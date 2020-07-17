Уральские регионы попали в число «красных» по COVID

Ситуация удовлетворительная в Свердловской области, Пермском крае и ЯНАО Фото: Анна Майорова © URA.RU

новость из сюжета Коронавирус COVID-19

Все регионы России прошли пик заболеваемости коронавирусной инфекцией, однако динамика распространения заболевания в субъектах по-прежнему разная. Об этом заявил эксперт по статистике и моделированию Центра экономических исследований Агаси Тавадян.

«Можно говорить о том, что во всех регионах России пройден пик, но говорить о стремительном угасании эпидемии нельзя. В разных регионах дела обстоят по-разному», — цитируют специалиста РИА «Новости».

Он разделил регионы на цвета. К «зеленым» отнес области, где заболеваемость стремительно снижается, к «желтым» — регионы, где заболеваемость снижается медленно, к «красным» — субъекты, где ситуация с COVID-19 удовлетворительная и индекс заболеваемости выше единицы.

Так, в группу «зеленых» регионов вошли Московская, Магаданская, Курская, Брянская, Тверская, Белгородская, Воронежская и Пензенская области, Карачаево-Черкесия, Дагестан, Адыгея, Калмыкия, Тува, Забайкалье, Приморье и Чечня. К «желтым» регионам относятся: Челябинская, Новгородская, Тульская, Липецкая, Саратовская, Рязанская, Ростовская, Ленинградская, Иркутская, Волгоградская, Нижегородская, Калужская, а также Северная Осетия, Кабардино-Балкария, Карелия, Ингушетия, Татарстан и Ханты-Мансийский округ.

Ученый включил в группу «светло-красных» регионов: Свердловскую, Калининградскую, Новосибирскую, Архангельскую, Смоленскую, Амурскую, Томскую, Астраханскую, Омскую, Костромскую, Тюменскую и Вологодскую области, а также Башкирию, Бурятию, Чувашию, Хакасию, Краснодарский, Хабаровский и Пермский края, а также ЯНАО. Тавадян отметил ряд регионов, где статистика требует уточнения. Это Тюменская, Оренбургская, Мурманская, Иркутская области, а также Башкирия, Удмуртия, Хабаровский край и другие.

Ранее сообщалось, что Свердловская область бьет рекорды по заболеваемости COVID. За минувшие сутки заболели 349 пациентов. За сутки зарегистрировано четыре смерти от коронавируса. Из-за сегодняшнего всплеска заболеваемости коэффициент распространения инфекции (Rt) в ближайшие дни превысит единицу даже при самом оптимистичном прогнозе.