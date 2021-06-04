Авторское кино и спектакль скандального режиссера

В выходные посмотрим онлайн-спектакль Кирилла Серебренникова «Похороны Сталина» со звездным составом актеров Фото: Владимир Жабриков © URA.RU

статья из сюжета Нескучная афиша от URA.RU

Выходные проведем в компании громких имен. Два дня подряд развлекать нас будут: уральская группа «Сансара», гид от Ural Music Night, бренд Vans, Валерия Гай Германика, Кирилл Серебренников, Лигалайз и многие другие. Подробности — в Афише URA.RU на выходные.

6. Почитайте полезную книгу

Если вы привыкли начинать день со спорта, то эта книга для вас — в издательстве «Альпина Паблишер» вышла книга «Спортивное питание для профессионалов и любителей» диетолога Нэнси Кларк. В ней она рассказывает, как составить рацион в соответствии со спортивными нагрузками и образом жизни.

5. Послушайте новый подкаст для любителей экстрима

Бренд Vans записал подкаст, посвященный женскому скейтбордингу. В нем приняли участие опытные райдеры со всей России. Они обсудили популярность спорта среди девушек, отношение к женскому скейтбордингу в России и за рубежом, а также гендерные стереотипы.

4. Прогуляйтесь по музыкальной столице Урала

Совсем скоро в Екатеринбурге состоится самая музыкальная ночь в году Ural Music Night. К этому всероссийскому событию медийные личности Екатеринбурга записали специальный гид по столице Урала: что посмотреть, где поесть и чем заняться. Посмотрите на самые популярные места города прямо сейчас.

3. Повеселитесь вместе с популярной группой

У одной из самых популярных отечественных групп современности Little Big вышел кавер-альбом, в который вошло пять треков: «Everybody» американского бойз-бэнда Backstreet Boys, «Blitzkrieg Bop» панков Ramones, «Barbie Girl» датской дэнс-поп-группы Aqua, «Колдунья» российской певицы Надежды Кадышевой и «Mamma Maria» итальянского поп-коллектива Ricchi e Poveri.

Слушайте <a href='https://music.yandex.ru/album/15985753' target="_blank">COVERS</a> — <a href='https://music.yandex.ru/artist/1280361' target="_blank">Little Big</a> на Яндекс.Музыке

И оценим забавный клип.

2. Оцените российское авторское кино

В прокат вышел автобиографичный фильм Валерии Гай Германики «Папа», заслуживший высшие награды фестиваля «Артдокфест» в 2020 году. Это откровенный, трогательный и глубокий фильм об отношении детей и отцов, а иногда — отчимов, о семье, любви и детских травмах, которые делают нас ломают или делают сильнее.

1. Посмотрите необычный спектакль скандального режиссера

Гоголь-центр выложил в открытый доступ запись документального спектакля Кирилла Серебренникова «Похороны Сталина». Спектакль был показан на публике лишь однажды. В постановку были приглашены с монологами Алексей Бартошевич, Ольга Седакова, Гарри Бардин, Юрий Сапрыкин, Людмила Улицкая, Андрей Лошак, Мариэтта Чудакова, Андрей Смирнов, Денис Карагодин и Лигалайз.

Бонус оффлайн: 5 июня в Екатеринбурге состоится Фестиваль досуга и развлечений «АRT-ПИКНИК» — яркое событие начала лета для всей семьи. Каждый участник фестиваля сможет попробовать себя в самых разных творческих сферах, а многообразие содержательного и здорового досуга будет представлено муниципальными культурными центрами.