{{user.notifications_count}} {{(user.notifications_count+1)}}
Выйти
Войти
Новости приходят чаще, чем вам хотелось бы, а поводы не интересны?
настроить уведомления
URA.RU готово сообщать вам новости, на каком бы сайте вы ни находились
подписаться на уведомления
у вас {{user.notifications_count}} новых уведомления
Вы не зарегистрированы. Войдите в свой профиль, чтобы использовать уведомления в полную силу
Редактировать подписки
Редактирование подписок
Комментарии
Авторы
Сюжеты
отписаться
отписаться
отписаться
{{settingsPanel.errors.form}}
{{settingsPanel.errors.name}}
{{settingsPanel.errors.new_password}}
Москва
прогноз на 7 дней
Доллар 56,52
Динамика за 2 недели
Евро 62,95
Динамика за 2 недели
Подпишись на ura.ru:
Чтобы подписаться на рассылку, укажите свой e-mail
{{email_subscribe.errors.email}}
{{email_subscribe.msg}}
30 мая 2017
21:57  30 мая 2017 2

«Все хотят, но некоторые держат себя в руках». Из-за Чудновец «Фэйсбук» захлестнул флешмоб #хочувгубернаторы

Поездка Евгении Чудновец и Андрея Мясникова в Катайск и Шадринск, чудновец евгения
В Сети смеются над новыми претендентами на пост губернатораФото: Владимир Жабриков © URA.RU
новость из сюжета:
Выборы губернатора Свердловской области
все новости сюжета

Заявление Евгении Чудновец о желании баллотироваться на пост главы региона запустило флешмоб в «Фэйсбуке»: все больше людей начинают говорить о своих губернаторских амбициях. Среди потенциальных глав региона журналисты, программисты, шоумены. По соцсетях уже гуляют фотожабы на тему выдвижения на эту должность, а хэштег #хочувгубернаторы стал мемом дня.

Одним из первых о своем возможном выдвижении заявил екатеринбургский журналист Евгений Лобанов. «Я тоже хочу в губернаторы, назначьте меня!» — написал на своей странице. «Все хотят, но некоторые держат себя в руках», — одернула его подписчица Наталья. «К черту сдержанность! Чем мы хуже Чудновец!» — парировал журналист.

Новость по теме
«Кто губернатор? Я губернатор!» Евгения Чудновец будет участвовать в выборах главы Свердловской области

Его подписчики заявили о готовности поддержать кандидата, возник даже лозунг «Лобанова в губеры». Среди поддержавших Евгения лайком — адвокат Евгении Чудновец и блогера Руслана Соколовского Алексей Бушмаков. Друзья Лобанова тем временем начали делить посты в будущем кабинете министров.

Бурная дискуссия об этом же (дележке постов) развернулась и на странице екатеринбургского шоумена Александра Царикова, написавшего про желание своих «тестикул баллотироваться». «Ты же понимаешь, кто получит должность министра культуры?» — намекает Денис Каменщиков. «Я буду министром по делам гусарства», — занял пост Ярослав Ширшиков. «Надо только решить, за тебя голосовать или Петрову!» — пишет Царикову Маша Богута. «За Сашку, Петрову в Заксо председателем определим», — предлагает Дмитрий Фоминцев.

Из общего ряда выбился лишь журналист «Нашей газеты» Сергей Беляев, заявивший о своем выдвижении, но не в губернаторы, а в митрополиты (когда-то он заканчивал духовную семинарию). «Моей предвыборной кампанией будет массовое пересаживание священников с личного авто на велосипеды, — пообещал он. — Первым лично подам пример сразу после избрания своей персоны на кафедру». Среди поддержавших его — Евгения Чудновец, устроившая, по выражению некоторых, «карнавализацию губернаторских выборов».

1/4
Выдвижение Чудновец в губернаторы породило кучу фотожаб Фото: со страницы Евгения Лобанова в Facebook

Андрей Гусельников
© Служба новостей «URA.Ru»
{{item.comments_count}}

{{a.id?a.name:a.author}}
© Служба новостей «URA.Ru»
прочитать статью полностью

Расскажите о новости своим друзьям

{{a.id?a.name:a.author}}
© Служба новостей «URA.Ru»
{{a.id?a.name:a.author}}
© Служба новостей «URA.Ru»
Ссылки по теме
другие новости сюжета
{{item.story_prev.date}}
{{item.story_next.date}}
Комментарии ({{item.comments_count}})
читать все комментарии
оставить свой комментарий
оставить свой комментарий
Система Orphus
Загрузка...
Сегодня в СМИ
новости партнеров
новости партнеров
новости партнеров
новости партнеров