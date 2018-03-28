18:54 28 марта 2018 0

«Уральские авиалинии» будут перевозить многочисленных болельщиков между городами Фото: Владимир Жабриков © URA.RU

«Уральские авиалинии» увеличат количество рейсов на время чемпионата мира по футболу в России. В регулярном расписании компании появятся десятки дополнительных рейсов из Москвы и обратно, а также чартерные международные и внутренние направления, рассказали «URA.RU» в пресс-службе перевозчика.

Так, во время чемпионата (14 июня -15 июля) «Уральские авиалинии» выполнят 208 дополнительных рейсов между Москвой и городами, принимающими соревнования. Больше всего перелетов запланировано из столицы в Петербург — 28 рейсов. По 24 рейса запланировано по направлениям: Москва-Сочи, Москва-Казань, Москва-Самара, Москва-Нижний Новгород. Еще 20 рейсов направят в Ростов.

Екатеринбург попал в одну группу с Саранском, Калининградом и Волгоградом, где дополнительных регулярных рейсов из Москвы будет меньше всего — по 16. В этих городах состоится меньше всего матчей чемпионата — только групповой этап.

«В планах еще такие направления как Екатеринбург-Саранск и Екатеринбург-Волгоград в дни проведения матчей для болельщиков, которые путешествуют самостоятельно, вне организованных групп. Рейсы в Саранск — это единственное, совершенно новое направление в полетной программе авиакомпании, подготовленное специально для чемпионата», — добавили в пресс-службе «Уральских авиалиний».

В Екатеринбурге будет сыграно четыре матча ЧМ-2018 Фото: Владимир Жабриков © URA.RU

Также перевозчик запланировал порядка 60 чартерных рейсов (туда-обратно), включая международные: четыре рейса Москва — Варшава и восемь рейсов Москва — Копенгаген. «До конца мая в парк авиакомпании добавится еще четыре самолета, тем самым к лету „Уральские авиалинии“ будут эксплуатировать 47 лайнеров», — заметили в компании. На вопрос о том, будут ли отличаться цены на дополнительные рейсы от обычных, здесь не ответили.

Ранее стало известно, что Росавиация сформировала предварительную маршрутную сеть регулярных авиарейсов между городами-организаторами ЧМ. Она состоит из 55 направлений, связывающих 11 городов-участников чемпионата. «Участие в программе перевозок подтвердили авиакомпании „Азимут“, „Алроса“, „Аэрофлот“, „Нордавиа“, „Нордстар“, „Победа“, „Ред вингс“, „Россия“, „Руслайн“, „Саратовские авиалинии“, „Северный ветер“, „Сибирь“, „Уральские авиалинии“, „ЮВТ Аэро“, „ЮТэйр“, „Якутия“ и „Ямал“», — сообщается на сайте ведомства.