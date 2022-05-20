Путин показал, как губернаторам получить его одобрение на выборы

Новый сценарий согласования он представил на встрече с Куйвашевым и Алихановым

20 мая 2022 в 23:11 Размер текста - 17 +

Президент РФ одобрил выдвижение двух губернаторов на новый срок Фото: Владимир Андреев © URA.RU статья из сюжета Выборы губернатора Свердловской области-2022 Президент РФ Владимир Путин дал понять губернаторам, как нужно работать, чтобы остаться на посту. На встречах с калининградским губернатором Антоном Алихановым и со свердловским губернатором Евгением Куйвашевым 20 мая Путин поддержал их выдвижение на второй срок. Общение прошло по новому сценарию, президент показал, как не лишиться кресла даже после 10 лет работы, пояснили политологи URA.RU. И с Алихановым, и с Куйвашевым президент общался по видеосвязи. Обе встречи он начал с общего описания ситуации в регионах. И в целом они прошли по единому сценарию: в самом начале разговора Путин вкратце обрисовал ситуацию в конкретном субъекте, губернаторы рассказали о проделанной работе и о том, что еще предстоит сделать, а после этого — попросили разрешения на участие в выборах в сентябре этого года. Калининградский губернатор Антон Алиханов один из самых молодых глав регионов, но это не помешало ему получить хорошую оценку работы со стороны президента Фото: Владимир Андреев © URA.RU Главе Калининградской области президент ответил, что «работа [за пять лет полномочий] проделана хорошая, качественная». «И конечно, я рассчитываю на то, что в ближайшие годы будете продолжать в таком же духе», — сказал Путин. Работу свердловского губернатора Путин тоже оценил. «Есть вещи фундаментального характера, где вам и вашей команде удалось добиться положительных результатов. Это создает хорошую базу для дальнейшего развития области. Я желаю вам успехов. Надеюсь на то, что вы продолжите эту работу, причем в таком же ключе», — отметил президент. Но на позитивных оценках работы обоих губернаторов Путин не завершил беседу. С обоими президент подробно обсудил наиболее острые проблемы регионов.

В 2012 году Евгений Куйвашев был назначен губернатором Свердловской области. В 2017-м он избрался на эту должность. У Антона Алиханова заканчивается первый срок полномочий. Калининградский губернатор относится к первой волне так называемых «губернаторов-технократов». Встреча президента в один день с ним и с опытным Куйвашевым показывает остальным главам регионов, что можно и нужно быть готовыми продолжать работать более 10 лет подряд, пояснил URA.RU руководитель Политической экспертной группы Константин Калачев. «Это возможно, если глава региона справляется со своими обязанностями и готов довершить начатое», — отметил Калачев. Характерно, что встреча с губернаторами прошла на фоне информационных атак на обоих, подчеркнул Калачев. «По поводу Алиханова писали, что в условиях спецоперации форпост России на западе нуждается в замене гражданского [губернатора] на военного. У Куйвашева произошла пикировка с телеведущим Владимиром Соловьевым. Но у президента свое видение. Работа Алиханова и Куйвашева получила одобрение», — отметил политолог. Президент РФ уверен в обоих губернаторах, поэтому и сохранил за ними руководство стратегически важными регионами страны, считают эксперты Фото: Екатерина Сычкова © URA.RU Оба губернатора сталкиваются с серьезными вызовами, заметил политолог Максим Жаров. Калининградская область — это «геополитическая точка напряжения». «Идет „разогрев региона“ — от Прибалтики до Скандинавии — в рамках прокси-войны против России. Перед Алихановым стоят задачи нового порядка, [и президент доверяет ему их решать]. У Куйвашева существуют проблемы внутри региона, но у президента есть уверенность, что он справляется со своими задачами, и они будут ему по плечу и на третьем сроке полномочий», — пояснил Жаров. Для президента встреча с губернаторами — это всегда возможность сверить часы, отмечает генеральный директор коммуникационного агентства Actor Дмитрий Еловский. А в случае с главами регионов, чьи полномочия истекают, это еще и возможность «посмотреть, как человек изменился за время руководства регионом, правильно ли он движется». «[Чтобы остаться губернатором на новый срок,] критерии известны: рост экономики, политическая стабильность в регионе, отсутствие элитных конфликтов. Губернатор должен быть на своем месте», — резюмировал политолог. Если вы хотите сообщить новость, напишите нам

Президент РФ Владимир Путин дал понять губернаторам, как нужно работать, чтобы остаться на посту. На встречах с калининградским губернатором Антоном Алихановым и со свердловским губернатором Евгением Куйвашевым 20 мая Путин поддержал их выдвижение на второй срок. Общение прошло по новому сценарию, президент показал, как не лишиться кресла даже после 10 лет работы, пояснили политологи URA.RU. И с Алихановым, и с Куйвашевым президент общался по видеосвязи. Обе встречи он начал с общего описания ситуации в регионах. И в целом они прошли по единому сценарию: в самом начале разговора Путин вкратце обрисовал ситуацию в конкретном субъекте, губернаторы рассказали о проделанной работе и о том, что еще предстоит сделать, а после этого — попросили разрешения на участие в выборах в сентябре этого года. Главе Калининградской области президент ответил, что «работа [за пять лет полномочий] проделана хорошая, качественная». «И конечно, я рассчитываю на то, что в ближайшие годы будете продолжать в таком же духе», — сказал Путин. Работу свердловского губернатора Путин тоже оценил. «Есть вещи фундаментального характера, где вам и вашей команде удалось добиться положительных результатов. Это создает хорошую базу для дальнейшего развития области. Я желаю вам успехов. Надеюсь на то, что вы продолжите эту работу, причем в таком же ключе», — отметил президент. Но на позитивных оценках работы обоих губернаторов Путин не завершил беседу. С обоими президент подробно обсудил наиболее острые проблемы регионов. В 2012 году Евгений Куйвашев был назначен губернатором Свердловской области. В 2017-м он избрался на эту должность. У Антона Алиханова заканчивается первый срок полномочий. Калининградский губернатор относится к первой волне так называемых «губернаторов-технократов». Встреча президента в один день с ним и с опытным Куйвашевым показывает остальным главам регионов, что можно и нужно быть готовыми продолжать работать более 10 лет подряд, пояснил URA.RU руководитель Политической экспертной группы Константин Калачев. «Это возможно, если глава региона справляется со своими обязанностями и готов довершить начатое», — отметил Калачев. Характерно, что встреча с губернаторами прошла на фоне информационных атак на обоих, подчеркнул Калачев. «По поводу Алиханова писали, что в условиях спецоперации форпост России на западе нуждается в замене гражданского [губернатора] на военного. У Куйвашева произошла пикировка с телеведущим Владимиром Соловьевым. Но у президента свое видение. Работа Алиханова и Куйвашева получила одобрение», — отметил политолог. Оба губернатора сталкиваются с серьезными вызовами, заметил политолог Максим Жаров. Калининградская область — это «геополитическая точка напряжения». «Идет „разогрев региона“ — от Прибалтики до Скандинавии — в рамках прокси-войны против России. Перед Алихановым стоят задачи нового порядка, [и президент доверяет ему их решать]. У Куйвашева существуют проблемы внутри региона, но у президента есть уверенность, что он справляется со своими задачами, и они будут ему по плечу и на третьем сроке полномочий», — пояснил Жаров. Для президента встреча с губернаторами — это всегда возможность сверить часы, отмечает генеральный директор коммуникационного агентства Actor Дмитрий Еловский. А в случае с главами регионов, чьи полномочия истекают, это еще и возможность «посмотреть, как человек изменился за время руководства регионом, правильно ли он движется». «[Чтобы остаться губернатором на новый срок,] критерии известны: рост экономики, политическая стабильность в регионе, отсутствие элитных конфликтов. Губернатор должен быть на своем месте», — резюмировал политолог.