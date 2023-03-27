Челябинский депутат встретился с американским бойцом ММА в ДНР. Фото

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Голиков Олег. Челябинск, голиков олег
Депутат Госдумы Олег Голиков с октября прошлого года находится в зоне СВО Фото:

Челябинский депутат-фронтовик Олег Голиков встретился с американским бойцом ММА Джеффом Монсоном в ДНР. Об этом депутат Госдумы написал в соцсетях.

«К нам в гости, приезжал Джефф Монсон, прославленный американский боец ММА, который живет теперь в России. Он избран и работает депутатом от „Единой России“ в гордуме подмосковного Красногорска», — написал Голиков в своем telegram-канале.

Как сообщил Голиков, в ДНР Монсон приехал открывать школу единоборств для молодежи в рамках проекта «Za самбо». Для России важно развитие новых субъектов, приобщение молодежи к спорту, сказал депутат.

Голиков отправился на фронт добровольцем в октябре 2022 года. Он прошел подготовку в лагере для мобилизованных, затем тренировался в батальоне «Апостол» под командованием Юрия «Ангела» Гагарина. После прохождения обучения он был зачислен в БАРС «Каскад». Сейчас Голиков — оператор беспилотных летательных аппаратов.

Боец MBA Джефф Монсон (слева) теперь работает депутатом в думе подмосковного Красногорска

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Челябинский депутат-фронтовик Олег Голиков встретился с американским бойцом ММА Джеффом Монсоном в ДНР. Об этом депутат Госдумы написал в соцсетях. «К нам в гости, приезжал Джефф Монсон, прославленный американский боец ММА, который живет теперь в России. Он избран и работает депутатом от „Единой России“ в гордуме подмосковного Красногорска», — написал Голиков в своем telegram-канале. Как сообщил Голиков, в ДНР Монсон приехал открывать школу единоборств для молодежи в рамках проекта «Za самбо». Для России важно развитие новых субъектов, приобщение молодежи к спорту, сказал депутат. Голиков отправился на фронт добровольцем в октябре 2022 года. Он прошел подготовку в лагере для мобилизованных, затем тренировался в батальоне «Апостол» под командованием Юрия «Ангела» Гагарина. После прохождения обучения он был зачислен в БАРС «Каскад». Сейчас Голиков — оператор беспилотных летательных аппаратов.
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© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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