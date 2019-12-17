Уральский полпред призвал силовиков лучше искать коррупцию

Полпред Николай Цуканов отметил, что в двух регионах снизилась эффективность выявления коррупции Фото: Владимир Жабриков © URA.RU

Силовики Ямала и Челябинской области стали менее эффективно выявлять коррупцию по сравнению с 2018 годом. Об этом заявил полпред президента России в УрФО Николай Цуканов на окружном совете по борьбе с коррупцией.

«За 10 месяцев 2019 года по округу было выявлено более 2,4 тысячи коррупционных преступлений — это на 4% меньше, чем в прошлом году. Серьезное снижение эффективности работы по выявлению коррупционных преступлений отмечается в ЯНАО (на 47,8%) и в Челябинской области (на 18,%). Прошу органы правоохраны обратить на это внимание и сделать необходимые выводы», — заявил полпред.

Цуканов также отметил, что доля приостановленных коррупционных уголовных дел по УрФО от всех округов по стране составила 14%. Наибольшее количество приходится на Ямал, Свердловскую область и ХМАО. При этом количество скрывшихся от суда в Свердловской области и в ХМАО выше, чем в остальных регионах. В округе более чем на 8% снизилось количество уголовных дел, направленных в суды.