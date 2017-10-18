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18 октября 2017
09:33  18 октября 2017 0

Путин отправит губернатора Куйвашева вместо Парижа за океан

ИННОПРОМ-2017. разные дни. Екатеринбург, куйвашев евгений, холманских игорь, путин владимир
Глава региона поборется за Экспо в Латинской АмерикеФото: Владимир Жабриков © URA.RU

Защищать заявку Екатеринбурга на право проведения ЭКСПО 2025 в Париже будет представитель Свердловской области в заявочном комитете вице-губернатор Александр Высокинский. Чиновник отправится во Францию в пятницу, 20 октября, в составе российской делегации, которую возглавит вице-премьер Аркадий Дворкович.

Сам глава региона Евгений Куйвашев сегодня, 18 октября, проведет заседание правительства, повестка которого состоит из 21 вопроса. Завтра, 19 октября, он встретится с помощником президента Игорем Левитиным, а затем уедет в Москву. В столице губернатор присоединится к другой правительственной делегации, которая отправится в Латинскую Америку.

Во главе с министром промышленности и торговли РФ Денисом Мантуровым российские чиновники будут добиваться расширения сотрудничества с несколькими иностранными державами, в частности, Аргентиной и Кубой. Меморандумы о взаимопонимании с ними были подписаны этим летом в ходе международной выставки «Иннопром».

По поручению президента России Владимира Путина в Латинской Америке Куйвашев будет агитировать за проведение ЭКСПО-2025.

Антон Ольшанников
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