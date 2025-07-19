Массированный удар по военным объектам ВСУ, продвижение в Запорожье и ДНР — карта СВО на 19 июля

В ночь на 19 июля российские войска нанесли массированный удар по военным объектам на Украине. После освобождения села Каменское ВС РФ продолжают продвигаться вдоль Каховского водохранилища в Запорожской области, также активно ведутся бои в районе города Красноармейск. Фиксируются успехи армии России и на часовоярском направлении. Главное с фронта СВО — в материале URA.RU.
Удары России
ВС РФ нанесли массированный удар по объектам военно-промышленного комплекса на Украине. В частности, были поражены предприятия по выпуску деталей для украинских ракет и дронов. Были задействованы высокоточное оружие воздушного, наземного и морского базирования, а также БПЛА, сообщили в Минобороны России.
ДНР
Часовоярское направление
Российские войска зачищают западную часть города Часов Яр. Также они начали продвижение в северной части села Николаевка, находящейся за городом. Об этом сообщает telegram-канал «Операция Z: Военкоры Русской Весны».
Покровское направление
Армия России штурмует линию Новоторецкое-Федоровка, идут сражения в районе села Новоэкономическое, сообщается о продвижении ВС РФ у поселка Красного Лимана. Об этом пишут «Военкоры Русской Весны».
Ударный БПЛА на оптоволоконном управлении уничтожил украинский танк в населенном пункте Новоэкономическое (ДНР), залетев в открытый люк боевой машины. Дрон изначально был направлен для работы по живой силе противника, однако по прибытии аппарат обнаружил на улице не замаскированный танк ВСУ с открытым люком.
«Я думаю, они не рассчитывали, что сейчас подлетит оптоволоконный дрон, поскольку танк стоял открыто на улице. Соответственно, так спокойно они оставили технику с открытым люком, не спрятав никуда», — добавил оператор пятой гвардейской бригады 51-й гвардейской армии Южного военного округа России с позывным Техник.
Харьковская область
Волчанское направление
Появляются сообщения о прорыве обороны Украины российскими войсками в Волчанске. Под контроль, вероятно, взят маслоэкстрационный завод и автовокзал, отмечают «Военкоры Русской Весны».
Купянское направление
Командование ВСУ эвакуировало из Купянска все пункты управления и почти всех офицеров. Об этом сообщил военный эксперт Андрей Марочко в беседе с ТАСС. «Согласно тактике НАТО, офицеры решили себя обезопасить и оставить на передовой, в основном, рядовой состав», — отметил он.
ВС РФ работают с помощью дронов «Молния»
В Харьковской области российские беспилотники типа «Молния» нанесли удары по укрепленным позициям ВСУ. Эти дроны отличаются большей грузоподъемностью, мощностью и дальностью полета по сравнению с обычными FPV-аппаратами. В результате атаки были уничтожены замаскированные блиндажи, а также украинская бронетехника, находившаяся поблизости, пишет «Пятый канал».
Запорожское направление
ВСУ за два года выкопали целые подземные города с путями-сообщения между подвалами в селе Каменское. Об этом штурмовые подразделения из состава группировки войск «Днепр» узнали в ходе освобождения населенного пункта. Сейчас ВС РФ ведут бои за село Плавни.
Сумская область
ВСУ «серьезно закрепились» на высотах у села Юнаковка, прежде всего в населенном пункте Храповщина, что позволяет им контролировать большое пространство. Прежде чем продвигаться дальше, ВС РФ должны уничтожить группировку в этом пункте, чем она планомерно занимается в настоящее время, рассказал Андрей Марочко в беседе с ТАСС.
Также российская армия предотвращает все попытки украинских войск атаковать на стыке Курской и Сумской областей. Конкретно — в Теткинском и Глушковских районах.
Украинская армия понесла значительные потери при неудачных попытках вернуть контроль над селом Кондратовка в Сумской области. «На фоне снижения поддержки Запада и требований Зеленского восстановить контроль над утраченными позициями ВСУ предприняли несколько штурмов села Кондратовка в Сумской области. Однако, потеряв десятки штурмовых групп, украинская армия так и не смогла закрепиться в населенном пункте», — сообщили в силовых структурах.
Херсонское направление
Солдаты ВСУ массово сдаются в плен на херсонском и запорожском направлениях. «Российские военнослужащие при штурме всегда дают возможность сдаться в плен, и многие ей пользуются», — рассказали в силовых структурах.
ВСУ ударили по селу Великие Копани. Атака FPV-дронов пришлась на торговый сельхозрынок. Есть двое раненых: мужчина, он находится в тяжелом состоянии, и женщина — в состоянии средней степени тяжести. Сгорели две фуры с овощами, еще несколько машин повреждены, сообщил губернатор региона Владимир Сальдо.
Удары ВСУ
Средства ПВО сбили 349 беспилотников и шесть управляемых авиабомб за сутки в зоне спецоперации. Об этом сообщили в Минобороны.
Над Россией был уничтожен 71 беспилотник. Атака привела к временным ограничениям в аэропортах Москвы и Калужской области, повреждениям инфраструктуры в Ростовской области и пожарам в нескольких регионах.
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