Появились подробности смертельной аварии на свердловской трассе. Фото

09 декабря 2023 в 12:26 Размер текста - 17 +

ДТП на свердловской трассе произошло из-за заноса прицепа Фото: Вячеслав Егоров © URA.RU В ДТП на 146-м километре трассы Екатеринбург — Нижний Тагил — Серов из-за заноса прицепа погиб 38-летний водитель встречного грузовика. Об этом рассказали в ГИБДД Свердловской области. «Полицейским водитель „Камаза“ пояснил, что осуществлял перевозку трактора. Двигался в прямом направлении со скоростью 50 км/ч, в процессе движения прицеп начало заносить, мужчина предпринял попытки к его выравниванию, но столкновения с грузовым автомобилем DAF избежать не удалось», — сообщили в telegram-канале ведомства. Водитель встречной машины погиб на месте. За рулем «Камаза» находился 50-летний житель Курганской области. Его водительский стаж категории «С» составляет 22 года. Погибшим оказался 38-летний мужчина из города Лысьва Пермского края. Его стаж вождения составлял 21 год, за это время он 32 раза нарушал ПДД. Сотрудники Госавтоинспекции провели осмотр места происшествия. Отмечается, что водитель «Камаза» на момент ДТП был трезв, а на месте аварии были выявлены неудовлетворительные дорожные условия в виде снега между полосами. Авария произошла 9 декабря. Ранее URA.RU писало, что на трассе Екатеринбург — Нижний Тагил — Серов временно ограничено движение из-за ДТП. Фото: telegram-канал «ГИБДД Свердловской области», https://t.me/gibdd_66/4514

В ДТП на 146-м километре трассы Екатеринбург — Нижний Тагил — Серов из-за заноса прицепа погиб 38-летний водитель встречного грузовика. Об этом рассказали в ГИБДД Свердловской области. «Полицейским водитель „Камаза“ пояснил, что осуществлял перевозку трактора. Двигался в прямом направлении со скоростью 50 км/ч, в процессе движения прицеп начало заносить, мужчина предпринял попытки к его выравниванию, но столкновения с грузовым автомобилем DAF избежать не удалось», — сообщили в telegram-канале ведомства. Водитель встречной машины погиб на месте. За рулем «Камаза» находился 50-летний житель Курганской области. Его водительский стаж категории «С» составляет 22 года. Погибшим оказался 38-летний мужчина из города Лысьва Пермского края. Его стаж вождения составлял 21 год, за это время он 32 раза нарушал ПДД. Сотрудники Госавтоинспекции провели осмотр места происшествия. Отмечается, что водитель «Камаза» на момент ДТП был трезв, а на месте аварии были выявлены неудовлетворительные дорожные условия в виде снега между полосами. Авария произошла 9 декабря. Ранее URA.RU писало, что на трассе Екатеринбург — Нижний Тагил — Серов временно ограничено движение из-за ДТП.