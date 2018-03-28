{{userService.getUserParam('notifications_count')}} {{ userService.getUserParam('notifications_count')+1 }}
Выйти
Войти
Новости приходят чаще, чем вам хотелось бы, а поводы не интересны?
настроить уведомления
URA.RU готово сообщать вам новости, на каком бы сайте вы ни находились
подписаться на уведомления
у вас {{ userService.getUserParam('notifications_count') }} новых уведомления
Вы не зарегистрированы. Войдите в свой профиль, чтобы использовать уведомления в полную силу
Редактировать подписки
Редактирование подписок
Комментарии
Авторы
Сюжеты
отписаться
отписаться
отписаться
{{userService.settingsPanel.errors.form}}
{{userService.settingsPanel.errors.name}}
{{userService.settingsPanel.errors.new_password}}
URA.RU готово сообщать вам новости, на каком бы сайте вы ни находились
Новый замминистра ЖКХ Свалов назначен Тунгусовым собирать дань с 4,5 млн свердловчан
Подписаться
Не подписываться
Москва
прогноз на 7 дней
Доллар 57,56
Динамика за 2 недели
Евро 71,33
Динамика за 2 недели
Подпишись на URA.RU:
Чтобы подписаться на рассылку, укажите свой e-mail
{{userService.email_subscribe.errors.email}}
{{userService.email_subscribe.msg}}
28 марта 2018
18:54  28 марта 2018 0

«Уральские авиалинии» увеличили количество рейсов на время ЧМ-2018. Екатеринбург в группе самых невостребованных городов

Первый прямой самолет с Китая: Хайнаньские авиалинии. Екатеринбург, уральские авиалинии, ural airlines
«Уральские авиалинии» будут перевозить многочисленных болельщиков между городамиФото: Владимир Жабриков © URA.RU
новость из сюжета:
ЧМ-2018 в Екатеринбурге
все новости сюжета

«Уральские авиалинии» увеличат количество рейсов на время чемпионата мира по футболу в России. В регулярном расписании компании появятся десятки дополнительных рейсов из Москвы и обратно, а также чартерные международные и внутренние направления, рассказали «URA.RU» в пресс-службе перевозчика.

Так, во время чемпионата (14 июня -15 июля) «Уральские авиалинии» выполнят 208 дополнительных рейсов между Москвой и городами, принимающими соревнования. Больше всего перелетов запланировано из столицы в Петербург — 28 рейсов. По 24 рейса запланировано по направлениям: Москва-Сочи, Москва-Казань, Москва-Самара, Москва-Нижний Новгород. Еще 20 рейсов направят в Ростов.

Екатеринбург попал в одну группу с Саранском, Калининградом и Волгоградом, где дополнительных регулярных рейсов из Москвы будет меньше всего — по 16. В этих городах состоится меньше всего матчей чемпионата — только групповой этап.

«В планах еще такие направления как Екатеринбург-Саранск и Екатеринбург-Волгоград в дни проведения матчей для болельщиков, которые путешествуют самостоятельно, вне организованных групп. Рейсы в Саранск — это единственное, совершенно новое направление в полетной программе авиакомпании, подготовленное специально для чемпионата», — добавили в пресс-службе «Уральских авиалиний».

Логотип "Russia 2018" в Историческом сквере. Екатеринбург, исторический сквер, russia2018, чм-2018, fifa world cup, чемпионат мира по футболу, fifa2018
В Екатеринбурге будет сыграно четыре матча ЧМ-2018
Фото: Владимир Жабриков © URA.RU

Также перевозчик запланировал порядка 60 чартерных рейсов (туда-обратно), включая международные: четыре рейса Москва — Варшава и восемь рейсов Москва — Копенгаген. «До конца мая в парк авиакомпании добавится еще четыре самолета, тем самым к лету „Уральские авиалинии“ будут эксплуатировать 47 лайнеров», — заметили в компании. На вопрос о том, будут ли отличаться цены на дополнительные рейсы от обычных, здесь не ответили.

Ранее стало известно, что Росавиация сформировала предварительную маршрутную сеть регулярных авиарейсов между городами-организаторами ЧМ. Она состоит из 55 направлений, связывающих 11 городов-участников чемпионата. «Участие в программе перевозок подтвердили авиакомпании „Азимут“, „Алроса“, „Аэрофлот“, „Нордавиа“, „Нордстар“, „Победа“, „Ред вингс“, „Россия“, „Руслайн“, „Саратовские авиалинии“, „Северный ветер“, „Сибирь“, „Уральские авиалинии“, „ЮВТ Аэро“, „ЮТэйр“, „Якутия“ и „Ямал“», — сообщается на сайте ведомства.

Сергей Дианов
© Служба новостей «URA.RU»
Версия для печати {{item.comments_count}} {{ item.type=='news' ? 'Новость' : 'Статья' }} из сюжета: {{ item.story.title }}

{{a.id?a.name:a.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
прочитать статью полностью
{{a.id?a.name:a.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
{{a.id?a.name:a.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Ссылки по теме
из сюжета
{{item.story_prev.date}}
ПРЕДЫДУЩАЯ НОВОСТЬ СЮЖЕТА
{{item.story_next.date}}
СЛЕДУЮЩАЯ НОВОСТЬ СЮЖЕТА
Система Orphus
Загрузка...
{{a.id?a.name:a.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
{{a.id?a.name:a.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
{{a.id?a.name:a.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Ссылки по теме
другие новости сюжета
{{item_print.story_prev.date}}
{{item_print.story_next.date}}
Разрешить уведомления Подписаться на рассылку Присоединиться к Telegram Уведомления во Вконтакте
Сегодня в СМИ
новости партнеров
новости партнеров
новости партнеров
новости партнеров
новости партнеров