Полпреду Цуканову сообщили о проблемах на Ямале

Полномочному представителю президента России в УрФО Николаю Цуканову сообщили о ходе реализации на Ямале национального проекта «Безопасные и качественные автомобильные дороги». Во время доклада сотрудники полпредства и правительства ЯНАО разошлись в оценке проведенных работ.
Первый замгубернатора округа Алексей Ситников отметил, что в ближайшие шесть лет в регионе необходимо привести все трассы к нормативному состоянию и снизить до нуля количество перегруженных дорог. Он также отчитался о промежуточных итогах: уже завершены строительство и ремонт семи объектов, всего к концу года будет сдано 95 км полотна.
Помощник полпреда президента России в УрФО Анна Ленская рассказала, что в регионе есть проблемы с заключением контрактов с подрядчиками и выделением средств на ремонт и строительство трасс. «На 33 из 66 объектов кассовое исполнение составляет менее 1%. Проведенный нами анализ показал, на август 2017 года кассовое исполнение составляло 40%, а сейчас, на август — 20%», — отметила Ленская. По ее словам, отставание зафиксировано в Салехарде, Лабытнанги и Ноябрьске.
По результатам докладов Цуканов сообщил, что не видит «ничего страшного» в озвученных недочетах. «Мы понимаем, что здесь есть свои особенности. Надо обозначить проблему, главное, чтобы эти проблемы были учтены, и в кратчайшие сроки их постараться устранить. На Ямале период строительства очень маленький. Главная задача — по итогам года этот национальный проект должен быть реализован», — уточнил полпред.