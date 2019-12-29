Сергей Устюгов был поражен новостями о пенсионной реформе Фото: страница Сергея Устюгова в Instagram

новость из сюжета Пенсионная реформа в России

Российский лыжник, многократный чемпион мира Сергей Устюгов признался, что был сильно удивлен, когда узнал о повышении пенсионного возраста в стране.

По словам спортсмена, из-за постоянных сборов он часто бывает не в курсе последних новостей и плохо представляет, что происходит в России. «Бывает, приедешь домой, в Екатеринбург, включишь телевизор и становится дико: узнаешь, что повысили пенсионный возраст», — приводит слова Устюгова Sports.ru.

Пенсионная реформа в России была запущена в начале 2019 года. Она предполагает постепенное повышение пенсионного возраста: для мужчин — с 60 до 65 лет, для женщин — с 55 до 60 лет.

Сергей Устюгов родился в поселке Междуреченский (Ханты-Мансийский автономный округ, Тюменская область). Проживает в Екатеринбурге. Является двукратным чемпионом мира (2017 год, скиатлон и командный спринт), победителем на «Тур де Ски» в сезоне 2016/2017, трехкратным чемпионом мира среди молодежи, пятикратным чемпион мира среди юниоров и заслуженным мастером спорта России.