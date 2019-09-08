Сегодня в России единый день голосования Фото: Екатерина Сычкова © URA.RU

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Главные новости воскресенья, 8 сентября:

Сегодня в России — единый день голосования. Выборы прошли в 19 субъектах Федерации. Не обошлось без происшествий: в Челябинске на избирательный участок заявился ОМОН, а хакеры атаковали телефоны журналиста «URA.RU» и главы облизбиркома. В Волгограде во время выборов умер кандидат в депутаты.

Кроме того, этот день стал проверкой на прочность для Кремля и «Единой России». Рассказываем за три минуты, почему эти выборы кажутся скучными, но от них зависит будущее России.

К другим новостям. Президент России Владимир Путин позвонил главе ЦИК Элле Памфиловой, чтобы поддержать после нападения преступника в ее доме. Злоумышленника, кстати, уже задержали. Полицейские нашли мужчину в подмосковном лесу — он там жил. СМИ опубликовали его фотографию. После Памфилова заявила, что покормила бы бездомного, если нарушитель и правда ворвался к ней в дом из-за еды.

ОСАГО может подорожать минимум до 20 тысяч рублей. Все из-за новых законопроектов, которые уже осенью рассмотрят в Госдуме. После скачка цен многие россияне не смогут себе позволить купить полис, а страховщики получат новые лазейки для повышения стоимости. Рассказываем все о реформе, из-за которой в Европе начали аккуратно водить.

В России предлагают ужесточить правила получения водительских прав. МВД хочет увеличить возраст сдачи экзамена на некоторые категории и добавить новые. В то же время министерство предлагает разрешить подросткам водить машину.

Протоиерей Дмитрий Смирнов назвал русских мужчин «национальной трагедией». Говорит, все это из-за «женского воспитания», советского наследия и количества детей в семьях. Его поддержал священник РПЦ Всеволод Чаплин, заявив, что мужчина, воспитываемый матерью — «ущербный человек». Он уверен: мужчинам надо втрое поднять зарплату, а женщинам «вернуться домой».