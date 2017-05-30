21:57 30 мая 2017 2

В Сети смеются над новыми претендентами на пост губернатора Фото: Владимир Жабриков © URA.RU

Заявление Евгении Чудновец о желании баллотироваться на пост главы региона запустило флешмоб в «Фэйсбуке»: все больше людей начинают говорить о своих губернаторских амбициях. Среди потенциальных глав региона журналисты, программисты, шоумены. По соцсетях уже гуляют фотожабы на тему выдвижения на эту должность, а хэштег #хочувгубернаторы стал мемом дня.

Одним из первых о своем возможном выдвижении заявил екатеринбургский журналист Евгений Лобанов. «Я тоже хочу в губернаторы, назначьте меня!» — написал на своей странице. «Все хотят, но некоторые держат себя в руках», — одернула его подписчица Наталья. «К черту сдержанность! Чем мы хуже Чудновец!» — парировал журналист.

Его подписчики заявили о готовности поддержать кандидата, возник даже лозунг «Лобанова в губеры». Среди поддержавших Евгения лайком — адвокат Евгении Чудновец и блогера Руслана Соколовского Алексей Бушмаков. Друзья Лобанова тем временем начали делить посты в будущем кабинете министров.

Бурная дискуссия об этом же (дележке постов) развернулась и на странице екатеринбургского шоумена Александра Царикова, написавшего про желание своих «тестикул баллотироваться». «Ты же понимаешь, кто получит должность министра культуры?» — намекает Денис Каменщиков. «Я буду министром по делам гусарства», — занял пост Ярослав Ширшиков. «Надо только решить, за тебя голосовать или Петрову!» — пишет Царикову Маша Богута. «За Сашку, Петрову в Заксо председателем определим», — предлагает Дмитрий Фоминцев.

Из общего ряда выбился лишь журналист «Нашей газеты» Сергей Беляев, заявивший о своем выдвижении, но не в губернаторы, а в митрополиты (когда-то он заканчивал духовную семинарию). «Моей предвыборной кампанией будет массовое пересаживание священников с личного авто на велосипеды, — пообещал он. — Первым лично подам пример сразу после избрания своей персоны на кафедру». Среди поддержавших его — Евгения Чудновец, устроившая, по выражению некоторых, «карнавализацию губернаторских выборов».