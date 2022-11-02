Тюменцы получат бесплатные билеты на Лолиту за сотрудничество с властями

02 ноября 2022 в 13:52 Размер текста - 17 +

Активные тюменцы смогут бесплатно посетить концерт российской звезды Фото: Игорь_Меркулов © URA.RU Жители Тюмени получат бесплатные билеты на концерт исполнительницы Лолиты, если наберут достаточно баллов, участвуя в опросах от властей. Информация опубликована на портале «Тюмень — наш дом». «Для активных участников портала опросов „Я решаю!“ предоставлены билеты на концерт Лолиты, который пройдет 7 ноября. Чтобы получить их, пользователи набравшие 2 000 баллов, должны отправить заявку на электронный адрес модераторов», — сообщает портал «Тюмень — наш дом». Сервис «Я решаю!» направлен на общественное обсуждение вопросов, связанных с жизнью в Тюмени. При появлении проблемы или инициативы власти выносят их на суд горожан. Участвуя в опросах, тюменцы получают баллы. Как правило, за одно голосование пользователь «зарабатывает» от 15 до 35 очков.

Жители Тюмени получат бесплатные билеты на концерт исполнительницы Лолиты, если наберут достаточно баллов, участвуя в опросах от властей. Информация опубликована на портале «Тюмень — наш дом». «Для активных участников портала опросов „Я решаю!“ предоставлены билеты на концерт Лолиты, который пройдет 7 ноября. Чтобы получить их, пользователи набравшие 2 000 баллов, должны отправить заявку на электронный адрес модераторов», — сообщает портал «Тюмень — наш дом». Сервис «Я решаю!» направлен на общественное обсуждение вопросов, связанных с жизнью в Тюмени. При появлении проблемы или инициативы власти выносят их на суд горожан. Участвуя в опросах, тюменцы получают баллы. Как правило, за одно голосование пользователь «зарабатывает» от 15 до 35 очков.