Свердловские театры и филармония отправили в Макеевку сценическое оборудование. Фото

11 октября 2023 в 19:47 Размер текста - 17 +

По мнению директора филармонии Колотурского, в ДНР проживает много талантливых детей Фото: Екатерина Сычкова © URA.RU Свердловские театры и филармония отправили в Макеевку (ДНР) сценическое оборудование, музыкальные инструменты, реквизиты и костюмы. Информация об этом появилась на информационном портале Свердловской области. «Всего передается более 50 единиц оборудования, причем наши учреждения и учреждения Макеевки постоянно были на связи, согласовывали списки „гуманитарки“. Донецкие коллеги получат именно то, что им необходимо», — пояснил заместитель министра культуры Свердловской области Сергей Радченко. Например, Свердловская филармония отправила в ДНР уже второй по счету рояль. По словам директора филармонии Александра Колотурского, регион должен помогать детям Донбасса, среди которых много одаренных детей. «Мы прекрасно понимаем, что надо воспитывать детей на хороших инструментах, чтобы они почувствовали вкус к исполнительству. Потому что, если играть на плохих инструментах, потом не очень хочется этим заниматься. Наша страна богата на таланты, и мы гордимся, если делаем хотя бы небольшой вклад», — считает Колотурский. К акции присоединились Свердловский театр музкомедии, Театр эстрады и драматический театр, которые направили в Макеевку сценическое оборудование, реквизит, костюмы, декорации, а библиотека имени В.Г. Белинского в качестве гуманитарного груза послала книги. Также в ДНР выслали необходимые бойцами СВО вещи: средства тактической медицины, продукты питания длительного срока хранения и товары первой необходимости. В июне 2022 года свердловский губернатор Евгений Куйвашев и власти Макеевки договорились о сотрудничестве. В феврале 2023 года на Донбасс летал вице-губернатор Свердловской области Олег Чемезов, в августе — замгубернатора Дмитрий Ионин. Кроме этого, городу в ДНР оказывается различная помощь со стороны Свердловской области. Если вы хотите сообщить новость, напишите нам

Свердловские театры и филармония отправили в Макеевку (ДНР) сценическое оборудование, музыкальные инструменты, реквизиты и костюмы. Информация об этом появилась на информационном портале Свердловской области. «Всего передается более 50 единиц оборудования, причем наши учреждения и учреждения Макеевки постоянно были на связи, согласовывали списки „гуманитарки“. Донецкие коллеги получат именно то, что им необходимо», — пояснил заместитель министра культуры Свердловской области Сергей Радченко. Например, Свердловская филармония отправила в ДНР уже второй по счету рояль. По словам директора филармонии Александра Колотурского, регион должен помогать детям Донбасса, среди которых много одаренных детей. «Мы прекрасно понимаем, что надо воспитывать детей на хороших инструментах, чтобы они почувствовали вкус к исполнительству. Потому что, если играть на плохих инструментах, потом не очень хочется этим заниматься. Наша страна богата на таланты, и мы гордимся, если делаем хотя бы небольшой вклад», — считает Колотурский. К акции присоединились Свердловский театр музкомедии, Театр эстрады и драматический театр, которые направили в Макеевку сценическое оборудование, реквизит, костюмы, декорации, а библиотека имени В.Г. Белинского в качестве гуманитарного груза послала книги. Также в ДНР выслали необходимые бойцами СВО вещи: средства тактической медицины, продукты питания длительного срока хранения и товары первой необходимости. В июне 2022 года свердловский губернатор Евгений Куйвашев и власти Макеевки договорились о сотрудничестве. В феврале 2023 года на Донбасс летал вице-губернатор Свердловской области Олег Чемезов, в августе — замгубернатора Дмитрий Ионин. Кроме этого, городу в ДНР оказывается различная помощь со стороны Свердловской области.