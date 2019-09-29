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Сегодня 29 сентября, воскресенье. И вот главные темы выходных дней:
Сегодня в Москве состоялся согласованный митинг в поддержку политзаключенных. На акцию пришло более 20 тысяч человек. Правда, организаторов заподозрили в нечестных методах демонстрации количества участников. Новый сезон протестов открыл лидер либертарианцев Михаил Светов, который на своем примере показал, что карьеру можно сделать без «Единой России» и Навального. Рассказываем, как ему это удалось.
Пенсионный возраст в России хотят повысить еще на три года. Мужчины смогут получать выплаты с 68 лет, а женщины с 63. Экономисты посчитали, что благодаря пенсионной реформе, государство сэкономило триллионы рублей. А каждый россиянин потерял около 1,5 млн рублей.
Для россиян изменили правила приема на работу: СНИЛС больше не понадобится. Профсоюзу РФ нововведение не понравилось. Говорят, оно только запутает граждан.
Приставы пришли в мэрию Екатеринбурга за долгом почти в 215 млн рублей, связанным с экс-депутатом гордумы Плаксиным. В 2016 году команда во главе с Александром Якобом поручилась за кредит экс-депутата, теперь его придется отдавать. Плаксин избежал банкротства, а его компании оставили сотни людей без жилья.
Возможная реформа МВД приведет к сокращениям в ведомстве и переработкам. Силовики начнут массово уходить со службы. Не спасет даже рост зарплат.
Актрису Наталью Бочкареву, известную по роли Даши Букиной в сериале «Счастливы вместе», поймали с кокаином. Наркотики силовики нашли в нижнем белье артистки. Бочкарева называет видео подделкой. Тем временем, «URA.RU» узнало, что употребляет российская вип-тусовка.