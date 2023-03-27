Челябинский депутат-фронтовик Олег Голиков встретился с американским бойцом ММА Джеффом Монсоном в ДНР. Об этом депутат Госдумы написал в соцсетях.
«К нам в гости, приезжал Джефф Монсон, прославленный американский боец ММА, который живет теперь в России. Он избран и работает депутатом от „Единой России“ в гордуме подмосковного Красногорска», — написал Голиков в своем telegram-канале.
Как сообщил Голиков, в ДНР Монсон приехал открывать школу единоборств для молодежи в рамках проекта «Za самбо». Для России важно развитие новых субъектов, приобщение молодежи к спорту, сказал депутат.
Голиков отправился на фронт добровольцем в октябре 2022 года. Он прошел подготовку в лагере для мобилизованных, затем тренировался в батальоне «Апостол» под командованием Юрия «Ангела» Гагарина. После прохождения обучения он был зачислен в БАРС «Каскад». Сейчас Голиков — оператор беспилотных летательных аппаратов.
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