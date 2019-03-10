СМИ раскрыли информацию о самом загадочном участнике группы Дятлова

Александра Колеватова дятловеды подозревают в работе на спецслужбы Фото: Владимир Жабриков © URA.RU

новость из сюжета Тайна перевала Дятлова

Александра Колеватова считают одним из самых загадочных участников группы Дятлова. Ему было 25 лет, но он уже успел поработать на секретном предприятии, вопреки моде на папиросы курил трубку и вел дневник, который после его смерти никто не видел. Более того, его подозревают в том, что он мог работать на спецслужбы и не случайно оказался в составе группы Дятлова, пишет «Газета.ру».

Колеватов был студентом физико-технического факультета Уральского политехнического института (УПИ). До этого он окончил Свердловский горно-металлургический техникум по специальности «Металлургия тяжелых цветных металлов». Однако до поступления в УПИ он получил направление в Москву, где работал старшим лаборантом в секретном институте Министерства среднего машиностроения, который позднее был реорганизован во ВНИИ неорганических материалов и занимался исследованиями в области материаловедения для атомной промышленности. Именно поэтому многие исследователи подозревали Колеватова в работе на спецслужбы и даже в участии в секретных испытаниях на Урале.

Некоторые исследователи считают, что любовь Колеватова к курению трубки свидетельствует об его «не слишком твердом следовании догмам социализма». Кроме того, много вопросов вызывает его дневник, бесследно исчезнувшего после гибели Колеватова. «В походах Колеватов аккуратно вел свой дневник, но никому его не показывал, по-видимому, доверяя дневнику свои наблюдения и размышления», — писал участник поисковой операции Евгений Зиновьев в своей книге «УГТУ: человек, спорт, природа». Зиновьев уверен, что и во время рокового похода Колеватов вел записи, которые могли бы многое прояснить.Более того, он был единственным участником похода, который умер не из-за травм, а от холода.