«Кургандормаш» требует миллионы рублей со свердловской фирмы

15 марта 2024 в 03:17 Размер текста - 17 +

Курганский завод взыскивает миллионы рублей у фирмы из Екатеринбурга Фото: Вадим Ахметов © URA.RU Завод «Кургандормаш» требует свыше двух миллионов рублей с компании «Станкотехсервис», которая зарегистрирована в Екатеринбурге. Об этом говорится в судебных материалах. «АО „Курганский завод дорожных машин“ взыскивает 22 тысячи 500 евро в рублях по курсу ЦБ РФ (2 млн 259 тысяч рублей) с ООО „Станкотехсервис“. Судебное заседание назначено на 10 апреля в Екатеринбурге», — указано в документах, опубликованных в картотеке Арбитражного суда Свердловской области. Согласно СБИС, у ООО «Станкотехсервис» ФНС приостановила операции по банковским счетам. Предприятие занимается оптовой торговлей станками и оборудованием. Предприятие «Кургандормаш» принадлежит семье курганского сенатора Сергея Муратова и выпускает дорожную технику. Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!

Завод «Кургандормаш» требует свыше двух миллионов рублей с компании «Станкотехсервис», которая зарегистрирована в Екатеринбурге. Об этом говорится в судебных материалах. «АО „Курганский завод дорожных машин“ взыскивает 22 тысячи 500 евро в рублях по курсу ЦБ РФ (2 млн 259 тысяч рублей) с ООО „Станкотехсервис“. Судебное заседание назначено на 10 апреля в Екатеринбурге», — указано в документах, опу