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22 марта 2018
11:07  22 марта 2018 0

На Ямале выяснили, что привлекает людей в банковских вкладах

Пресс-конференция, посвященная выпуску в обращение новых банкнот Банка России. Екатеринбург, банк россии, купюра, банкнота, 2000 рублей, деньги, рубли, две тысячи рублей
Клиентов интересует простота самой процедуры открытия вкладаФото: Анна Майорова © URA.RU

Запсибкомбанк провел анкетирование клиентов офиса «Ново-Уренгойский», чтобы выяснить, по каким критериям те определяют для себя удобство хранения средств во вкладах. На первом месте оказалась доступность.

Согласно опросу 1500 клиентов банка, проведенному «Клубом аналитиков» дополнительного офиса «Ново-Уренгойский», в первую очередь для тех важна простота самой процедуры открытия вклада, сообщили в пресс-службе банка. Так, 510 человек отметили, что им важна возможность оформить его самостоятельно через интернет-банк, инфокиоск или банкомат. На втором месте оказалась доступность услуги, возможность воспользоваться ею, начиная от тысячи рублей — за это проголосовало 420 опрашиваемых. 330 респондентов отметили услугу «Гарантированный доход». Кроме того, важной характеристикой оказалась безопасность вклада за счет участия банка в программе страхования.

Как отмечают в Запсибкомбанке, сохранить высокий уровень лояльности клиентов помогает также широкая линейка вкладов. «Банковские вклады — наиболее приемлемый, безопасный и доходный способ вложения денежных средств. Мы высоко ценим сотрудничество с нашими клиентами и будем рады оказать помощь в выборе оптимального способа вложения временно свободных денежных средств», — заявила директор дополнительного офиса № 69 «Ново-Уренгойский» Жанна Маевская.

Виктор Жуков
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