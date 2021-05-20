«Сбер» научился определять COVID, а Принц Гарри снял сериал

«Сбер» запустил приложение, которое поможет определить коронавирус по кашлю Фото: Владимир Жабриков © URA.RU

статья из сюжета Нескучная афиша от URA.RU

В пятницу в течение дня нас ждет сразу несколько необычных премьер: приложение, по которому можно определить болезни, сериал от принца Британии и голливудской звезды, фильм о легендарном писателе и самом крупном музее мира. Подробности — в нашей новой Афише.

Что сделать утром

Начните день с заботы о своем здоровье и протестируйте новое приложение «Сбера», которое определяет COVID по звукам кашля, дыхания и голоса. Сервис «AI Resp» запрашивает информацию о симптомах заболевания и делает вывод о вероятности инфицирования коронавирусом. По словам создателей AI Resp, результаты «служат только для исследовательских целей». Приложение уже можно скачать в App Store и Google Play.

Что сделать днем

Познакомимся с королевской премьерой — знаменитая американская ведущая Опра Уинфри опубликовала трейлер документального фильма «Я, которого ты не видишь». Он посвящен ментальному здоровью и выпущен при содействии принца Гарри. В фильм войдут интервью знаменитостей, сталкнувшихся с разными психическими диагнозами: Леди Гага, Гленн Клоуз, баскетболист Демар Дерозан и многие другие.

Также в сети появился анонс нового сериала Николь Кидман «Девять идеальных незнакомцев». Шоу основано на одноименной книге Лианы Мориарти и рассказывает о гостях таинственного курорта «Дом Транквиллум», расположенного в лесу — внешне спокойное место таит в себе немало загадок. В сериале также снимутся Мелисса Маккарти, Люк Эванс, Реджина Холл, Бобби Каннавейл и другие.

Что сделать вечером

Вечером можно посмотреть биографичный фильм «Туве», посвященный жизни финской художницы и автора муми-троллей Туве Янссон. Фильм расскажет о творчестве Янссон и ее непростых отношениях. Режиссером стала Зайда Бергрот, известная по драме «Хороший сын» и триллеру «Рай Марии». Фильм уже доступен в сети, а в кинотеатрах его можно будет увидеть ровно через неделю.

Любителей искусства заинтересует трехсерийный документальный проект «Inside the Met», выпущенный нью-йоркским музеем «Метрополитен». Сериал приурочен к 150-летию музея и рассказывает о том, как непросто пришлось Метрополитену во время пандемии и изоляции.