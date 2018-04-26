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26 апреля 2018
19:22  26 апреля 2018 0

Россияне высмеяли девиз сборной на ЧМ-2018. «Главное не победа, главное — заплатят»

Презентация Кубка Чемпионата мира по футболу FIFA в цехе
Россияне раскритиковали предложенные девизыФото: Вадим Ахметов © URA.RU
новость из сюжета:
Чемпионат мира по футболу 2018 в Екатеринбурге
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В Сети посмеялись над девизом сборной России на ЧМ-2018. Пользователей не устроили три официально выбранных лозунга, и они решили добавить к ним собственные варианты.

Ранее россиянам предложили выбрать девиз, который будет украшать автобус сборной по футболу во время мундиаля. В официальном twitter-аккаунте чемпионата мира FIFA 2018 появились следующие лозунги: «Всем сердцем и всей страной следуем за мечтой», «Играй с открытым сердцем», «Русские медведи движутся к победе», пишет «Федеральное агентство новостей». Комментаторам они показались скучными, и в соцсети появилась масса альтернативных предложений, в том числе крылатые фразы самих футболистов. «URA.RU» собрало самые смешные варианты.

Среди вариантов было и переделанное стихотворение Корнея Чуковского. «Русские медведи движутся к победе. А за ними кот задом наперёд. А за ним комарики на воздушном шарике (и далее по тексту — прим. ред.)».

Отдельного внимания заслуживают и уникальные варианты, предложенные россиянами. «Ваши ожидания — это ваши проблемы!», «Главное не победа, главное — заплатят», «Попали на турнир, и то хорошо!» — написали в комментариях.

Чемпионат мира по футболу пройдет в 11 городах России с 14 июня по 15 июля. В Екатеринбурге в борьбе за кубок сойдутся восемь команд. Матчи пройдут 15 июня, 21 июня, 24 июня и 27 июня.

Семен Гринберг
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