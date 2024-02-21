Депутат Селюков из ХМАО выступил против награждения тюменских коллег. Видео

21 февраля 2024 в 14:08 Размер текста - 17 +

Либерал-демократ Михаил Селюков попросил огласить, за какие заслуги депутаты Тюменской облдумы получат награду от Югры Фото: Дмитрий Ткачук © URA.RU Сторонника независимости ХМАО депутата от ЛДПР Михаила Селюкова возмутило предложение наградить депутатов Тюменской областной думы Фуата Сайфитдинова и Андрея Артюхова почетным знаком «За вклад в развитие законодательства Югры». Селюков на заседании окружной думы потребовал уточнить, в чем именно выражаются заслуги тюменцев, и почему лица, не проживающие в округе, могут получить такую награду. «А какой вклад в развитие законодательства Югры сделали наши коллеги из Тюменской областной думы? Мало того, что они не проживают в округе 15 лет, видимо, мы идем по пути исключительных каких-то заслуг. Но хотелось бы уточнить, какие-то были инициативы, конкретные заслуги?» — поинтересовался Селюков. При этом, Тюмень, ХМАО и ЯНАО наравне принимают участие в разработке законопроектов программы сотрудничества трех регионов, о чем либерал-демократу известно. Спикер думы Хохряков традиционно призвал депутата не прогуливать комитеты, на которых эти вопросы обсуждались, и решение о награде было принято.

Сторонника независимости ХМАО депутата от ЛДПР Михаила Селюкова возмутило предложение наградить депутатов Тюменской областной думы Фуата Сайфитдинова и Андрея Артюхова почетным знаком «За вклад в развитие законодательства Югры». Селюков на заседании окружной думы потребовал уточнить, в чем именно выражаются заслуги тюменцев, и почему лица, не проживающие в округе, могут получить такую награду. «А какой вклад в развитие законодательства Югры сделали наши коллеги из Тюменской областной думы? Мало того, что они не проживают в округе 15 лет, видимо, мы идем по пути исключительных каких-то заслуг. Но хотелось бы уточнить, какие-то были инициативы, конкретные заслуги?» — поинтересовался Селюков. При этом, Тюмень, ХМАО и ЯНАО наравне принимают участие в разработке законопроектов программы сотрудничества трех регионов, о чем либерал-демократу известно. Спикер думы Хохряков традиционно призвал депутата не прогуливать комитеты, на которых эти вопросы обсуждались, и решение о награде было принято.