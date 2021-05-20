«Сбер» научился определять COVID, а Принц Гарри снял сериал

В пятницу в течение дня нас ждет сразу несколько необычных премьер: приложение, по которому можно определить болезни, сериал от принца Британии и голливудской звезды, фильм о легендарном писателе и самом крупном музее мира. Подробности — в нашей новой Афише.
Что сделать утром
Начните день с заботы о своем здоровье и протестируйте новое приложение «Сбера», которое определяет COVID по звукам кашля, дыхания и голоса. Сервис
Что сделать днем
Познакомимся с королевской премьерой — знаменитая американская ведущая Опра Уинфри опубликовала трейлер документального фильма «Я, которого ты не видишь». Он посвящен ментальному здоровью и выпущен при содействии принца Гарри. В фильм войдут интервью знаменитостей, сталкнувшихся с разными психическими диагнозами: Леди Гага, Гленн Клоуз, баскетболист Демар Дерозан и многие другие.
Также в сети появился анонс нового сериала Николь Кидман «Девять идеальных незнакомцев». Шоу основано на одноименной книге Лианы Мориарти и рассказывает о гостях таинственного курорта «Дом Транквиллум», расположенного в лесу — внешне спокойное место таит в себе немало загадок. В сериале также снимутся Мелисса Маккарти, Люк Эванс, Реджина Холл, Бобби Каннавейл и другие.
Что сделать вечером
Вечером можно посмотреть биографичный фильм «Туве», посвященный жизни финской художницы и автора муми-троллей Туве Янссон. Фильм расскажет о творчестве Янссон и ее непростых отношениях. Режиссером стала Зайда Бергрот, известная по драме «Хороший сын» и триллеру «Рай Марии». Фильм уже доступен в сети, а в кинотеатрах его можно будет увидеть ровно через неделю.
Любителей искусства заинтересует трехсерийный документальный проект «Inside the Met», выпущенный нью-йоркским музеем «Метрополитен». Сериал приурочен к 150-летию музея и рассказывает о том, как непросто пришлось Метрополитену во время пандемии и изоляции.
План на выходные мы опубликуем через сутки. Узнать первыми самые актуальные новости и рекомендации можно из нашей рассылки на электронную почту. Наши рекомендации также выходят каждое утро и в