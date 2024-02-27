Карта СВО на Украине 27 февраля: армия РФ уничтожила опорники ВСУ на двух направлениях

ВС России уничтожили украинский опорный пункт на краснолиманском направлении

27 февраля 2024 в 11:08 Размер текста - 17 +

ВС России уничтожили живую силу ВСУ на двух направлениях Фото: Официальный сайт Министерства обороны РФ новость из сюжета Спецоперация РФ на Украине Вооруженные силы РФ поразили опорные пункты ВСУ на краснолиманском и запорожском направлениях. Также российские артиллеристы ударили по расположению сотрудников Службы безопасности Украины в Херсоне. Ход спецоперации на Украине и карта боевых действий — в материале URA.RU. Краснолиманское направление Экипажи штурмовых самолетов Су-25 нанесли удар по украинскому опорному пункту. Удар по опорнику и живой силе производился на предельно низкой высоте в 25 метров, сообщили в Минобороны России. Запорожское направление Подразделение ВДВ России с помощью расчетов реактивной системы залпового огня (РСЗО) «Град» поразили опорный пункт ВСУ на запорожском участке фронта. В результате удара была уничтожена живая сила противника в районе населенного пункта Вербовое. Также армия России продолжает наступать на село Работино. Бойцы действуют при поддержке артиллерии, передает telegram-канал War Gonzo. Херсонское направление В Херсоне российские артиллеристы ударили по расположению агентов СБУ. О скоплении сотрудников украинских спецслужбы выяснили участники херсонского подполья. Авдеевское направление Бойцы РФ посредством расчета гаубицы Д-30 сорвали эвакуацию украинских подразделений. В результате удара была уничтожена легкобронированная техника ВСУ. Донецкое направление Российская армия атаковала позиции ВСУ в Новомихайловке, близ города Красногоровка, а также в районе Невельского и Первомайского, пишет War Gonzo. Также армия РФ освободила село Ласточкино и зашла в Орловку. По данным War Gonzo, эти два населенных пункта очень важны для ВСУ в плане логистики. Артемовское направление Воска РФ продолжают штурм недалеко от Клещеевки. Также российские войска продолжают атаковать позиции противника в Ивановском (Красном). ВСУ атаковали российские территории ВСУ в ночь на 27 февраля пытались ударить по Брянской и Белгородской областям. По данным Минобороны РФ, под Брянском были сбиты два БПЛА. Также белгородский губернатор Вячеслав Гладков сообщил, что ПВО сбила шесть целей на подлете к региону. В результате атаки трое человек погибли и четверо пострадали, заявил глава области. Условные обозначения карты СВО на Украине Инфографика URA.RU Если вы хотите сообщить новость, напишите нам

Вооруженные силы РФ поразили опорные пункты ВСУ на краснолиманском и запорожском направлениях. Также российские артиллеристы ударили по расположению сотрудников Службы безопасности Украины в Херсоне. Ход спецоперации на Украине и карта боевых действий — в материале URA.RU. Экипажи штурмовых самолетов Су-25 нанесли удар по украинскому опорному пункту. Удар по опорнику и живой силе производился на предельно низкой высоте в 25 метров, сообщили в Минобороны России. Подразделение ВДВ России с помощью расчетов реактивной системы залпового огня (РСЗО) «Град» поразили опорный пункт ВСУ на запорожском участке фронта. В результате удара была уничтожена живая сила противника в районе населенного пункта Вербовое. Также армия России продолжает наступать на село Работино. Бойцы действуют при поддержке артиллерии, передает telegram-канал War Gonzo. В Херсоне российские артиллеристы ударили по расположению агентов СБУ. О скоплении сотрудников украинских спецслужбы выяснили участники херсонского подполья. Бойцы РФ посредством расчета гаубицы Д-30 сорвали эвакуацию украинских подразделений. В результате удара была уничтожена легкобронированная техника ВСУ. Российская армия атаковала позиции ВСУ в Новомихайловке, близ города Красногоровка, а также в районе Невельского и Первомайского, пишет War Gonzo. Также армия РФ освободила село Ласточкино и зашла в Орловку. По данным War Gonzo, эти два населенных пункта очень важны для ВСУ в плане логистики. Воска РФ продолжают штурм недалеко от Клещеевки. Также российские войска продолжают атаковать позиции противника в Ивановском (Красном). ВСУ в ночь на 27 февраля пытались ударить по Брянской и Белгородской областям. По данным Минобороны РФ, под Брянском были сбиты два БПЛА. Также белгородский губернатор Вячеслав Гладков сообщил, что ПВО сбила шесть целей на подлете к региону. В результате атаки трое человек погибли и четверо пострадали, заявил глава области.