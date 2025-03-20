Петербургский суд приговорил к 16 годам колонии диссидента Скобова*

Первый Западный окружной военный суд Петербурга приговорил к 16 годам лишения свободы иноагента Александра Скобова (признан иностранным агентом Минюстом РФ, внесен в реестр террористов и экстремистов Росфинмониторинга) за призывы к террористической деятельности и публичное оправдание терроризма. Ранее обвинение просило 18 лет колонии. Об этом сообщила прокуратура Санкт-Петербурга.
«С учетом позиции государственного обвинителя Скобов приговорен к 16 годам лишения свободы с отбыванием первых четырех лет в тюрьме, остальной части наказания — в исправительной колонии строгого режима», — пишет прокуратура города ву официальном telegram-канале. Кроме того, на Скобова наложен штраф в размере 300 тысяч рублей и запрет на занятие деятельностью, связанной с администрированием сайтов и каналов, на четыре года.
С февраля 2023 года по март 2024 года Скобов активно использовал свой аккаунт в социальных сетях и сайт организации «Форум свободной России» (признан нежелательной организацией и запрещен в России) для распространения информации, оправдывающей терроризм. Отмечается, что данные действия включали призывы к террористической деятельности. В результате суд признал Скобова виновным по обоим пунктам обвинения.
*Александр Скобов признан иностранным агентом Минюстом РФ, внесен в реестр террористов и экстремистов Росфинмониторинга.
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