Тюменский депутат Госдумы жестко ответил США из-за Донбасса

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Совещание полпреда по УрФО с сенаторами и депутатами госдумы. Екатеринбург, альшевских андрей, бахметьев виталий, брыкин николай
По мнению Брыкина, Россия не признает мнения США в вопросе о присоединении Донбасса к РФ Фото:

Россия не признает мнения США в вопросе о присоединении Донбасса к РФ. Об этом заявил депутат от Тюменской области Николай Брыкин.

Так депутат прокомментировал заявление представителя американского правительства о том, что США не признают присоединение Донбасса к РФ. «А мы [Россия] не признаем их мнение в этом вопросе, так что можно не переживать», — заявил Брыкин. Об этом он написал в своем telegram-канале.

Ранее URA.RU писало, что в Белом доме не признают возможного референдума по присоединению Донбасса к РФ. Кроме того, там пообещали ответить жесткими санкциями против России.

Спецоперация по денацификации и демилитаризации Украины вынуждено началась 24 февраля. Ее цель — спасение мирных граждан Донбасса от постоянных обстрелов со стороны ВСУ и нацбатов.

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Россия не признает мнения США в вопросе о присоединении Донбасса к РФ. Об этом заявил депутат от Тюменской области Николай Брыкин. Так депутат прокомментировал заявление представителя американского правительства о том, что США не признают присоединение Донбасса к РФ. «А мы [Россия] не признаем их мнение в этом вопросе, так что можно не переживать», — заявил Брыкин. Об этом он написал в своем telegram-канале. Ранее URA.RU писало, что в Белом доме не признают возможного референдума по присоединению Донбасса к РФ. Кроме того, там пообещали ответить жесткими санкциями против России. Спецоперация по денацификации и демилитаризации Украины вынуждено началась 24 февраля. Ее цель — спасение мирных граждан Донбасса от постоянных обстрелов со стороны ВСУ и нацбатов.
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© Служба новостей «URA.RU»
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17
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{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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