20 марта 2025

Петербургский суд приговорил к 16 годам колонии диссидента Скобова*

© Служба новостей «URA.RU»
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Скобов отбудет первые четыре года в тюрьме, а остальное время в колонии строгого режима
Скобов отбудет первые четыре года в тюрьме, а остальное время в колонии строгого режима Фото:

Первый Западный окружной военный суд Петербурга приговорил к 16 годам лишения свободы иноагента Александра Скобова (признан иностранным агентом Минюстом РФ, внесен в реестр террористов и экстремистов Росфинмониторинга) за призывы к террористической деятельности и публичное оправдание терроризма. Ранее обвинение просило 18 лет колонии. Об этом сообщила прокуратура Санкт-Петербурга.

«С учетом позиции государственного обвинителя Скобов приговорен к 16 годам лишения свободы с отбыванием первых четырех лет в тюрьме, остальной части наказания — в исправительной колонии строгого режима», — пишет прокуратура города ву официальном telegram-канале. Кроме того, на Скобова наложен штраф в размере 300 тысяч рублей и запрет на занятие деятельностью, связанной с администрированием сайтов и каналов, на четыре года.

С февраля 2023 года по март 2024 года Скобов активно использовал свой аккаунт в социальных сетях и сайт организации «Форум свободной России» (признан нежелательной организацией и запрещен в России) для распространения информации, оправдывающей терроризм. Отмечается, что данные действия включали призывы к террористической деятельности. В результате суд признал Скобова виновным по обоим пунктам обвинения.

*Александр Скобов признан иностранным агентом Минюстом РФ, внесен в реестр террористов и экстремистов Росфинмониторинга.

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Первый Западный окружной военный суд Петербурга приговорил к 16 годам лишения свободы иноагента Александра Скобова (признан иностранным агентом Минюстом РФ, внесен в реестр террористов и экстремистов Росфинмониторинга) за призывы к террористической деятельности и публичное оправдание терроризма. Ранее обвинение просило 18 лет колонии. Об этом сообщила прокуратура Санкт-Петербурга. «С учетом позиции государственного обвинителя Скобов приговорен к 16 годам лишения свободы с отбыванием первых четырех лет в тюрьме, остальной части наказания — в исправительной колонии строгого режима», — пишет прокуратура города ву официальном telegram-канале. Кроме того, на Скобова наложен штраф в размере 300 тысяч рублей и запрет на занятие деятельностью, связанной с администрированием сайтов и каналов, на четыре года. С февраля 2023 года по март 2024 года Скобов активно использовал свой аккаунт в социальных сетях и сайт организации «Форум свободной России» (признан нежелательной организацией и запрещен в России) для распространения информации, оправдывающей терроризм. Отмечается, что данные действия включали призывы к террористической деятельности. В результате суд признал Скобова виновным по обоим пунктам обвинения. *Александр Скобов признан иностранным агентом Минюстом РФ, внесен в реестр террористов и экстремистов Росфинмониторинга.
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© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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