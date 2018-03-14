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14 марта 2018
10:06  14 марта 2018 0

Сын Табакова простился с отцом песней уральской рок-группы

Сын артиста процитировал «Курару»Фото: Instagram Павла Табакова

Актер Павел Табаков попросил СМИ не беспокоить его звонками после смерти его отца Олега Табакова. Он выложил в «сторис» отрывок песни «Насдвое» рок-группы из Екатеринбурга «Курара».

Молодой человек подписал его строчкой из припева: «Смерти нет, есть только ветер…», как пишут argumenti.ru. Также он опубликовал снимок с отцом. Подписчики Павла Табакова соболезнуют его утрате. «Дорогой Павел, соболезную Вам, Маме, Антону, Маше и всем другим родным и близким с постигшей утратой, невосполнимая потеря, большое горе, держитесь, мы поклонники все с Вами!!! Время возьмет свое, ну, а Вы с братом очень талантливы, как и Ваша Мама, и достойно продолжите дело Олега Павловича!!!»; «Светлая вечная память… Гений, потрясающе талантливый человек»; «Павел. Убежден — все будет хорошо, главное — память и продолжение рода. Благополучия Вам и всей вашей семье!» — отмечают в комментариях.

Олег Табаков скончался 12 марта в московской больнице в возрасте 82 лет. Госпитализирован он был в ноябре прошлого года. Первоначально сообщалось, что у него пневмония, но позже стало известно, что у актера гораздо более тяжелое заболевание, напоминает «Федеральное агентство новостей». По словам врачей, актера подключили к аппарату искусственного дыхания, он лишился возможности говорить и двигаться.

Виктор Жуков
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