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06 ноября 2017
05 ноября 2017
06:46  06 ноября 2017 0

Ямальский депутат спела песню на сцене Кремлевского дворца

Елена Лаптандер выступает в Кремлевском дворце уже не в первый разФото: Inatagram / laptanderlena

Ямальская певица и депутат Законодательного собрания ЯНАО Елена Лаптандер выступила на большом концерте в честь Дня народного единства на сцене Большого Кремлевского дворца. Певица исполнила ненецкую народную песню «Сихиртя».

Праздничный концерт длился три часа, в нем также участвовали известные всей России исполнители — «Любэ», «Песняры», «Самоцветы», «Бурановские бабушки» и другие. Как сообщает ИА «СеверПресс», это не первое выступление ямальской певицы на сцене в Кремле. Тем не менее, как призналась Елена Лаптандер, в этот раз впечатления оказались очень сильными.

«Это единственный день в году, когда на самой главной сцене страны звучат песни на языках народов, населяющих Россию. Ты стоишь, слушаешь неповторимые мелодии, слова и каким-то седьмым чувством понимаешь языки, которые никогда не знал. Ведь все песни — это своеобразное признание в любви к России, ставшей домом для всех нас», — приводит издание слова Елены Лаптандер.

Исполнительница отметила, что ее принципиальная позиция заключается в том, что на таких концертах песни должны исполняться на языках народов, культуру которых представляет певец.

Евгений Александров
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© Служба новостей «URA.Ru»
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