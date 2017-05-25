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25 мая 2017
Главные новости 
11:47  25 мая 2017 0

Эксперты назвали самые популярные машины в России

В Екатеринбурге чаще покупают японскую "Тойоту"Фото: Flickr

Автолюбители Новосибирска, Красноярска, Омска и Владивостока предпочитают покупать подержанные машины, а жители Москвы, Санкт-Петербурга, Ростова-на-Дону и Воронежа — новые. Таковы результаты опроса группы аналитиков.

Эксперты опросили 10 тысяч автовладельцев и выяснили, что стабильным спросом у россиян пользуются автомобили марок Lada и Toyota, пишет агентство Nation News. Отечественные модели предпочитают жители Волгограда и Ростова-на-Дону. Toyota чаще всего покупают в Екатеринбурге, Новосибирске, Красноярске и Владивостоке.

В обеих российских столицах автолюбители чаще отдают предпочтение маркам Mercedes-Benz и BMW.

Лев Истомин
© Служба новостей «URA.Ru»
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