Карта СВО на Украине 27 февраля: армия РФ уничтожила опорники ВСУ на двух направлениях

Вооруженные силы РФ поразили опорные пункты ВСУ на краснолиманском и запорожском направлениях. Также российские артиллеристы ударили по расположению сотрудников Службы безопасности Украины в Херсоне. Ход спецоперации на Украине и карта боевых действий — в материале URA.RU.
Краснолиманское направление
Экипажи штурмовых самолетов Су-25 нанесли удар по украинскому опорному пункту. Удар по опорнику и живой силе производился на предельно низкой высоте в 25 метров, сообщили в Минобороны России.
Запорожское направление
Подразделение ВДВ России с помощью расчетов реактивной системы залпового огня (РСЗО) «Град» поразили опорный пункт ВСУ на запорожском участке фронта. В результате удара была уничтожена живая сила противника в районе населенного пункта Вербовое.
Также армия России продолжает наступать на село Работино. Бойцы действуют при поддержке артиллерии, передает telegram-канал War Gonzo.
Херсонское направление
В Херсоне российские артиллеристы ударили по расположению агентов СБУ. О скоплении сотрудников украинских спецслужбы выяснили участники херсонского подполья.
Авдеевское направление
Бойцы РФ посредством расчета гаубицы Д-30 сорвали эвакуацию украинских подразделений. В результате удара была уничтожена легкобронированная техника ВСУ.
Донецкое направление
Российская армия атаковала позиции ВСУ в Новомихайловке, близ города Красногоровка, а также в районе Невельского и Первомайского, пишет War Gonzo. Также армия РФ освободила село Ласточкино и зашла в Орловку. По данным War Gonzo, эти два населенных пункта очень важны для ВСУ в плане логистики.
Артемовское направление
Воска РФ продолжают штурм недалеко от Клещеевки. Также российские войска продолжают атаковать позиции противника в Ивановском (Красном).
ВСУ атаковали российские территории
ВСУ в ночь на 27 февраля пытались ударить по Брянской и Белгородской областям. По данным Минобороны РФ, под Брянском были сбиты два БПЛА.
Также белгородский губернатор Вячеслав Гладков сообщил, что ПВО сбила шесть целей на подлете к региону. В результате атаки трое человек погибли и четверо пострадали, заявил глава области.
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