Челябинский депутат встретился с американским бойцом ММА в ДНР. Фото 27 марта 2023 в 08:10 Размер текста - 17 + Депутат Госдумы Олег Голиков с октября прошлого года находится в зоне СВО Фото: Вадим Ахметов © URA.RU Челябинский депутат-фронтовик Олег Голиков встретился с американским бойцом ММА Джеффом Монсоном в ДНР. Об этом депутат Госдумы написал в соцсетях. «К нам в гости, приезжал Джефф Монсон, прославленный американский боец ММА, который живет теперь в России. Он избран и работает депутатом от „Единой России“ в гордуме подмосковного Красногорска», — написал Голиков в своем telegram-канале. Как сообщил Голиков, в ДНР Монсон приехал открывать школу единоборств для молодежи в рамках проекта «Za самбо». Для России важно развитие новых субъектов, приобщение молодежи к спорту, сказал депутат. Голиков отправился на фронт добровольцем в октябре 2022 года. Он прошел подготовку в лагере для мобилизованных, затем тренировался в батальоне «Апостол» под командованием Юрия «Ангела» Гагарина. После прохождения обучения он был зачислен в БАРС «Каскад». Сейчас Голиков — оператор беспилотных летательных аппаратов. Боец MBA Джефф Монсон (слева) теперь работает депутатом в думе подмосковного Красногорска Telegram-канал Олега Голикова Челябинский депутат-фронтовик Олег Голиков встретился с американским бойцом ММА Джеффом Монсоном в ДНР. Об этом депутат Госдумы написал в соцсетях. «К нам в гости, приезжал Джефф Монсон, прославленный американский боец ММА, который живет теперь в России. Он избран и работает депутатом от „Единой России“ в гордуме подмосковного Красногорска», — написал Голиков в своем telegram-канале. Как сообщил Голиков, в ДНР Монсон приехал открывать школу единоборств для молодежи в рамках проекта «Za самбо». Для России важно развитие новых субъектов, приобщение молодежи к спорту, сказал депутат. Голиков отправился на фронт добровольцем в октябре 2022 года. Он прошел подготовку в лагере для мобилизованных, затем тренировался в батальоне «Апостол» под командованием Юрия «Ангела» Гагарина. После прохождения обучения он был зачислен в БАРС «Каскад». Сейчас Голиков — оператор беспилотных летательных аппаратов. {{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}} ‹ › Расскажите о новости друзьям