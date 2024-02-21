Сторонника независимости ХМАО депутата от ЛДПР Михаила Селюкова возмутило предложение наградить депутатов Тюменской областной думы Фуата Сайфитдинова и Андрея Артюхова почетным знаком «За вклад в развитие законодательства Югры». Селюков на заседании окружной думы потребовал уточнить, в чем именно выражаются заслуги тюменцев, и почему лица, не проживающие в округе, могут получить такую награду.
«А какой вклад в развитие законодательства Югры сделали наши коллеги из Тюменской областной думы? Мало того, что они не проживают в округе 15 лет, видимо, мы идем по пути исключительных каких-то заслуг. Но хотелось бы уточнить, какие-то были инициативы, конкретные заслуги?» — поинтересовался Селюков.
При этом, Тюмень, ХМАО и ЯНАО наравне принимают участие в разработке законопроектов программы сотрудничества трех регионов, о чем либерал-демократу известно. Спикер думы Хохряков традиционно призвал депутата не прогуливать комитеты, на которых эти вопросы обсуждались, и решение о награде было принято.
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