Губернатор Пермского край Максим Решетников написал «Тотальный диктант» на «четверку». Глава Прикамья допустил две орфографических ошибки и столько же пунктуационных.
В качестве задания Решетникову, как и другим пермским участникам всероссийской просветительской акции, достался достаточно сложный текст писательницы Гузели Яхиной. «Как и предполагал, ошибся в двух знаках препинания. А вот за орфографию обидно! Схожу на разбор, может почерк подвел», — прокомментировал полученную оценку Решетников в Instagram.
Подписчики поздравляют главу региона с достойным результатом, а некоторые не упускают случая подшутить. «Репетитора брать будете?»; «А вы интеллигентный человек, однако» — пишут они в ленте комментариев.
В 2018 году «Тотальный диктант» писали уже в 15 раз — почти в тысяче городов России и мира, в горах Кавказа, на полярных станциях в Антарктиде и даже на МКС. В трех столицах субъектов УрФО — Екатеринбурге, Тюмени и Кургане, — текст пожелавшим проверить себя «на грамотность» зачитывали журналисты «URA.RU».