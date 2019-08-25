Жители Екатеринбурга переплачивали за воду из-за «Водоканала» Фото: Владимир Андреев © URA.RU

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Главные темы уходящей недели:

В России до сих пор ведется спор о введении четырехдневной рабочей недели. Если население станет меньше работать, ему грозит снижение либидо, проблемы со сном и «синдром эмоционального выгорания».

Екатеринбуржцы жаловались на огромные счета в платежках и вечный ремонт труб, этому нашлось объяснение. «Водоканал» годами выводил деньги на Сейшелы, чиновники покупали дома и квартиры, а новая техника пылилась на складах. О схемах предприятия, которые станут сюрпризом даже для силовиков, — в нашем материале.

Конфликт Госдумы с «Яндекс.Новостями» из-за алгоритма агрегатора может навредить россиянам. Депутаты хотят контролировать информацию и следить за топом новостей. А пока решается вопрос с «Яндексом», Павел Дуров готовит новый проект «без цензуры».

В Локомотивном Челябинской области депутат расстрелял жену на глазах троих детей. На суде, прошедшем сразу после похорон, мужчина признался во всем и рассказал, за что убил жену. Однако теща депутата заявила, что претензий к зятю не имеет и не против более мягкой меры пресечения. «URA.RU» съездило в поселок, где произошла трагедия, чтобы разобраться в истории южноуральской семьи.

Строительство храма Святой Екатерины в Екатеринбурге снова откладывается. На этот раз площадку под собор не хотят отдавать бизнесмены. Они запросили такую цену за место строительства, что инвесторам проекта расхотелось торговаться. После протестов в сквере бизнесмены решили совсем не идти на уступки. Их запросы только растут.

На Урале из-за вражды двух друзей-бизнесменов начались конфликты между силовиками. Предприниматели не поделили завод металлоконструкций, а крайними сделали полицейских. Двое из них уже под арестом.