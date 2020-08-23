Сегодня, 24 августа, — 257-й день с момента обнаружения коронавируса в китайском городе Ухань и 167-й — с объявления пандемии Всемирной организацией здравоохранения.
По данным coronavirus-monitor, количество зараженных по всему миру достигло отметки в 23 578 193 (+220 547 за минувшие сутки), вылечились 16 262 744 (+226 873), жертвами инфекции стали 818 498 (+4500) человек. Антилидером по заболеваемости остаются Соединенные Штаты Америки, где выявлено уже 5 874 146 случаев заражения. Жертвами вируса стали более 180 тысяч граждан страны. Затем следует Бразилия: 3 605 783 заболевших. Тройку замыкает Индия, где насчитывается более трех миллионов инфицированных. Россия находится на четвертом месте, в стране зафиксировано 956 750 заболевших.
Вакцина и лекарство от коронавируса
Эффективность китайской вакцины, которую хотят испытывать в России, еще не доказана. Об этом URA.RU рассказал вирусолог и доктор биологических наук Алексей Аграновский. Он также отметил, что препарат, созданный в институте имени Гамалеи, хорошо придуман и его платформа проверена.
В Минздрав РФ поступила заявка с просьбой выдать разрешение на клинические испытания еще одной вакцины. Дело в том, что Федеральный научный центр имени Чумакова хочет опробовать собственную разработку на нескольких тысячах россиян.
Россия к концу года планирует
Ситуация в России
Коэффициент
В конце лета россиянам разрешат полеты во Францию, Венгрию, Мальту, Кипр, Иорданию, Египет (Каир) и Китай (Шанхай). Однако отправиться в путешествие по Европе смогут не все. Скорее всего, полеты разрешат только тем гражданам, у которых есть вид на жительство, разрешение на работу или направление в медучреждение.
В России появятся «антиковидные» тепловизоры для использования на проходных. В устройствах будут функции распознавания лиц и самостоятельного принятия решений о том, пропускать сотрудника на работу или нет. Как отмечают разработчики, новая система станет универсальным инструментом для повышения безопасности.
В Госдуме предложили российским семьям выплачивать ежегодно по 10 тысяч рублей для покупки всех школьных принадлежностей. По мнению депутатов, из-за пандемии финансовое положение многих семей ухудшилось, а на сборы первоклассника в школу к 1 сентября может уйти до 20 тысяч рублей.
Skysmart провел опрос среди школьников, который выяснил, какая форма обучения нравится школьникам больше, традиционная или новая, удаленная. Выяснилось, что 49% опрошенных детей предпочли бы традиционный формат обучения. Учиться удаленно было бы комфортно только 24% учеников российских школ, а еще 27% затрудняются ответить. И 20% школьников считают, что в обучение можно вводить дистанционные элементы, если в их работе не будет перебоев.
Ситуация в мире
Медицинские власти располагают в настоящее время всеми необходимыми инструментами, чтобы
Управление по контролю за качеством продовольствия и медикаментов при Министерстве здравоохранения и социальных служб США выдало экстренное разрешение на
Обзоры последних новостей о коронавирусе. Подпишитесь на нашу рассылку, чтобы быть в курсе всех событий. У нас также есть telegram-канал @uranews, где мы оперативно публикуем самое важное.Наши региональные каналы:
Telegram
Екатеринбург
Челябинск
Тюмень
Пермь
Курган
Югра
Ямал
Viber