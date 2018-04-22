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19 апреля 2018
20:14  22 апреля 2018 0

Решетникова на «Тотальном диктанте» подвели орфография и почерк. Губернатор собрался «на разбор». ФОТО

Рабочий визит Михаила Бабича в Пермский кадетский корпус ПФО имени Героя России Ф. Кузьмина. Пермь, решетников максим
Глава Прикамья показал себя «интелигентным человеком»Фото: Анастасия Яковлева © URA.RU

Губернатор Пермского край Максим Решетников написал «Тотальный диктант» на «четверку». Глава Прикамья допустил две орфографических ошибки и столько же пунктуационных.

В качестве задания Решетникову, как и другим пермским участникам всероссийской просветительской акции, достался достаточно сложный текст писательницы Гузели Яхиной. «Как и предполагал, ошибся в двух знаках препинания. А вот за орфографию обидно! Схожу на разбор, может почерк подвел», — прокомментировал полученную оценку Решетников в Instagram.

Подписчики поздравляют главу региона с достойным результатом, а некоторые не упускают случая подшутить. «Репетитора брать будете?»; «А вы интеллигентный человек, однако» — пишут они в ленте комментариев.

В 2018 году «Тотальный диктант» писали уже в 15 раз — почти в тысяче городов России и мира, в горах Кавказа, на полярных станциях в Антарктиде и даже на МКС. В трех столицах субъектов УрФО — Екатеринбурге, Тюмени и Кургане, — текст пожелавшим проверить себя «на грамотность» зачитывали журналисты «URA.RU».

Владимир Васин
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