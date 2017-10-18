Путин отправит губернатора Куйвашева вместо Парижа за океан

Защищать заявку Екатеринбурга на право проведения ЭКСПО 2025 в Париже будет представитель Свердловской области в заявочном комитете вице-губернатор Александр Высокинский. Чиновник отправится во Францию в пятницу, 20 октября, в составе российской делегации, которую возглавит вице-премьер Аркадий Дворкович.
Сам глава региона Евгений Куйвашев сегодня, 18 октября, проведет заседание правительства, повестка которого состоит из 21 вопроса. Завтра, 19 октября, он встретится с помощником президента Игорем Левитиным, а затем уедет в Москву. В столице губернатор присоединится к другой правительственной делегации, которая отправится в Латинскую Америку.
Во главе с министром промышленности и торговли РФ Денисом Мантуровым российские чиновники будут добиваться расширения сотрудничества с несколькими иностранными державами, в частности, Аргентиной и Кубой. Меморандумы о взаимопонимании с ними были подписаны этим летом в ходе международной выставки «Иннопром».
По поручению президента России Владимира Путина в Латинской Америке Куйвашев будет агитировать за проведение ЭКСПО-2025.