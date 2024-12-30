Аварийно севший в ЯНАО самолет Uair отстранили от полетов

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Пилоты самолета Uair обнаружили техническую неисправность во время полета
Пилоты самолета Uair обнаружили техническую неисправность во время полета Фото:

Самолет авиакомпании Utair, летевший из аэропорта Тюмени, совершил аварийную посадку в Красноселькупе (ЯНАО). Это произошло из-за того, что экипаж доложил о технической неисправности судна. Сейчас оно отстранено от полетов, сообщили в Уральской транспортной прокуратуре.

«Экипаж воздушного судна АО Utair при выполнении рейса UTR-345 по маршруту Тюмень — Красноселькуп доложил о технической неисправности. Посадка прошла благополучно. В настоящее время судно отстранено от полетов», — написано в telegram-канале ведомства.

Для того, чтобы выполнить обратный рейс в Тюмень — в Красноселькуп прибудет резервный борт. Планируемое время вылета 17:30. Сейчас за соблюдением прав пассажиров следит Новоуренгойская транспортная прокуратура.

С 1 января 2025 года жители Тарко-Сале, Тольки и Красноселькупа останутся без прямых рейсов в Тюмень. Связь с транспортными хабами России будет налажена через Новый Уренгой. Таким образом власти ЯНАО намерены повысить рентабельность убыточных аэропортов и увеличить количество рейсов из отдаленных населенных пунктов Ямала.

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Самолет авиакомпании Utair, летевший из аэропорта Тюмени, совершил аварийную посадку в Красноселькупе (ЯНАО). Это произошло из-за того, что экипаж доложил о технической неисправности судна. Сейчас оно отстранено от полетов, сообщили в Уральской транспортной прокуратуре. «Экипаж воздушного судна АО Utair при выполнении рейса UTR-345 по маршруту Тюмень — Красноселькуп доложил о технической неисправности. Посадка прошла благополучно. В настоящее время судно отстранено от полетов», — написано в telegram-канале ведомства. Для того, чтобы выполнить обратный рейс в Тюмень — в Красноселькуп прибудет резервный борт. Планируемое время вылета 17:30. Сейчас за соблюдением прав пассажиров следит Новоуренгойская транспортная прокуратура. С 1 января 2025 года жители Тарко-Сале, Тольки и Красноселькупа останутся без прямых рейсов в Тюмень. Связь с транспортными хабами России будет налажена через Новый Уренгой. Таким образом власти ЯНАО намерены повысить рентабельность убыточных аэропортов и увеличить количество рейсов из отдаленных населенных пунктов Ямала.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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