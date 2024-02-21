Депутат Селюков из ХМАО выступил против награждения тюменских коллег. Видео

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Комитет областной думы по экономической политике. Тюмень, селюков михаил
Либерал-демократ Михаил Селюков попросил огласить, за какие заслуги депутаты Тюменской облдумы получат награду от Югры Фото:

Сторонника независимости ХМАО депутата от ЛДПР Михаила Селюкова возмутило предложение наградить депутатов Тюменской областной думы Фуата Сайфитдинова и Андрея Артюхова почетным знаком «За вклад в развитие законодательства Югры». Селюков на заседании окружной думы потребовал уточнить, в чем именно выражаются заслуги тюменцев, и почему лица, не проживающие в округе, могут получить такую награду.

«А какой вклад в развитие законодательства Югры сделали наши коллеги из Тюменской областной думы? Мало того, что они не проживают в округе 15 лет, видимо, мы идем по пути исключительных каких-то заслуг. Но хотелось бы уточнить, какие-то были инициативы, конкретные заслуги?» — поинтересовался Селюков.

При этом, Тюмень, ХМАО и ЯНАО наравне принимают участие в разработке законопроектов программы сотрудничества трех регионов, о чем либерал-демократу известно. Спикер думы Хохряков традиционно призвал депутата не прогуливать комитеты, на которых эти вопросы обсуждались, и решение о награде было принято.

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Сторонника независимости ХМАО депутата от ЛДПР Михаила Селюкова возмутило предложение наградить депутатов Тюменской областной думы Фуата Сайфитдинова и Андрея Артюхова почетным знаком «За вклад в развитие законодательства Югры». Селюков на заседании окружной думы потребовал уточнить, в чем именно выражаются заслуги тюменцев, и почему лица, не проживающие в округе, могут получить такую награду. «А какой вклад в развитие законодательства Югры сделали наши коллеги из Тюменской областной думы? Мало того, что они не проживают в округе 15 лет, видимо, мы идем по пути исключительных каких-то заслуг. Но хотелось бы уточнить, какие-то были инициативы, конкретные заслуги?» — поинтересовался Селюков. При этом, Тюмень, ХМАО и ЯНАО наравне принимают участие в разработке законопроектов программы сотрудничества трех регионов, о чем либерал-демократу известно. Спикер думы Хохряков традиционно призвал депутата не прогуливать комитеты, на которых эти вопросы обсуждались, и решение о награде было принято.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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