Тюменские власти раскрыли подробности суперпроекта, о котором просил Путин

Ученые смогут получить из бюджета Тюменской области до 150 млн рублей Фото: Алексей Гущин © URA.RU

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В Тюмени заработает система грантов для привлечения специалистов мирового уровня в научно-образовательный центр (НОЦ), который создается на базе Тюменского госуниверситета (ТюмГУ). Об этом заявил губернатор Тюменской области Александр Моор после презентации проекта НОЦ в Москве. Ранее о необходимости центра в Тюмени говорил президент России Владимир Путин.

«Это инициатива Тюменской области для того, чтобы в пятилетний срок привлечь мировых научных лидеров», — отметил глава региона. Максимальная сумма гранта — 150 млн рублей. При этом у ученого буду определенные обязательства по времени нахождения на территории России, по количеству научных публикаций и по созданию команды молодых исследователей в составе не менее 15 человек.

Кроме того, на территории Тюменской области и Югры вокруг университетов будут создаваться студенческие кампусы для привлечения студентов из других регионов России и зарубежных стран.

По майскому указу Путина, в стране должно быть создано 15 НОЦ мирового уровня. До конца 2019 года они должны появиться, в том числе, в Тюменской области и Пермском крае. Тюменский НОЦ объединит в себе научные достижения всей «матрешки». Проект поддерживают губернаторы Югры и Ямала Наталья Комарова и Дмитрий Артюхов. Центр будет заниматься проектами, которые помогут развитию экономики в трех субъектах РФ. В их числе — нефтегазовая отрасль, биобезопасность и исследования Арктики. Создание НОЦ реализуется в рамках нацпроекта «Наука».