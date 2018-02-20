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Решение отложить снос телебашни Екатеринбурга принято в Кремле
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20 февраля 2018
Главные новости 
14:54  20 февраля 2018 10

Блогер Варламов объяснил «URA.RU», как спасти телебашню Екатеринбурга

Почему нужно, чтобы уральская столица развивалась, как арабский мир. ИНТЕРВЬЮ
Андрей Гусельников
© Служба новостей «URA.RU»
Варламов Илья Челябинск, варламов илья
Илья Варламов говорит, что для него телебашня — это часть ЕкатеринбургаФото: Вадим Ахметов © URA.RU
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Снос телебашни в Екатеринбурге
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Самый популярный российский блогер Илья Варламов, несколько часов назад выступивший в своем «ЖЖ» в защиту недостроенной екатеринбургской телевышки, объяснил «URA.RU», чем ценен этот объект, почему его ни в коем случае нельзя сносить и как горожанам спасти любимую башню.

— Илья, вы не раз бывали в Екатеринбурге, а на башне доводилось бывать? Видели ее раньше?

— На башне не бывал, но, будучи в Екатеринбурге, сложно не заметить башню: она видна отовсюду. Для меня она всегда была неотъемлемой частью города.

— Вчера вы выступили в ее поддержку, опубликовали пост в LiveJournal, в котором призвали екатеринбуржцев «требовать чуда, а не слива». Но на уличные акции в защиту башни выходило не так много народу (по разным оценкам, не более 200-300 человек). Не маловато? Может, на самом деле башня никому и не нужна?

— Это не показатель: многие люди не готовы выходить на улицу, потому что не понимают эффект от этих действий. Если 300 человек вышло — это не значит, что только 300 человек за башню. Я думаю, что если события будут развиваться по худшему сценарию и власти все-таки решат ее снести, они увидят, какая у башни реальная поддержка — на улицу выйдет гораздо больше народу.

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«Требуйте чуда, а не слива». Варламов выступил в защиту телебашни в Екатеринбурге

— В том же посте вы оценили идеи по достройке башни, которые обсуждаются в интернете как слабые. А у вас есть какие-то свои идеи, соображения, что можно с ней сделать?

— Я не думал на эту тему, но, как только появится конкурентная среда для идей, как только появится запрос на это, как только будет составлено некое техническое задание, чтобы можно было привлечь людей к обсуждению, что можно с ней сделать, начнется мозговой штурм и идеи сразу родятся. Самое главное в истории с башней, что здесь есть крутая основа — бетонный каркас, на котором можно делать что угодно.

Те идеи, которые люди выкладывали в интернете, слабые в архитектурном плане, потому что их никто не прорабатывал, но концептуально (от храма до световых инсталляций) — это все очень круто. Это то, что могло бы прославить Екатеринбург, вывести его на мировую арену, чтобы о нем заговорил бы весь мир.

— Мы в Екатеринбурге понимаем, что те силы, которые стоят за проектом сноса башни и постройки на ее месте ледовой арены, очень сильны (имею в виду и политиков, и олигархов). Одна из последних статей «URA.RU» — о том, что решение приостановить снос башни было принято в Москве…

Сбор подписей против сноса недостроенной телебашни, сбор подписей, недостроенная башня
Петиция на Change.Org против сноса телебашни собрала немногим больше трех тысяч подписей
Фото: Марина Молдавская © URA.RU

— Эти решения могут быть обманом. Особенно сейчас, перед выборами: вполне возможно, что заявления о приостановке сноса — это способ успокоить народ, чтобы никто сильно не возмущался. А когда избирательный период закончится, все вернется на круги своя. Поэтому сейчас главное — выстроить четкую стратегию по давлению на власть. Как думают многие люди, принимающие решения? «Побухтят и забудут. Это какая-то кучка хипстеров — зачем обращать на них внимание?» Нужно донести до властей желание жителей, что люди не хотят сноса башни и, самое главное, они не будут с этим мириться.

— Что сделать, чтобы сохранить башню?

— Только общественное давление. Нужно показать реальный масштаб, устраивать митинги, объединяться, доносить свою позицию до властей. Если брать политиков, то они всегда смотрят на общественное мнение, замеряют реакцию.

— Вы лично будете продолжать выступать в защиту екатеринбургской телебашни?

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Решение отложить снос екатеринбургской телебашни принято в Кремле

— Конечно! Мне бы очень хотелось, чтобы из этой истории что-то получилось. В России, к сожалению, создается очень мало новых достопримечательностей, которые выводят нашу страну на международную арену. Посмотрите на другие страны: когда в Лондоне построили «огурец» Нормана Фостера, все стали обсуждать это. Все поехали в Сингапур после того, как там появился отель Marina Bay Sands с бассейном на крыше — только тогда люди узнали о том, что есть такой Сингапур. Это принесло миллиарды долларов за счет туризма, потому что люди начали туда ездить.

Весь арабский мир развивается по этому принципу — именно об этом я писал в своем посте. Очень важно создавать чудеса, а мы их не создаем. У нас есть чудеса советского времени — те же сталинские высотки, конструктивизм. А сами мы ничего не делаем. В случае с башней есть хорошая возможность сделать это легко — готово хорошее основание для чуда. Я не зря выложил видео со спортсменом, который подходит к финишу первым, но падает. Для нас сейчас очень важно не упасть, как тот спортсмен, за 10 метров до финишной ленточки. А чиновники хотят, чтобы он упал. Они боятся побеждать.

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