь стать президентом. — В Пермском крае появился «серый кардинал». И многое другое. Приятного чтения!

Слухи Свердловской области

Слухи Челябинской области

Слухи Тюменской области

Слухи ХМАО

Слухи ЯНАО

Слухи Пермского края

Слухи Курганской области

Слухи России

Фото: Владимир Жабриков © URA.RU

Похороны Ленина лоббируют Москва и регионы

Главы субъектов России поддерживают тему похорон Ленина. Слухмейкеры указывают на позиции мэра Москвы Сергея Собянина, врио губернаторов Омской, Новосибирской и Орловской областей Александра Буркова, Андрея Травникова, Андрея Клычкова. Говорят, заместители этих руководителей, контактируя с кремлевскими кураторами, намекали: было бы неплохо провести референдум по захоронению Ленина в 2018 году.

По российскому законодательству, президентские выборы не могут совпадать с общенародным референдумом. Для этого предусмотрен единый день голосования. Примечательно, что в следующем сентябре именно в упомянутых регионах пройдут губернаторские выборы.

Так, московские власти уверены, что жителей столицы затронет вопрос о выносе тела из мавзолея. Чиновники рассчитывают, что избиратели проявят большую активность, чем в 2013 году, когда явка в Москве составила рекордно низкие 32%. На тот же мобилизационный эффект рассчитывают власти Омской, Новосибирской и Орловской областей, где левые взгляды традиционно сильны.

Фото: Вадим Ахметов © URA.RU

Против «Первого» провели информационную атаку

Топ-менеджмент «Первого канала» уверен, что за массовыми новостями о миллиардных дотациях, которые государство предоставило компании, стоят недобросовестные конкуренты. В начале этой недели публикация РБК о 3,5 млрд рублей, которые «первой кнопке» выделили из бюджета, была растиражирована в других СМИ, ее подхватили и топовые блогеры.

В «Останкино» говорят, что это не случайно: их прямые конкуренты получили сумму в 7 раз больше, но остались нетронутыми СМИ. Среди работников «Первого» ходит слух, что статья была заказана коллегами из ВГТРК, чтобы отвести внимание от своих внушительных дотаций. Поговаривают, что на РБК даже прошла служебная проверка. Журналистов подозревали в предвзятости и необъективной подаче информации.

Диверсии в Крыму хотели приурочить к визиту Путина

Крымские чиновники обсуждают, что диверсии по взрывам газопровода готовились к приезду президента, чтобы создать негативный информационный фон. В кулуарах говорят, что визит Владимира Путина планировался 2 ноября, но потом его отменили из-за зарубежной поездки, и об этом знало только несколько человек в Крымском правительстве.

Фото: Александр Мамаев © URA.RU

Собчак может бросить президентскую кампанию

В штабе Ксении Собчак ходят слухи, что телеведущая не намерена дойти до президентских выборов и стать реальным кандидатом. Говорят, что на этапе регистрации Собчак может выйти из президентской кампании, якобы у нее такие договоренности со спонсорами ее кампании. Пока же технологи сосредоточены на том, чтобы Собчак ежедневно создавала поводы для СМИ.

Губернаторы прилетели в Москву за деньгами

В ведущих пятизведочных отелях Москвы среди постояльцев на этой неделе было очень много губернаторов, говорят портье. Как рассказывают в правительстве, многие главы регионов сейчас действительно прилетели в Москву. Они выстраиваются очередь в профильные министерства, чтобы получить дополнительное финансирование для своих регионов.

Слухи Свердловской области

Фото: Владимир Жабриков © URA.RU

Сменщик Ибиева ответит на вопросы о перспективах Пьянкова и Задорина

Отправленный в отставку главный следователь Урала Руслан Ибиев породил одну из главных интриг года. Заключается она, впрочем, не в причинах его отстранения, как думают многие, а в том, кто займет это важное место. После того, как новый глава четвертого следственного управления ГСУ СКР с дислокацией в Екатеринбурге вступит в должность, уверены в ведомстве, станут понятны сразу несколько перспектив. В частности, будет более очевидным дальнейшее движение по делу экс-главы МУГИСО Алексея Пьянкова, а также вопрос карьерного сохранения главы СУ СК РФ по Свердловской области Валерия Задорина.

Шептия три месяца не видели в резиденции…

Неожиданная сплетня пришла из администрации губернатора. Работающие в ней слухмейкеры потеряли лидера свердловских единороссов Виктора Шептия. Якобы он уже три месяца не появляется на совещаниях и встречах в резиденции. Причины этого никто понять не может. То ли кто-то из руководителей области занес его в черный список персон, появление которых в резиденции нежелательно, то ли у Шептия настолько напряженный график, что заходить в администрацию ему просто некогда.

Фото: Владимир Андреев © URA.RU

… Турчак уже выбрал ему сменщика

Как рассказывало «URA.RU», первое окружное совещание после своего недавнего назначения секретарь генсовета «Единой России» Андрей Турчак проведет в Свердловской области. Региональное отделение партии находится в затяжном конфликте. Как сообщают источники, на совещании будут озвучены кадровые решения. Известно, что Турчак выступает за омоложение партийных кадров, поэтому секретарю свердловского отделения Виктору Шептию и главе исполкома Александру Косинцеву, возможно, придется уступить свои должности «свежей крови». На примете уже есть одна кандидатура — 36-летний «единоросс» Михаил Клименко, который курирует выборы в городскую Думу Екатеринбурга. Инсайдеры сообщают, что Турчак присматривается к молодому партийцу. В случае если он блестяще проведет выборную кампанию, у него есть шанс попасть и в федеральные руководящие органы «ЕР».

Фото: Анна Майорова © URA.RU

У Пересторонина обнаружилась неожиданная скрытая страсть

Слухачи в администрации губернатора поделились забавным наблюдением, касающимся и. о. министра промышленности Сергея Пересторонина. В бытность свою главой администрации губернатора, тот завел рядом со своим кабинетом подобие доски почета, где разместил в хронологическом порядке портреты всех своих предшественников. Новый глава администрации Владимир Тунгусов, придя 19 мая 2016 года, доску убрал, поскольку показного самолюбования не терпит. Пересторонин, ушедший тогда министром промышленности, не растерялся и свою страсть к упорядочиванию предшественников воплотил уже рядом с новым кабинетом, украсив ведущую к нему стену соответствующими портретами.

Фото: Владимир Жабриков © URA.RU

Идея Бабушкиной разозлила свердловских министров

Председатель свердловского Заксобрания Людмила Бабушкина рискует настроить против себя всех региональных министров. Как сообщают источники агентства, спикер областного парламента высказывает мысль, что программу «Пятилетка развития» необходимо принять в статусе областного закона. Если к ней прислушаются, то у губернатора появится возможность жестче спрашивать с чиновников за неисполнение отдельных пунктов. Никто из министров этого, естественно, не хочет.

Две женщины не могут поделить Людмилу Бабушкину

В свердловском Заксобрании обостряется конкуренция за информационное влияние на спикера Людмилу Бабушкину. Рядом с ней вновь стали замечать ее бывшего советника на общественных началах Любовь Казанцеву. Полгода назад после отставки ее отправили в Асбест, где пристроили пиарщиком в «Национальную сурьмяную компанию». После провала лояльных «НСК» кандидатов на местных выборов у компании обострился конфликт с местными жителями, и строительство сурьмяного завода теперь под большим вопросом. В итоге Казанцева вновь решила переметнуться под крыло Людмилы Валентиновны и поколебать незыблемые позиции ее нынешнего советника Елены Вороновой, с которой у спикера сложились доверительные отношения. Казанцева приводит Бабушкиной недорогих журналистов с сомнительной репутацией, которые готовы писать оды Бабушкиной.

Фото: Анна Майорова © URA.RU

Анатолий Никифоров возглавит екатеринбургское отделение «Единой России»

По слухам, руководители области и регионального отделения «Единой России» вернулись к некогда обсуждавшейся инициативе о создании екатеринбургского городского отделения партии. Они считают, что такой ход поможет централизовать подготовку к выборам депутатов гордумы. Именно руководитель городского отделения будет отвечать за выдвижение списка кандидатов, за ход и итоги кампании. По непроверенным данным, уже подобрана кандидатура на этот пост. Якобы им станет совладелец «Таганского ряда», депутат Заксобрания Анатолий Никифоров.

Фото: Владимир Жабриков © URA.RU

Третьяков ищет функционал, чтобы было чем заполнять отчетность

Говорят, что департамент внутренней политики администрации губернатора ''раздулся'' совсем не по тем причинам, которые обозначает его руководство. Умножение функционала тут вовсе ни при чем, заверяют слухачи, его, на самом деле, крайне мало, а эффективность и вовсе вызывает большие вопросы у всех, кто имеет хоть какие-то отношения с ДВП. В этой связи, шепчут злые языки, Третьяков начал усиленный поиск нового конкретного функционала, но по большей части формального — дающего красивую отчетность. В резиденции таким подходом удивлены и брюзжат о «старых днях, когда новых людей набирали уже после того, как эффективность работы была продемонстрирована».

Депутат Смирнов поменяет политтехнологов

Ходят слухи, будто депутат екатеринбургской гордумы Владимир Смирнов (Орджоникидзевский район) ищет новую команду политтехнологов, готовых организовать и провести его кампанию в будущем году. Как говорят слухмейкеры из окружения Смирнова, тот требует найти «более честных и грамотных», подозревая, что в прошлую кампанию его «надули» на круглую сумму. Масла в огонь подливает история с агитаторами, с которыми якобы так и не рассчитались за победную кампанию на довыборах. Депутат опасается, что без изменения персонального состава верхушки штаба его «сетка» откажется помогать ему на выборах-2018, что приведет к поражению.

Фото: Владимир Жабриков © URA.RU

У Караваева новое брутальное прозвище, но это смешно

Депутат екатеринбургской гордумы Александр Караваев получил у чиновников-коммунальщиков интересное прозвище — «тиранозавр». Призванное вызывать трепет и ужас у окружающих обозначение, однако, смешит злоязыких оппонентов народного избранника. В частных разговорах они поясняют, что Караваев только на первый взгляд создает ощущение большого и зубастого.

Сгенерировать шутку, признаются слухачи, их побудили потуги Караваева занять место Дмитрия Ионина в свердловском Заксобрании, составив конкуренцию Геннадию Ушакову. Нынешние возможности Караваева и ряд недовольных им однопартийцев говорят вовсе не в пользу получения им мандата.

Выборы в Лесном умиляют всех, кроме бывшего главы

Искусственная интрига с выборами главы ЗАТО «Лесной» забавляет даже сторонних наблюдателей. Состоявшееся 1 ноября стартовое заседание конкурсной комиссии, состоящей из представителей «Росатома», администрации губернатора Свердловской области и муниципальной думы, завершилось тем, что всех претендентов на место допустили до следующего этапа. Одобрили и первого замглавы Лесного Сергея Черепанова, и директора «Перекрестка» Александра Наймушина, и работников «Электрохимприбора» — инженера и депутата гордумы Максима Шаяхметова, а также начальника транспортного цеха Владимира Червова. Умиляет же слухмейкеров тот факт, что все участники процесса хоть и понимают, что итогом выборов станет Черепанов, чью кандидатуру согласовали и госкорпорация и обладминистрация, но все равно стараются напустить серьезность и статусность на происходящее. Впрочем, имитировать осталось недолго — 10 ноября мэра уже изберут. С этим, уверены интриганы, смирился даже уходящий глава Виктор Гришин — тот, говорят, «лихорадочно пытается трудоустроиться, регулярно ездит в Екатеринбург и Москву, но пока нигде не встретил конкретного предложения».

Фото: Владимир Жабриков © URA.RU

Гендиректора «Университетского» забирают в Москву

Гендиректора технопарка «Университетский» Дениса Скоморохова ждет повышение. Как сообщают источники, начальство «Сколково» пригласило его принять участие в крупном федеральном проекте в сфере высоких технологий. От предложения перебраться в Москву свердловский менеджер отказаться не смог. Собеседники агентства уверяют, что Скоморохов в ближайшие две недели утрясет все рабочие моменты в «Университетском» и сложит с себя полномочия.

В Уральской академии госслужбы прошли кадровые чистки

Слухмейкеры обсуждают итоги проверки, проведенной в Уральском отделении академии госслужбы федеральным проректором академии Андреем Осиповым. Говорят, что ряд руководителей уральского вуза в ходе ревизии лоббировали вопрос об отставке отделения Александра Александрова. Однако Александров смог сохранить пост. Зато, по слухам, среди заместителей Александрова произошли определенные «чистки». В частности, по неофициальной информации, своего поста лишилась заместитель по учебной работе. В связи с достижением предельного возраста якобы был заменен заместитель по науке. Есть версия, что в результате перераспределения обязанностей на ведущие позиции в вузе вышел заместитель директора Александр Полиенко, сопровождающий Александрова еще со времен его работы в департаменте внутренней политики администрации губернатора.

Фото: Владимир Жабриков © URA.RU

Свалов ведет стрессовые планерки для полных сотрудников УГМК

Появление Алексея Свалова за месяц успело обрасти слухами, которые рассказывают в компании. Так, главный реформатор медийной стороны УГМК, говорят, ведет прямо-таки незабываемые планерки. На одной из первых он даже умудрился походя оскорбить сотрудницу подходом, пообещав уволить ее, если девушка не скинет 10 килограммов в ближайшее время. Девушка и все присутствовавшие на планерке коллеги были в шоке.

Коммунальщики перенимают друг у друга не только хорошее

В коммунальной сфере, оказывается, принято перенимать не только позитивный опыт отдельных управляющих компаний по совершенствованию внешнего облика и эргономичности подъездов и придомовых территорий, но и крайне негативную практику. Так, екатеринбургский опыт отдельных бизнесменов в части давления на ТСЖ и УК через поджоги автомобилей, лифтов и помещений с целью захвата жилья себе в актив получил распространение на территории других муниципалитетов. Так, за последние несколько дней в Свердловской области случилось сразу несколько крупных поджогов объектов фирмы «Средураллифт». Слухачи это расценивают как борьбу за собственность и пока особой прыти правоохранительных органов в поиске виновников не усматривают.

Фото: Владимир Жабриков © URA.RU

Бывший депутат с потерей мандата создает федеральную сеть крематориев

Есть версия, что свердловский промышленник Анатолий Павлов пытается договориться с правительством РФ о том, чтобы возглавить программу по строительству на территории страны сети из 500 крематориев. Якобы Павлов готов предложить некую инновационную технологию сжигания тел, которая раньше не использовалась в России. Про неофициальным данным, проект сулит его автору немалую прибыль.

Форманчук может испортить себе политическую перспективу

Политические игры Кирилла Форманчука, похоже, завели его в тупик. Выступление автоправозащитника в СМИ о намерении опротестовать областной закон об административных правонарушениях в части штрафов за стоянку на газонах и других мест благоустройства вызвало удивление специалистов и правоохранительных органов. Принятие закона — исполнение поручения президента России Владимира Путина субъектам РФ, закрепленного в паспорте федерального национального проекта «Комфортная городская среда». «Если ради собственного пиара господин Форманчук готов наплевать на мнение жителей, которые резко отрицательно воспринимают парковку автомашин на газонах и тротуарах, то пусть еще и в суде показательно теперь опростоволосится и точно уже в политике не появляется», — злорадствуют чиновники.

Футболист «Урала» оглушил соседей воспоминаниями о родине

Нападающий ФК «Урал» Эдгар Манучарян чуть не вляпался в большой скандал. Оказалось, что футболист, выступающий за екатеринбургский клуб с 2011 года, сильно любит громкую музыку, в особенности мелодичное звучание дудука, напоминающего ему о родине — Армении. Однако жильцы окрестных квартир (а может и домов) страсти футболиста к сотрясающим стены композициям почему-то не разделили и после нескольких дней «эстетического наслаждения» от вибраций наведались к спортсмену в гости. Тот оказался человеком понимающим и быстро внял мольбам окружающих, существенно понизив уровень громкости своей hi-fi аппаратуры.

Слухи Челябинской области

Фото: Вадим Ахметов © URA.RU

Дубровский отложил отпуск…

Болтают, что губернатор Борис Дубровский уйдет в отпуск сразу после российско-казахстанского форума. Якобы, встретит двух президентов и отправится отдыхать. Знающие слухмейкеры уверяют, что Дубровский в отпуск не собирается: ноябрь предстоит хлопотный, и отдыхать некогда. К примеру, надо дорешать вопрос по статусу ТОСЭР Верхнему Уфалею, Озерску и Снежинску.

…и погрозил Гаттарову

Сказать, что Дубровский был недоволен совещанием по «Стратегии-2035», значит ничего не сказать. Губернатор откровенно разозлился и едва сдерживал эмоции, а со стороны это выглядело как воспитательный разнос. Вице-губернатор Руслан Гаттаров, а трансляция шла в прямом эфире, откровенно скучал и разглядывал ногти. Мало кто заметил, что когда Дубровский строго на него посмотрел, Гаттаров пожал плечами и покосился на министра экономразвития Сергея Смольникова. Мол, я ни при чем, это все министр. Таким образом подтвердилось, что Смольников у Гаттарова стал «мальчиком для битья», на которого можно свалить все «косяки».

Фото: Вадим Ахметов © URA.RU

Гладкова не увидела камер и устроила публичный разнос

На этом же заседании, где обсуждали «Стратегию-205», министр экологии региона Ирина Гладкова обрушилась с критикой на экономический блок. Обычно Гладкова ведет себя на публичных мероприятия сдержанно. А здесь, что называется, вышла из себя. Говорят, министр просто забыла, а может и не знала, что трансляция заседания идет в прямом эфире. Поэтому вела себя так, как ведут на закрытых заседаниях, когда нет посторонних ушей и опасности «вынести сор из избы». Впрочем, Дубровскому понравилось выступление Гладковой, первой задавшей критический тон проектам минэкономразвития региона.

ФСО всполошило Челябинск

По городу в последние дни ездит странный кортеж — в самом начале и в конце располагаются автомобили ГИБДД с мигалками. А в середине несколько микроавтобусов. Жители пытались вспомнить, кто же приехал в Челябинск из больших боссов. Как оказалось, это сотрудники Федеральной службы охраны организованно ездят по Челябинску и проверяют маршрут, по которому повезут президентов России и Казахстана Владимира Путина и Нурсултана Назарбаева во время форума приграничного сотрудничества 9 ноября.

Фото: Вадим Ахметов © URA.RU

Власти отбирают у чиновников машины

На российско-казахстанский форум в Челябинске потребуется очень много элитных автомобилей. Такого количества машин, из числа закрепленных за губернаторской резиденцией и ЗСО, нет. Говорят, что нескольких глав просто поставили перед фактом — отдать служебное авто на дни форума. Болтают, что даже у мэра Евгения Тефтелева забирают его «Тойоту камри», а также просят пригнать глав близлежащих городов и районов пригнать свои служебные иномарки. Чиновников просят отнестись к происходящему с пониманием.

В ЗСО освободится мандат

По слухам, в скором времени сложит свои полномочия депутат ЗСО Владимир Ушаков, избранный по спискам «Единой России». Об этом болтают в Заксобрании и якобы уже смотрят списки тех, кому бы можно было передать мандат. Но не только это волнует депутатов. «Если Ушаков будет сдавать мандат, это значит, он собирается на госслужбу!», — рассуждают в ЗСО. Все сходятся на том, Ушаков может перейти в одну из федеральных структур или в областное правительство, на экономический блок.

Фото: Вадим Ахметов © URA.RU

Главный общественник станет чиновником?

Впрочем, в рядах элиты говорят, что если и будет обновление в экономическом блоке правительства, то за счет председателя Общественной палаты региона Олега Дубровина. Все отмечают, что на совещаниях Дубровин демонстрирует хорошее знание в экономических вопросах, давая сто очков вперед действующим чиновникам. Уже ходят слухи, что если освободится одна из руководящих ставок, должность предложат Олегу Дубровину.

Экс-мэру Копейска нашли должность

Третьим заместителем министра общественной безопасности региона Евгения Савченко станет Валерий Устинов. Тот самый подполковник внутренней службы в отставке, бывший сотрудник МЧС, пробывший в должности мэра Копейска всего пару недель. Собственно говоря, ему в свое время предлагали пойти в министерство, обещали ввести третью ставку. Но Устинов повелся на заговорщиков, толкавших его в мэры, вопреки пожеланиям области. Став главой, Устинов очень быстро все понял и ушел в отставку, сославшись на здоровье. Теперь он получит свой «бонус» — должность в министерстве и будет курировать связи с МЧС. Говорят, об этом хлопотал вице-губернатор Олег Климов.

Фото: Вадим Ахметов © URA.RU

«Содружество» «обилетило» Ботова

На рынке похоронных услуг сплетничают, что криминальный профсоюз «Содружество» вынудил компанию «Вечность» Дмитрия Ботова ежемесячно платить за беспрепятственный доступ к кладбищам. Называются суммы от 100 тыс. до 150 тыс. рублей в месяц. На руку «Содружеству» сыграл тот факт, что Ботов рассорился почти со всеми партнерами. Его людей выгнали из клиники ЧГМУ и из бюро судмедэкспертизы. Если бы не силовое прикрытие, он мог бы распрощаться и с бизнесом.

Новичихин спонсирует оппозицию…

Долгое время в Челябинске гадали, откуда берутся деньги на существование одного из оппозиционных СМИ, редакция которого расположена в Москве и регулярно критикует губернатора Бориса Дубровского, областные и городские власти. Недавно по одной незначительной детали все-таки вычислили спонсора этого портала. Им оказался пиарщик Владимир Новичихин. Политтехнолог ранее ассоциировался с бывшим «политическим» вице-губернатором Николаем Сандаковым, которого судят за взятки, а он настаивает, что брал деньги на выборы. Когда информация стала известна, возник вопрос: теперь делать с Новичихиным? Пока ответа на него нет.

…и прячется в столице

Старший брат Владимира Новичихина, бывший замначальника управления внутренней политики области Владимир Новичихин уже выступил в суде по делу бывшего вице-губернатора Николая Сандакова. Дал показания в пользу экс-чиновника, что якобы существовала «черная касса» на выборах. Теперь все гадают, будет ли вызван в качестве свидетеля Владимир Новичихин. Новичихину-младшему говорить о «черной кассе не с руки. Он работает в Москве, чуть ли не на «Единую Россию». Маячить перед камерами, рассказывая о темной стороне выборов — портить себе репутацию. Кстати, оттуда из столицы, по слухам, он и дает вводные оппозиции.

Фото: Вадим Ахметов © URA.RU

Панов начинает «напрягать» партийцев

Депутат Металлургического райсовета Юрий Панов воспользовался случаем, когда спикер Денис Мацко уходит в отставку, а нового председателя не назначили, для своего личного пиара. Его и так считают неформальным «смотрящим» за районом от депутата Госдумы Владимира Бурматова. Но в последнее время даже сайт райсовета пестрит пресс-релизами об активности Юрия Панова. Ему посвящено 6 из 7 последних сообщений. Доброе слово, как говорится, и собаке приятно. Но когда столько пишут про человека с уголовным прошлым, отсидевшего в колонии, некоторые члены партии высказывают беспокойство.

«URA.RU» разблокировали в Миассе

Как только на «URA.RU» появилась информация о блокировке сайта в мэрии Миасса, сайт стал доступен для чиновников. Говорят, что управляющий делами Николай Беляев лично дал такую команду. Мол, черт с ними! Кстати, еще четыре сайта, где могут ругать мэра Геннадия Васькова, до сих пор недоступны для чиновников. Впрочем, толку от этого мало. Сотрудники мэрии читают запретные страницы со своих смартфонов, айфонов и айпадов.

Фото: Вадим Ахметов © URA.RU

Жилин расстроен ревизорами

Мэр Златоуста Вячеслав Жилин очень удручен итогами ревизии КСП. Он не ожидал, что аудиторы нароют так много, особенно в той части, что связана со «Златоустовским ДРСУ», бизнесом, близким к его супруге. Впрочем, если Жилин будет молодцом, в рекордно короткий срок вернет деньги в бюджет и наведет порядок в подконтрольных ему бизнес-структурах, его оставят в покое.

В Озерске грядет отставка

Говорят, что в скором времени уйдет в отставку начальник управления культуры Озерска Наталья Сальникова. В мэрии к ней большие претензии. Ничего не делает для того, чтобы попасть в областные целевые программы. Администрация, кстати, из-за того, что сфера не имеет допдоходов из регионального бюджета, тратит на культуру две трети собственных доходов. Еще к Сальниковой, так говорят в Озерске, нарекания по исполнению майских указов президента, а за этим следит Москва.

Слухи Тюменской области

Фото: Николай Бастриков © URA.RU

«Железная леди» тюменской налоговой уходит

Ходят слухи, что известная высокими результатами своей работы в Тюменской области начальница УФНС региона Тамара Зыкова в ближайшее время намерена написать заявление об увольнении по собственному желанию. Куда перейдет на работу главный налоговик Тюменской области, сплетники не сообщают. Но предполагают, что Зыкова не намерена в будущем связывать свою судьбу с Тюменской областью.

Тоболяки «предъявили» спикеру Гордумы за Общественную палату

В Тобольске сплетничают, что местные общественники пожаловались в прокуратуру на председателя городской думы Андрея Ходосевича. Якобы поводом послужило формирование «думской» части Общественной палаты города. «Ходосевич и депутаты включил в Общественную палату людей солидных, имеющих бизнес и просто известных в городе, — говорят слухачи. — Вот только будет ли им дело до проблем простых тоболяков — большой вопрос». Впрочем, некоторые сплетники добавляют — среди новых членов Общественной палаты есть человек, приходящийся свояком лично Ходосевичу.

Главный чекист «поднимет» старые тюменские дела

Сплетники уверяют, что новый начальник РУФСБ по Тюменской области Игорь Кочнев каждый день требует от подчиненных возбуждения уголовных дел. «Новый руководитель оказался очень жестким человеком, и пока что тюменские чиновники не могут наладить с ним контакт. — шушукаются слухмейкеры. — А он, между тем, приказал подчиненным „поднять“ все старые дела, которым не дали хода при его предшественнике».

Тюменские полицейские обиделись из-за премий

Говорят, что тюменские полицейские впервые всерьез обиделись на руководство областного полицейского главка. Поводом якобы стало то, что далеко не все сотрудники получили традиционные премии к празднику — 10 ноября. «В этом году начальство выписало премии только себе, рядовые сотрудники не получили ни копейки. Зато у руководства премии доходят до миллиона», — шепчутся слухачи.

Фото: Николай Бастриков © URA.RU

Строительному гиганту не хватает подрядов

Рассказывают, что строительный гигант «Мостострой-11», возглавляемый депутатом городской думы Тюмени Николаем Руссу, в будущем году может столкнуться с недостатком подрядов. «В Тюменской области контрактов у Руссу предостаточно, — объясняют слухачи. — Сложности у „Мостостроя-11“ могут возникнуть на федеральном уровне. После ухода из крымского проекта Руссу, возможно, придется пойти на сокращение издержек, ведь процветание его предприятия держится исключительно на все большем количестве новых заказов».

На «тюменской рублевке» снова земельный конфликт

Говорят, администрация Тюменского района представила новые генпланы поселков Перевалово и Каменка. Якобы владельцы частных домов пришли в ужас от этих документов: многие участки земли с домами, на которые у хозяев есть все документы, оказались на земле сельскохозяйственного назначения. «Собственники покупали их под ИЖС, и по документам, которые есть у владельцев на руках, земля под ИЖС, а теперь она внезапно стала землей сельхозугодий, — удивляются сплетники. — В предвыборный год это очень странное решение. Которое может обернуться митингами или многомиллионными исками собственников земли в районным властям».

Фото: Николай Бастриков © URA.RU

Чемезов отправил своего человека за лесом и песком

В Тюмени сплетничают, что депутат городской думы Андрей Потапов неожиданно для многих занялся реализацией леса в районе крупнейшего песчаного карьера «Светлый» в районе Криводаново — Якуши на Старом Тобольском тракте. Якобы новые бизнес-интересы Потапова не могли бы реализоваться без его покровителя — депутата облдумы, бизнесмена Олега Чемезова, который через Потапова обозначил свою заинтересованность в «Светлом» и других проектах в этом районе.

«Фронтовики» бегут из ОНФ

Говорят, в тюменском отделении ОНФ готовится массовый переход фронтовиков в откровенно оппозиционные организации. Якобы, причиной тому — «переворот», который готовит группа членов штаба «фронтовиков» совместно с областными чиновниками. При поддержке чиновников, курирующих общественные организации, «заговорщики» собираются ввести в руководящие органы ОНФ подконтрольных им идейно близких людей для оказания «коммерческих» услуг под флагом президентского движения, предполагают слухачи.

Фото: Анна Майорова © URA.RU

Благодаря Шнурову в Ледовом дворце отремонтируют туалеты

Поговаривают, что на последнем концерте Сергея Шнурова в тюменском Ледовом дворце депутаты городской думы были так возмущены организацией мероприятия и состоянием инфраструктуры дворца, что теперь готовят предложения по реконструкции спорткомплекса. Якобы народных избранников особенно возмутили общественные туалеты Ледового дворца. «Когда депутаты увидели, как девушки вынуждены идти с мужчинами в один туалет, где даже не закрываются двери кабинок, они хотели сразу дать поручение мэрии ликвидировать этот „колхоз“, — шепчутся сплетники. — Но спорткомплекс областной, поэтому сейчас народные избранники думают, как предложить властям региона хотя бы туалеты в Ледовом дворце привести в цивилизованный вид».

Слухи ХМАО

Отстранение Ахметзянова перепугало югорских силовиков

В кругу югорских силовиков обсуждают решение руководства СКР временно отстранить от работы руководителя местного управления Анвара Ахметзянова, не проработавшего и года в этой должности. Если верить кривотолкам, главный следователь Югры, что называется, просто попал под раздачу, тогда как все решения, как расследовать дело о гибели 10 детей в автобусе, принимались на вышестоящем уровне. «С начала и до конца дело вели следователи из „четверки“ (Четвертое управление ГСУ с дислокацией в Екатеринбурге — ред.). С них и нужно спрашивать. Зачем наказывать того, кто здесь совершенно не виноват?», — недоумевают люди в погонах.

Прокуратура обжалует освобождение главного обвиняемого в ДТП с детьми

По слухам, прокуратура ХМАО подала апелляцию на решение Ханты-Мансийского районного суда, отпустившего под подписку о невыезде главного обвиняемого в деле о гибели 10 югорских детей в ДТП с автобусом Раиля Саитханова. «История серьезно пошатнула доверие к российским правоохранительным органам, поэтому они будут пытаться вернуть Саитханова в тюрьму до последнего», — рассказывает один из слухачей.

Силовики сдают начальство в надежде карьерного роста

По мнению сплетников в УМВД ХМАО, визит следователей из главного следственного управления стал поводом для анонимных доносов полицейских на свое начальство. По версии слухачей, причина для такого поведения — надежда силовиков занять вышестоящую должность после увольнения руководителей. «Плох тот зам, который не мечтает подсидеть начальника. Приезд следователей из ГСУ дает отличную возможность реализовать полицейским все свои амбиции», — шепчутся слухачи.

Фото: Государственный надзор охраны водных биологических ресурсов и среды их обитатния © URA.RU

В Рыбнадзоре продолжает действовать теневой бизнес

Как сплетничают в рыболовных кругах Ханты-Мансийска, несмотря на увольнения руководителей регионального Рыбнадзора, количество браконьерских группировок в регионе не уменьшилось. По версии слухачей, рядовые инспекторы закрывают глаза на нарушение закона и бездействуют. «Руководителей сняли, но количество браконьеров меньше не стало. Схемы по сбору и транспортировки икры в Омск на последующую фасовку и отправку за границу так и остались. Есть надежда, что новый начальник Рыбнадзора положит этому конец», — комментируют сплетники.

Авария с автобусами под Пыть-Яхом произошла из-за забастовки рабочих «Северавтодора»

По слухам в окружной Думе ХМАО, массовые ДТП с участием общественного транспорта рядом с Пыть-Яхом произошли из-за забастовки рабочих в обслуживающей компании, которая должна была посыпать обледенелый участок дороги специальным реагентом. По одной из версий, рабочие окружной компании «Северавтодор», недовольные условиями труда, просто отказались выходить на работу, в результате трасса осталась заледенелой, что привело к большому количеству автомобильных аварий.

Фото: Анна Майорова © URA.RU

Строителям Югры предложили майнить биткоины

В правительстве ХМАО ходят слухи, что кураторы строительства придумали неординарный способ вывести строительную отрасль из кризиса. На одном из закрытых совещаний застройщикам было предложено организовывать на базе предприятий криптовалютные фермы. «Строительные заводы очень подходящее место — много пространства, высокая энергоемкость, к тому же идея укладывается в цифровую стратегию развития России», — комментирует один из участников встречи, отмечая, что автором идеи якобы выступил профильный замгубернатора Дмитрий Шаповал.

Балина отправляют в отставку

Силовики Югры шепчутся о скорой отставке прокурора Сургута Леонида Балина. По версии сплетников, якобы руководство настоятельно рекомендует Балину уйти в отставку к концу следующей неделе. По мнению слухачей, такое решение связано с громким уголовным делом и задержанием одного из подчиненных прокурора Сургута. Также силовики шепчутся, что в ближайшее время свои должности могут покинуть сразу несколько югорских прокуроров.

Дело Барсова возбудили с подачи мэрии Сургута

В правоохранительных кругах округа шепчутся, якобы уголовное дело против предпринимателя Евгения Барсова было возбуждено с подачи мэрии Сургута. По слухам, из-за конфликта с бизнесменом городские чиновники обратились к силовикам за помощью и предоставили информацию, которая послужила поводом для уголовного преследования.

Фото: Владимир Жабриков © URA.RU

Мигранты обиделись на чиновников

Как сплетничают жители Сургута, официальная присяга, которую дают мигранты при получении российского гражданства, вызвала волну негодования. По версии слухачей, присяга для приезжих из славянских стран — Белоруссии и Украины — проходила в главном зале городского ЗАГСа под музыку и в присутствии представителей администрации. В то же время присяга для граждан из Средней Азии — Киргизии, Таджикистана и Узбекистана — проходила без каких-либо торжественных акцентов, в маленьком второстепенном зале. По мнению слухачей, подобное может являться дискриминацией по национальному признаку.

«Банный клуб» Нижневартовска отпраздновал 15 лет

Если верить слухам, закрытый мужской клуб для нижневартовского истеблишмента отпраздновал 15-летие. Якобы специально для этого события в город съехались многие видные представители неофициального сообщества — экс-кураторы здравоохранения Александр Фучежи и Виктор Шашков, экс-депутат Александр Карпов. Столы в бане, если верить сплетникам, накрывало заведение «Дорогая, я перезвоню».

Фото: depositphotos.com © URA.RU

После увольнения Набиуллина пропал ноутбук

Как шепчутся в медицинском сообществе ХМАО, курьезная ситуация произошла в одном из учреждений округа. После ухода главного врача ОКБ Нижневартовска Ильвира Набиуллина в департамент здравоохранения Югры, пропал дорогой ноутбук стоимостью 120 тыс. рублей, находившийся на балансе больницы. «Персонал больницы, обнаруживший пропажу ломает голову: куда же он мог деться?» — повествуют рассказчики.

Увольнение Тарасова получило необычную интерпретацию

Забавную историю рассказывают слухачи из Нижневартовска. Якобы бывший глава управления инвестиций мэрии Олег Тарасов был вынужден уволиться из-за собственного банкротства. Такой статус не позволяет лицам занимать посты на муниципальной службе. «Он был признан банкротом по иску „Сбербанка“, который перед этим получил в собственность актив Тарасова — торговый центр „Джаз“», — болтает один из сплетников.

Какого-либо подтверждения эта история пока не получила. Наоборот, по словам главы Нижневартовска Василия Тихонова, переход Тарасова в муниципальное «Предприятие капитального строительства» связан со стоящими перед ним задачами вывести строительный комплекс Нижневартовска на более качественный уровень.

Слухи ЯНАО

Ямальцы попросят Путина вновь стать президентом

По слухам, работникам муниципальной сферы Ноябрьска начальство рекомендовало подписать обращение к Владимиру Путину с просьбой выдвинуть свою кандидатуру на президентских выборах 2018 года. Даже назывались цифры: якобы местной ячейке «Единой России» поступила разнарядка из окружного отделения партии собрать 30 тысяч таких подписей.

Фото: Владимир Жабриков © URA.RU

Визит Кобылкина в Ноябрьск связали с началом выборов…

По слухам, политическая тусовка Ноябрьска увидела в визите губернатора Дмитрия Кобылкина в город неофициальный старт подготовке предвыборной президентской кампании. Посещая с рабочим визитом Ноябрьск, Кобылкин привез с собой главу Избиркома в ЯНАО Андрея Гиберта, который в свою очередь представил нового председателя территориальной избирательной комиссии города Светлану Ганошенко. Им стала бывший начальник управления правовой и аналитической работы при аппарате губернатора ЯНАО Светлана Ганошенко.

…, а Строковой предстоит поделиться опытом с преемницей

Бывшая председатель ТИК Ноябрьска, проработавшая в этой должности менее 2-х лет и лишившаяся своего поста, по слухам, из-за небольших, но многочисленных ошибок в работе, Ирина Строкова, пока осталась в составе ТИКа. Наблюдатели связывают это с тем, что Строкову попросили передать свой пятнадцатилетний опыт работу в ТИКах Ямала молодой коллеге, направленной губернатором на столь ответственный перед президентскими выборами пост. Ноябрьск, как известно, самый проблемный для властей ЯНАО город в период выборов.

Фото: Вячеслав Егоров © URA.RU

Главного санврача Ямала отправляют в отставку

Говорят, что на Ямале скоро сменится глава Роспотребнадзора. Почему покинет свой пост действующий главный санитарный врач Людмила Нечепуренко, до конца не ясно. Мнения инсайдеров разделились. Одни говорят, что Людмила Александровна собралась уйти на заслуженный отдых. Другие уверены, что ей готовят место где-то в соседних регионах.

Соглашаются слухмейкеры только в том, что она очень строгий, но справедливый начальник и отличный специалист. «Попытки подмять ее под себя предпринимали многие бизнесмены и политики Ямала. Но за много лет службы еще никому этого сделать не удалось. Она заслужила уважение на всех уровнях. И ее уход — это катастрофа для Роспотребнадзора», — говорят слухачи.

Ямальского ученого поймали на плагиате

Ямальский ученый Виктор Гузь, известный своими оппозиционными высказываниями и неординарными новшествами, попал в поле зрения Роспатента. Говорят, что многие его изобретения и новаторские методики на самом деле ему не принадлежат. Все открытия уже были сделаны другими российскими и иностранными учеными ранее. Якобы Виктор Гузь лишь изменил «обертку» и подал чужие наработки, как собственные идеи.

Фото: Андрей Загумённов © URA.RU

Костогриз испугался восстания горожан из-за жилья

Глава Нового Уренгоя Иван Костогриз никак не может избавиться от жилищных проблем. Только утихли страсти вокруг сноса ветхого жилья, как масло в огонь добавили жильцы печально известной новостройки по адресу Крайняя, 5. По слухам, власти города скрыли результаты экспертизы, которая показала, что дом опасен для проживания и может в любой момент рухнуть. Якобы власти опасаются, что, если эти данные будут обнародованы, тогда администрации придется в строчном порядке расселять жильцов. При этом в городе почти нет свободного жилфонда. А расселение людей вне очереди вызовет массовое негодование льготников и прочих горожан, которые годами ждут получения своей законной недвижимости.

Фото: depositphotos.com © URA.RU

Защитнику ямальских бизнесменов уже ищут замену

Отставку ямальского бизнесс-омбудмена Дмитрия Бравдурного официально до сих пор никто не подтвердил. Скорее всего, это связано с тем, что по документам он все еще находится в отпуске. Однако источники говорят, что официальных заявлений стоит ждать сразу после праздничных выходных, когда Бравдурный должен выйти из отпуска. Слухмейкеры говорят, что больше всего обеспокоены уходом в аппарате Бравдурного.

Сотрудники переживают, что новый назначенец захочет набрать собственную команду, а они потеряют работу. Чтобы этого избежать, они собираются поставить на вакантное место своего человека. По неофициальным данным, начался сбор подписей среди предпринимателей под обращением к губернатору Дмитрию Кобылкину. Якобы бизнесмены попросят главу региона назначить новым омбудсменом некую Алену Устьянцеву. В настоящий момент она числится советником Бравдурного.

После гостей из Салехарда Шалаев стал «белым и пушистым»…

Сотрудники Ноябрьской горбольницы отметили смягчение тона своего главного врача Олега Шалаева. «Шалаев стал белым и пушистым», — отмечают они в разговорах со своими близкими. Разительные перемены в риторике своего начальника связывают с недавними визитами департамента здравоохранения округа, сначала директора окружного департамента, а затем и заместителя губернатора по социальной политике.

…, но наблюдатели отмечают, что дни его на посту сочтены

Об этом прямо говорит тот факт, что городская прокуратура распространила информацию об административном правонарушении со стороны главного врача за несвоевременную оплату медикаментов поставщикам в размере 76 млн рублей. Якобы это и станет поводом для отставки врача.

Работникам муниципальной сферы Ноябрьска начальство рекомендовало подписать обращение к Владимиру Владимировичу Путину с просьбой выдвинуть свою кандидатуру на президентских выборах 2018 года. Даже назывались цифры, что местной ячейке «Единой России» поступила разнарядка из окружного отделения партии власти о сборе 30 тысячи таких подписей.

Слухи Пермского края

Фото: Алексей Глазырин © URA.RU

Решетников устал от ленивых подхалимов…

По слухам, в администрации губернатора Пермского края начались серьезные обсуждения на тему отсутствия самостоятельности у представителей власти Прикамья. Якобы губернатор Максим Решетников недоволен отсутствием инициативы со стороны и руководителей муниципалитетов, и депутатов всех уровней. Все действуют по одному принципу: что глава региона скажет — то и сделаем.

Как говорят, Решетникова очень напрягает ситуация, когда ему невольно приходится брать на себя чужие полномочия. Особенно тяжело идет тема 300-летия Перми, которое столица Прикамья будет праздновать в 2023 году. И депутаты гордумы, и мэрия во главе с Дмитрием Самойловым выражают полную готовность поддержать идеи губернатора, а сами до сих пор не подготовили ни одного адекватного предложения.

… и озаботился судьбой регионов России

Ходя слухи, выступления Максима Решетникова по поводу несправедливости схемы распределения федеральных денег между регионами получат продолжение. Говорят, пермский губернатор становится спикером и лоббистом интересов развитых регионов, от которых «отрезают» все больше средств в угоду бедным субъектам РФ.

По разговорам, Решетников готов вести переговоры о внедрении понятной системы распределения дотаций на федеральном уровне. Судачат, что к губернатору прислушиваются и в правительстве РФ, поскольку пермяк публично поднял темы, которые обсуждали давно, но кулуарно.

Фото: Алексей Глазырин © URA.RU

Лопаева присмотрелась к администрации

Слухачи рассказывают, что ближайшую соратницу губернатора, вице-премьера Елену Лопаеву (она руководит аппаратом правительства) так упорно сватают на пост главы краевой администрации, что чиновница задумалась и решила: а почему бы и нет?

Сплетники утверждают, что Лопаева готова возглавить администрацию уже в ноябре, а на важнейший пост руководителя аппарата правительства подобрала проверенного человека. Как говорят, чиновница проявляет интерес к политике — ей наскучила роль серого кардинала кабинета министров.

Ну, а если Лопаева действительно решила возглавить администрация, то действующему руководителю Рустему Юсупову пора поторопиться с поиском новой должности.

Фото: Алексей Глазырин © URA.RU

Юсупов со всеми рассорился

Поговаривают, окружение губернатора хотело бы сохранить на посту главы краевой администрации Рустема Юсупова до окончания президентской кампании — то есть до конца марта. Чиновник хоть и не отличается активностью, но зато обладает большим опытом и является высококлассным юристом. Налажен у него контакт и с Приволжским полномочным представительством президента.

Однако, как говорят, менее чем за год работы Рустем Юсупов успел поссориться почти со всеми сотрудниками администрации. Якобы не нашел он общего языка и с окружением Максима Решетникова. Теперь уже главе региона предстоит решить, оставлять конфликтного сотрудника или же отпустить его.

Пучко станет «серым кардиналом»

Как утверждают шептуны, пермская элита явно недостаточно внимания уделила назначению на пост руководителя территориального департамента администрации губернатора Дмитрия Пучко. Последний еще недавно был москвичом и занимался экономической политикой в мэрии столицы (впрочем, как и Максим Решетников с Еленой Лопаевой).

Ранее роль территориального департамента была не столь велика, потому что в администрации действовал «политический» замглавы. Сейчас такого человека в ведомстве нет. Кроме того, Пучко, как говорят, летом активно проявил себя в период губернаторской кампании.

Не исключено, что политическая повестка теперь будет управляться именно из кабинета Пучко.

В правительстве — два слабых звена

Хоть в кулуарах все и обсуждают, что губернатор, наверное, до президентских выборов не будет никого увольнять из правительства, но, поговаривают, позиции двух министров стремительно ослабевают.

Судачат, что министром культуры Галиной Кокоулиной недовольны из-за отсутствия ярких идей на будущее (все-таки внезапное появление «Лето Парка» позитивно встряхнуло пермяков). А главу минспорта Олега Глызина упрекают в том, что ему никак не удается урегулировать конфликты с профессиональными клубами и федерациями.

Как говорят, губернатор к обоим чиновникам не питает особенно теплых чувств. Если не включатся в работу — вероятно, с ними попрощаются в первую очередь.

Фото: Алексей Глазырин © URA.RU

У Глызина появился «большой брат»

Слухачи утверждают, что критика Олега Глызина обоснована только отчасти. Якобы в действительности министр не принимает кадровые решения и не занимается принципиальными для отрасли вопросами. Говорят, чиновника просто не подпускают к важнейшим темам.

Есть версия, что под контроль минспорта взяла «социальный» вице-премьер Ирина Ивенских. Однако эта чиновница всегда умела сглаживать конфликты. Сейчас ситуация в пермском спорте стремительно обостряется. Поэтому шептуны обсуждают, что, возможно, «большой брат» на самом деле сидит в администрации губернатора. У многих есть ощущение, что сейчас кто-то генерирует конфликты в отрасли спорта, чтобы довести напряжение до предела и уволить Глызина, списав на него все непопулярные решения.

Фото: Алексей Глазырин © URA.RU

Матвеев решил подружиться с заместителем…

Рассказывают, что исполняющий обязанности министра здравоохранения Дмитрий Матвеев стал активно контактировать со своим заместителем Михаилом Мальцевым — соратником советника губернатора и бывшего вице-премьера Анатолия Зубарева. Хотя изначально отношения двух руководителей минздрава были весьма прохладными.

Есть две версии происходящего. Возможно, Матвеев решил подружиться с замминистра, чтобы заодно наладить отношения и с Зубаревым и избежать конфликтов. Другой вариант — глава минздрава готовит себе замену, а сам планирует заступить на пост вице-премьера.

… и становится жертвой интриг

По слухам, активизировались недоброжелатели Дмитрия Матвеева. Во-первых, в медицинском сообществе неизвестные интересанты активно распространяют информацию в стиле «приехал очередной „варяг“ добивать здравоохранение в Пермском крае». Во-вторых, на Матвеева пытались «повесить» провал реорганизации Дома ребенка, хотя вопрос здесь больше к министерству социального развития.

Третий риск для Матвеева: активно обсуждаются проблемы, с которыми столкнулась реформа медицины на территориях Кизеловского угольного бассейна (КУБ). Население озлоблено, врачи тоже недовольны. Противников Матвеева не смущает тот факт, что проект фактически стартовал весной, когда чиновника еще и не было в Пермском крае. Кому-то выгодно возникшие проблемы списать именно на министра-«варяга».

Фото: Алексей Глазырин © URA.RU

Скриванов заменил кураторов информполитики в гордуме

Слухачи утверждают, что до конца года в Пермской городской Думе сменятся кураторы информационно-политического блока. Должности руководителя пресс-службы и советника спикера Юрия Уткина объединят в одну. Сейчас их занимают Константин Шестаков и Николай Решетников соответственно, которые уйдут в связи с реорганизацией. Оба, по данным информаторов, категорически противились финансированию СМИ, входивших в холдинг «Актив-Медиа» депутата Госдумы Дмитрия Скриванова.

Как говорят, вакантную должность займет человек, делегированный властями региона. Перед ним стоят задачи обеспечить максимально комфортные условия для ресурсов, оставшихся от «Актив-Медиа».

Фото: Алексей Глазырин © URA.RU

Окунев готовится к переезду

Ходят слухи, что лидер движения «Выбор» Константин Окунев намерен покинуть Пермский край. Говорят, он застил в Москву и Санкт-Петербург, ходит на матчи столичных команд. Окружение политика рассуждает, что он потерял интерес к родному региону, поскольку ничего не может изменить в Прикамье.

Судачат, Окунев постоянно встречается со своими товарищами в федеральных органах власти. Шептуны утверждают, что для политика готовят рабочее место за пределами Пермского края. Поэтому оппонент губернаторов и планирует уехать.

Пермские энергетики подставили под удар Госдуму

По слухам, чиновники администрации Перми и «Пермская сетевая компания» (ПСК — дочернее предприятие «Т Плюс» миллиардера Виктора Вексельберга) получили неприятные «приветы» из Москвы.

Как говорят, Пермь подставила под удар Госдуму, которая готовится принять закон о прямых расчетах потребителя (а не через УК) с ресурсоснабжающими организациями. Дело в том, что мэрия и ПСК как раз поддерживают эту идею. Однако свои замыслы они реализовывали незаконным, «силовым» путем: ПСК в одностороннем порядке разрывала договоры с управляющими компаниями и требовала от жителей прямой оплаты. Энергетики и чиновники в итоге столкнулись с резким негативом пермяков.

Поговаривают, пермская история вызвала серьезное напряжение на федеральном уровне, поскольку в целом позитивная идея на примере Прикамья обернулась войнами в ЖКХ и бунтом населения.

Слухачи утверждают, что профилактические беседы были настолько резкими, что ПСК и дружественные ей чиновники теперь обращаются к УК с просьбами забыть о скандальном разрыве договоров и продолжать собирать деньги с населения.

В Перми сорвался праздник радио

Слухачи доносят, что элита Прикамья готовилась к празднованию 90-летия пермского радио (6 ноября). Торжество якобы планировалось провести на площадке пермской ГТРК. Но что-то пошло не так.

По слухам, приглашение на праздник не принял губернатор Максим Решетников, что стало сигналом для элиты. Второй момент — в конце месяца у директора ГТРК Валерия Сергеева вновь истекает контракт (а работает медиаменеджер с 1999 года). И ни у кого нет уверенности, что договор будет продлен и на этот раз.

Слухи Курганской области

Фото: Игорь Меркулов © URA.RU

Экс-начальнику УФСИН припоминают старые грехи

Арест экс-начальника УФСИН Ильгиза Ильясова заставил вспомнить некоторых курганцев дела минувших дней. По словам слухмейкеров, пару лет назад в боксе на территории ИК-1 сгорело несколько частных автомобилей. Возмущенные владельцы обратились к Ильясову с требованием возместить ущерб, однако с удивлением услышали предложение заплатить самим. Самая скромная «ставка» за восстановление машины составила 50 тысяч рублей.

Экс-советник губернатора потерял 2 миллиона и работу

Бывший советник губернатора Руслан Пустозеров потерял должность гендиректора ОАО «Курганфармация». Якобы на предприятие даже приходил ОБЭП и выявил недостачу в два миллиона рублей. Возможно, деньги ушли на внедрение неких программ, которыми увлекся молодой руководитель. Однако внедряли их его хорошие знакомые, а пользу предприятие в итоге не получило. Недовольный ситуацией Кокорин уволил Пустозерова, а должность гендиректора вернул Евгении Кобызевой, которую год назад понизил из-за ставленника губернатора, говорят сплетники.

Кургану готовят нового мэра

Недовольство работой курганских градоначальников Руденко и Потапова достигло апогея. «Какую проблему ни возьми — они ни за что не отвечают, а только кивают друг на друга», — жалуются в кулуарах. Так что в области решили вернуть старую структуру управления, когда за все был в ответе один человек — глава города. Руденко и Потапова на должность даже не рассматривают. Слухачи поговаривают, что поставят кого-то из молодых и «незапятнанных». В качестве вариантов звучат имена Игоря Прозорова и даже директора департамента экономического развития Павла Комагорова, хотя и признают, что до такой должности его еще надо «вырастить».

Фото: Игорь Меркулов © URA.RU

Потапову пророчат «уголовки»

Над сити-менеджером Кургана Андреем Потаповым сгущаются тучи. Неровен час, как ему предъявят обвинения в превышении полномочий за самовольное вскрытие частной котельной Брагина. «Ведь он даже ЧС не объявил, а в частную собственность вторгся», — напоминают слухачи. И вот появилась еще одна серьезная претензия: введение в эксплуатацию домов, не подключенных к коммуникациям. Когда людям фактически предложили заселяться в квартиры без тепла, света и воды. «Это прямое нарушение градостроительного законодательства, разве может сойти с рук», — удивляются сплетники.

С Носкова хотят взять миллионы

Слухачи волнуются, что местные власти не торопятся предъявлять опальному экс-главе иски о возмещении ущерба. «Ущерб администрации района и Кетовского сельсовета более 4 млн рублей, они обязаны отстоять интересы народа и вернуть эти деньги в казну. Но никто даже не чешется!», — возмущаются кетовчане. Напомним, экс-глава Кетовского района Александр Носков был осужден за получение взяток, его приговорили к штрафу в 3,5 млн рублей и лишению права занимать руководящие должности на три года. Носков вину не признал и будет обжаловать приговор в Верховном суде.

Фото: Игорь Меркулов © URA.RU

Под директором Фонда капремонта закачался стул

В кулуарах задумали о замене директора Фонда капремонта домов Курганской области. Говорят, что Виктор Денисов «ничем не лучше уволенного Медведева». «До него не дозвониться, на рабочем месте почти не застать. При этом проблем в сфере капремонта меньше не стало», — жалуются источники. Приминаются работы с недоделками, в Шадринске — 100% домов так приняли. И подрядчики якобы просто сбегают. Многие дома остались с раскрытыми крышами. «Денисов, может быть, и не плохой человек, но кто-то же должен ответить за это?» — сочувствуют руководителю фонда.

В «курганской Рублевке» ждут новых отставок

В Кетовском районе вслед за отставкой Носкова ждут перемен на уровне сельсоветов. Вот-вот должны уволить главу Введенского сельсовета Вячеслава Кузина, судачат сплетники. Сам глава — фигурант уголовного дела по махинациям с земельными участками, да еще и сын его осужден за убийство рабочего в столярном цехе. «Чувствуя скорую отставку, глава совсем опустил руки, обязанности свои не выполняет, а только заметает следы по прошлым делам», — жалуются жители. Кстати, в селе проживает спикер облдумы Дмитрий Фролов.

Фото: Игорь Меркулов © URA.RU

Работники ипподрома ополчились на директора

На Курганском ипподроме незримая война. По словам слухмейкеров, руководитель предприятия Михаил Прокопов ведет ипподром к развалу. «К работникам хамское отношение, к арендаторам конюшен тоже. Это приводит к тому, что арендаторы забирают лошадей, а ведь ипподром живет за счет взносов. Часть конюшен уже опустела, уйдут двое крупных арендаторов — и все, ипподром погиб! Услуги верховой езды узурпировали для хорошей знакомой руководителя, но она ими не занимается. По сути, качественные услуги никто не оказывает. Дальнейшее проведение скачек под риском — разбежалась судейская коллегия, — жалуются знакомые с ситуацией источники. — Если власти не вмешаются, потеряет область ипподром».

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