Тюменский депутат Госдумы жестко ответил США из-за Донбасса

13 августа 2022 в 22:48 Размер текста - 17 +

По мнению Брыкина, Россия не признает мнения США в вопросе о присоединении Донбасса к РФ Фото: Владимир Жабриков © URA.RU Россия не признает мнения США в вопросе о присоединении Донбасса к РФ. Об этом заявил депутат от Тюменской области Николай Брыкин. Так депутат прокомментировал заявление представителя американского правительства о том, что США не признают присоединение Донбасса к РФ. «А мы [Россия] не признаем их мнение в этом вопросе, так что можно не переживать», — заявил Брыкин. Об этом он написал в своем telegram-канале. Ранее URA.RU писало, что в Белом доме не признают возможного референдума по присоединению Донбасса к РФ. Кроме того, там пообещали ответить жесткими санкциями против России. Спецоперация по денацификации и демилитаризации Украины вынуждено началась 24 февраля. Ее цель — спасение мирных граждан Донбасса от постоянных обстрелов со стороны ВСУ и нацбатов.

Россия не признает мнения США в вопросе о присоединении Донбасса к РФ. Об этом заявил депутат от Тюменской области Николай Брыкин. Так депутат прокомментировал заявление представителя американского правительства о том, что США не признают присоединение Донбасса к РФ. «А мы [Россия] не признаем их мнение в этом вопросе, так что можно не переживать», — заявил Брыкин. Об этом он написал в своем telegram-канале. Ранее URA.RU писало, что в Белом доме не признают возможного референдума по присоединению Донбасса к РФ. Кроме того, там пообещали ответить жесткими санкциями против России. Спецоперация по денацификации и демилитаризации Украины вынуждено началась 24 февраля. Ее цель — спасение мирных граждан Донбасса от постоянных обстрелов со стороны ВСУ и нацбатов.