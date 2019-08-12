Артист «Уральских пельменей» спел обидную песню про ЕГЭ

Вячеслав Мясников считает, что выразил мысли подрастающего поколения Фото: miasnikov.s, Instagram

Участник шоу «Уральские пельмени» Вячеслав Мясников исполнил песню про единый государственный экзамен. Видео, где он поет для детей и подростков, шоумен опубликовал на своей странице в Instagram.

На записи артист исполняет под гитару строчки: «Нас просто тупо кинули, когда ЕГЭ подкинули /Когда ЕГЭ придумали, наверное, ***** [пятой точкой — прим. ред.] думали». Свой пост Мясников подписал словами: «Вот что подрастающее поколение думает о ЕГЭ».

Артист предложил подписчикам высказаться в комментариях, и большая часть поклонников согласилась со звездой, отметив, что ЕГЭ — это ненужный стресс, а система тестирования себя не оправдывает. Впрочем, нашлись и те, кто указал, что в проверке знаний в форме теста нет ничего плохого, если хорошо готовиться к экзаменам.

Некоторые комментаторы и вовсе посетовали на то, что знаменитость использует вульгарные выражения. «Хотелось бы мне сказать, что некоторые слова этой песни режут слух… — написал пользователь с ником scorpifoot. — Молодое поколение с удовольствием перенимает манеры кумиров».

Несмотря на то, что сейчас все российские вузы зачисляют абитуриентов на основании результатов ЕГЭ, ряд экспертов продолжает говорить о грядущей отмене всеобщего тестирования выпускников школ, напоминает «Национальная служба новостей». Вместо этого вузы могут учитывать реальные достижения в школьной учебе, отбор по результатам творческих конкурсов и специальных заданий.