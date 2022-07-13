Тюменская клиника откроет в Кургане филиал за счет госденег

13 июля 2022 в 11:35 Размер текста - 17 +

В центре Кургана появится филиал тюменской клиники Фото: Игорь Меркулов © URA.RU В Кургане откроется филиал одной из ведущих тюменских клиник. По словам инвестора, на развитие медучреждения планируется потратить не менее 40 миллионов рублей. Часть средств будет компенсирована за счет господдержки. Об этом сообщается в telegram-канале «Курганская область официально». «В июле 2022 года реализацию своего масштабного инвестиционного проекта начало одно из ведущих медицинских учреждений Тюмени. Многопрофильная клиника «Медико-санитарная часть «Нефтяник» планирует открыть в центре Кургана свой филиал. Инвестор планирует потратить на развитие не менее 40 миллионов рублей. Часть этих средств будет компенсирована по программам господдержки, действующим в Курганской области», — говорится в сообщении. Покрыть часть расходов по договорам лизинга поможет микрозайм под льготную ставку от 0,1% годовых и субсидия на покупку современного медицинского оборудования. Всего с начала года благодаря мерам поддержки развивать бизнес на территории Курганской области решились 15 предпринимателей из других регионов. В настоящее время в области реализуется 557 проектов на сумму около 78 миллиардов рублей. Ранее URA.RU писало, что в Кургане на месте старого корпуса курганской областной больницы появится новая поликлиника. Ее планируют построить до 31 июля 2024 года. В новом медучреждении будет девять этажей — семь для оказания медицинской помощи и два этажа технические.

В Кургане откроется филиал одной из ведущих тюменских клиник. По словам инвестора, на развитие медучреждения планируется потратить не менее 40 миллионов рублей. Часть средств будет компенсирована за счет господдержки. Об этом сообщается в telegram-канале «Курганская область официально». «В июле 2022 года реализацию своего масштабного инвестиционного проекта начало одно из ведущих медицинских учреждений Тюмени. Многопрофильная клиника «Медико-санитарная часть «Нефтяник» планирует открыть в центре Кургана свой филиал. Инвестор планирует потратить на развитие не менее 40 миллионов рублей. Часть этих средств будет компенсирована по программам господдержки, действующим в Курганской области», — говорится в сообщении. Покрыть часть расходов по договорам лизинга поможет микрозайм под льготную ставку от 0,1% годовых и субсидия на покупку современного медицинского оборудования. Всего с начала года благодаря мерам поддержки развивать бизнес на территории Курганской области решились 15 предпринимателей из других регионов. В настоящее время в области реализуется 557 проектов на сумму около 78 миллиардов рублей. Ранее URA.RU писало, что в Кургане на месте старого корпуса курганской областной больницы появится новая поликлиника. Ее планируют построить до 31 июля 2024 года. В новом медучреждении будет девять этажей — семь для оказания медицинской помощи и два этажа технические.