04:40 08 февраля 2018 0

Причиной задержания стал слишком откровенный наряд, не соответствующий дресс-коду танцовщиц Фото: joharabellydancer, Instagram

Адвокаты пермячки Екатерины Андреевой, задержанной в Египте, намерены добиваться, чтобы ее не депортировали в Россию, а разрешили бы работать и дальше. По словам мужа россиянки, все документы у нее в порядке.

Как сообщил портал 59.ру, 31-летняя жительница Перми работает в Египте танцовщицей, выступая в местных клубах под псевдонимом Джохара. В минувший вторник, 6 февраля, она была задержана полицией в Гизе. Причиной стали якобы непристойное поведение и неподобающий внешний вид россиянки, которая исполняла танец живота. По данным местного издания Al Watan, Андреева «выступала полуобнаженная, в платье, которое не соответствует требованиям к одежде танцовщиц» и «без традиционных шорт, обязательных при исполнении этой разновидности восточных танцев».

По информации ТАСС, египетские власти предъявили пермячке обвинение в подстрекательстве к развратным действиям.

По данным пермских СМИ, Андреева родилась в Перми, окончила ПГТУ, а затем, в 2010 году, вместе с мужем Артемом, который также работает танцором, перебралась в Москву. В декабре они работали в Египте, затем в Китае, а 30 января снова прилетели в Каир, откуда собиралась вернуться не раньше, чем в конце февраля.