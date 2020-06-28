Сроки тестирования российской вакцины могут сократить Фото: Вадим Ахметов © URA.RU

новость из сюжета Коронавирус COVID-19

Сегодня, 28 июня — 200-й день с момента обнаружения коронавируса в китайском городе Ухань и 110-й — с объявления пандемии Всемирной организацией здравоохранения.

По данным сайта coronavirus-monitor.ru, в мире зарегистрировано 10 073 844 случая заражения (+126 073 за ночь). Скончались 501 090 пациентов (+2769), выздоровели 5 480 850 инфицированных (+60 401).

Больше всего случаев заражения обнаружено в США (2 596 364). На втором месте находится Бразилия (1 315 941), далее идет Россия (627 928).

Когда изобретут средство от коронавируса

Руководитель лаборатории геномной инженерии МФТИ Павел Волчков заявил о том, что сроки тестирования российской вакцины могут быть скорректирова ны. По его словам, какие-то фазы испытаний могут быть сокращены на усмотрение Минздрава и Роспотребнадзора.

Главный научный сотрудник ВОЗ Сумия Сваминатан рассказала, что на разработку и производство препарата уйдет от 12 до 18 месяцев. На сегодняшний день есть 200 вариантов вакцин и все они находятся на разных стадиях разработки и клинических испытаний.

Ситуация в России

Глава Ростуризма Зарина Догузова рассказала, что туристическая отрасль РФ может восстановиться весной 2021 года. По ее словам, ведомство предлагает отельерам и туроператорам совместно с регионами проработать продление этого курортного сезона до конца октября 2020 года.

Минобороны России опубликовало информационный бюллетень, в котором сообщается, что за прошедшие сутки в стране вылечились 100 военных. На сегодняшний день общая численность выздоровевших составляет 6 268 человек. Между тем пансионат для престарелых «Комфорт» в Тюмени стал очагом распространения. У десяти постояльцев и одного сотрудника подтвердился COVID.

Ситуация в мире

Организация Объединенных Наций (ООН) впервые проведет спецсессию по коронавирусу в онлайн-формате. На заседание приглашены 130 стран. Отмечается, что совещание поможет мобилизовать международное сообщество в борьбе с пандемией и «внесет положительный вклад в поиск ответа на эту глобальную угрозу.

Американские ученые выяснили, что инфекция оказывает негативное влияние не только на органы дыхания, но и на весь организм. Так, например перенесенный в тяжелой форме коронавирус может привести к поражениям головного мозга, в том числе к инсультам и деменции. А специалисты из Калифорнийского университета в Сан-Франциско при исследовании коронавируса под сверхмощным электронным микроскопом обнаружили специальные нити, которые вирус протягивают от пораженных клеток к соседним. При этом вновь зараженные клетки превращаются в «зомбиподобные».