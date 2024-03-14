14 марта 2024

«Кургандормаш» требует миллионы рублей со свердловской фирмы

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Курганский завод взыскивает миллионы рублей у фирмы из Екатеринбурга Фото:

Завод «Кургандормаш» требует свыше двух миллионов рублей с компании «Станкотехсервис», которая зарегистрирована в Екатеринбурге. Об этом говорится в судебных материалах.

«АО „Курганский завод дорожных машин“ взыскивает 22 тысячи 500 евро в рублях по курсу ЦБ РФ (2 млн 259 тысяч рублей) с ООО „Станкотехсервис“. Судебное заседание назначено на 10 апреля в Екатеринбурге», — указано в документах, опубликованных в картотеке Арбитражного суда Свердловской области.

Согласно СБИС, у ООО «Станкотехсервис» ФНС приостановила операции по банковским счетам. Предприятие занимается оптовой торговлей станками и оборудованием. Предприятие «Кургандормаш» принадлежит семье курганского сенатора Сергея Муратова и выпускает дорожную технику.

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Завод «Кургандормаш» требует свыше двух миллионов рублей с компании «Станкотехсервис», которая зарегистрирована в Екатеринбурге. Об этом говорится в судебных материалах. «АО „Курганский завод дорожных машин“ взыскивает 22 тысячи 500 евро в рублях по курсу ЦБ РФ (2 млн 259 тысяч рублей) с ООО „Станкотехсервис“. Судебное заседание назначено на 10 апреля в Екатеринбурге», — указано в документах, опу