{{userService.getUserParam('notifications_count')}} {{ userService.getUserParam('notifications_count')+1 }}
Выйти
Войти
Новости приходят чаще, чем вам хотелось бы, а поводы не интересны?
настроить уведомления
URA.RU готово сообщать вам новости, на каком бы сайте вы ни находились
подписаться на уведомления
у вас {{ userService.getUserParam('notifications_count') }} новых уведомления
Вы не зарегистрированы. Войдите в свой профиль, чтобы использовать уведомления в полную силу
Редактировать подписки
Редактирование подписок
Комментарии
Авторы
Сюжеты
отписаться
отписаться
отписаться
{{userService.settingsPanel.errors.form}}
{{userService.settingsPanel.errors.name}}
{{userService.settingsPanel.errors.new_password}}
URA.RU готово сообщать вам новости, на каком бы сайте вы ни находились
Путин готовится к первой командировке после выборов. Зюганов передумал уходить. В свердловским чиновникам задержали з/п
Подписаться
Не подписываться
Москва
прогноз на 7 дней
Доллар 57,49
Динамика за 2 недели
Евро 70,81
Динамика за 2 недели
Подпишись на URA.RU:
Чтобы подписаться на рассылку, укажите свой e-mail
{{userService.email_subscribe.errors.email}}
{{userService.email_subscribe.msg}}
17 марта 2018
16 марта 2018
08:11  17 марта 2018 0

В Париже презентовали не публиковавшуюся ранее переписку Бориса Ельцина с Жаком Шираком

Бэкстейдж фотопроекта «День России». Екатеринбург, ельцин борис, зиновьева екатерина
Постепенно публикуется переписка Ельцина с главами других государствФото: Александр Мамаев © URA.RU

В Париже прошла презентация сборника переписки первого президента России Бориса Ельцина с президентами Франции Жаком Шираком и Франсуа Миттераном. Он состоялась в рамках открывшегося накануне Международного книжного салона.

Ректор МГИМО, академик Анатолий Торкунов, который является сопредседателем Координационного совета форума, отметил, что «это первое издание, которое имеет символику «Трианонского диалога», пишет ТАСС. «Это двуязычный сборник, который охватывает очень важный период в российско-французских отношениях — первые десять лет новой России», — говорит Торкунов. Большая часть этих документов ранее нигде не были опубликованы.

Отмечается, что переписка Бориса Ельцина с Жаком Шираком и Франсуа Миттераном — часть работы по изданию всего корпуса переписки первого президента России с руководителями иностранных государств. Об этом пишет «Коммерсантъ».

Виктор Жуков
© Служба новостей «URA.RU»
Версия для печати {{item.comments_count}} {{ item.type=='news' ? 'Новость' : 'Статья' }} из сюжета: {{ item.story.title }}

{{a.id?a.name:a.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
прочитать статью полностью
{{a.id?a.name:a.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
{{a.id?a.name:a.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Ссылки по теме
из сюжета
{{item.story_prev.date}}
ПРЕДЫДУЩАЯ НОВОСТЬ СЮЖЕТА
{{item.story_next.date}}
СЛЕДУЮЩАЯ НОВОСТЬ СЮЖЕТА
Система Orphus
Загрузка...
{{a.id?a.name:a.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
{{a.id?a.name:a.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
{{a.id?a.name:a.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Ссылки по теме
другие новости сюжета
{{item_print.story_prev.date}}
{{item_print.story_next.date}}
Разрешить уведомления Подписаться на рассылку Присоединиться к Telegram Уведомления во Вконтакте
Сегодня в СМИ
новости партнеров
новости партнеров
новости партнеров
новости партнеров
новости партнеров