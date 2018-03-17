В Париже презентовали не публиковавшуюся ранее переписку Бориса Ельцина с Жаком Шираком

08:11 17 марта 2018 0

Постепенно публикуется переписка Ельцина с главами других государств Фото: Александр Мамаев © URA.RU

В Париже прошла презентация сборника переписки первого президента России Бориса Ельцина с президентами Франции Жаком Шираком и Франсуа Миттераном. Он состоялась в рамках открывшегося накануне Международного книжного салона.

Ректор МГИМО, академик Анатолий Торкунов, который является сопредседателем Координационного совета форума, отметил, что «это первое издание, которое имеет символику «Трианонского диалога», пишет ТАСС. «Это двуязычный сборник, который охватывает очень важный период в российско-французских отношениях — первые десять лет новой России», — говорит Торкунов. Большая часть этих документов ранее нигде не были опубликованы.

Отмечается, что переписка Бориса Ельцина с Жаком Шираком и Франсуа Миттераном — часть работы по изданию всего корпуса переписки первого президента России с руководителями иностранных государств. Об этом пишет «Коммерсантъ».