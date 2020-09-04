В ХМАО на важном событии соберутся три уральских губернатора. Ожидают и федерального министра

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Подписание трехстороннего договора Тюменской области, ХМАО и ЯНАО. Тюмень, моор александр, артюхов дмитрий, комарова наталья
Три уральских губернатора соберутся в ХМАО Фото: Дмитрий Ткачук © URA.RU

В церемонии открытия набережной «Сэй Пан» в Белоярском 6 сентября примут участие сразу три уральских губернатора — глава ХМАО Наталья Комарова, глава ЯНАО Дмитрий Артюхов и глава Тюменской области Александр Моор. Также ожидается, что в Югру может прилететь министр строительства и ЖКХ Владимир Якушев. Об этом URA.RU сообщили источники из региональных правительств.

«Губернатор Югры на открытии набережной будет на правах хозяйки. Главы Ямала и Тюменской области приняли приглашение поприсутствовать на этом событии. Помимо самой церемонии открытия в Белоярском должно состояться совещание, посвященное реализации нацпроекта «Жилье и городская среда». В пресс-службу правительства ЯНАО и департамент информационной политики Тюменской области были отправлены официальные запросы. На момент публикации материала ответы на них не поступили.

Пресс-секретарь главы Минстроя Ольга Фролова в беседе с журналистом агентства сообщила, что вероятность визита Якушева в Югру очень высокая. «Он собирается принять участие и в совещании, и объекты строящиеся посмотрит, я думаю», — прокомментировала Фролова.

Ранее URA.RU сообщало, что проект набережной является победителем всероссийского конкурса по созданию комфортной городской среды в малых городах и исторических поселениях. Ее строительство шло четыре года.

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© Служба новостей «URA.RU»
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-
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{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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