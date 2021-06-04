Авторское кино и спектакль скандального режиссера

Выходные проведем в компании громких имен. Два дня подряд развлекать нас будут: уральская группа «Сансара», гид от Ural Music Night, бренд Vans, Валерия Гай Германика, Кирилл Серебренников, Лигалайз и многие другие. Подробности — в Афише URA.RU на выходные.
6. Почитайте полезную книгу
Если вы привыкли начинать день со спорта, то эта книга для вас — в издательстве «Альпина Паблишер» вышла
5. Послушайте новый подкаст для любителей экстрима
Бренд Vans записал подкаст, посвященный женскому скейтбордингу. В нем приняли участие опытные райдеры со всей России. Они обсудили популярность спорта среди девушек, отношение к женскому скейтбордингу в России и за рубежом, а также гендерные стереотипы.
4. Прогуляйтесь по музыкальной столице Урала
Совсем скоро в Екатеринбурге состоится самая музыкальная ночь в году Ural Music Night. К этому всероссийскому событию медийные личности Екатеринбурга записали специальный гид по столице Урала: что посмотреть, где поесть и чем заняться. Посмотрите на самые популярные места города прямо сейчас.
3. Повеселитесь вместе с популярной группой
У одной из самых популярных отечественных групп современности Little Big вышел кавер-альбом, в который вошло пять треков: «Everybody» американского бойз-бэнда Backstreet Boys, «Blitzkrieg Bop» панков Ramones, «Barbie Girl» датской дэнс-поп-группы Aqua, «Колдунья» российской певицы Надежды Кадышевой и «Mamma Maria» итальянского поп-коллектива Ricchi e Poveri.
И оценим забавный клип.
2. Оцените российское авторское кино
В прокат вышел автобиографичный фильм Валерии Гай Германики «Папа», заслуживший высшие награды фестиваля «Артдокфест» в 2020 году. Это откровенный, трогательный и глубокий фильм об отношении детей и отцов, а иногда — отчимов, о семье, любви и детских травмах, которые делают нас ломают или делают сильнее.
1. Посмотрите необычный спектакль скандального режиссера
Гоголь-центр выложил в открытый доступ запись документального спектакля Кирилла Серебренникова «Похороны Сталина». Спектакль был показан на публике лишь однажды. В постановку были приглашены с монологами Алексей Бартошевич, Ольга Седакова, Гарри Бардин, Юрий Сапрыкин, Людмила Улицкая, Андрей Лошак, Мариэтта Чудакова, Андрей Смирнов, Денис Карагодин и Лигалайз.
Бонус оффлайн: 5 июня в Екатеринбурге состоится Фестиваль досуга и развлечений «АRT-ПИКНИК» — яркое событие начала лета для всей семьи. Каждый участник фестиваля сможет попробовать себя в самых разных творческих сферах, а многообразие содержательного и здорового досуга будет представлено муниципальными культурными центрами.
План на понедельник мы опубликуем через двое суток. Рекомендации URA.RU также есть в виде рассылки на электронную почту. Мы будем признательны за замечания и предложения по этой рассылке. Наши рекомендации также выходят каждое утро и в