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15 января 2018
Главные новости 
15:22  15 января 2018 1

Тюменские школы закроют от посторонних, а учителей научат самообороне: власти отреагировали на резню в Перми

Нападение на учеников, школа 127. Пермь, школа 127
В школах области усилят охрану, а детей научат быть бдительнееФото: Алексей Глазырин © URA.RU
новость из сюжета:
Кровавая поножовщина в пермской школе
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Усилить пропускной режим на ведомственных объектах и провести уроки бдительности и безопасности для школьников региона рекомендовал департамент образования и науки Тюменской области всем классным руководителям региона. Кроме того, работников образовательных учреждений проинструктируют, как действовать в чрезвычайных и нестандартных ситуациях. Так отреагировали в правительстве области на поножовщину в Перми, произошедшую в школе №127 15 января.

В оперативном порядке будет проведена ревизия всех служб, обеспечивающих пропускной режим в учебных заведениях. Эксперты проверят исправность освещения и ограждений, примут дополнительные меры по запрету нахождения на территории школ посторонних лиц и въезда незнакомого автотранспорта, сообщили в пресс-службе департамента образования Тюменской области.

«Чрезвычайное происшествие в школе Перми в который раз поднимает вопросы безопасного пребывания наших детей и сотрудников в образовательном учреждении. Не до конца понятны события и причины произошедшего, в этом разберутся компетентные органы, но ясно одно: администрации школ обязаны обеспечивать полную безопасность нахождения в здании и на прилегающей территории», — пояснила «URA.RU» пресс-секретарь департамента образования и науки Тюменской области Евгения Самохвалова.

Как ранее сообщало «URA.RU», двое подростков, бывший и действующий ученики школы, пришли в учебное заведение, ворвались на урок 4«Б» класса и напали на детей. По последним данным СКР, в общей сложности госпитализированы 13 человек, в том числе сами нападавшие и учительница Наталья Шагулина. У женщины самое опасное ранение, ее ударили ножом в шею. Сейчас учительницу оперируют в больнице.

Дарья Казакова
© Служба новостей «URA.RU»
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