Второй волны коронавируса можно избежать, считают в ВОЗ Фото: Вадим Ахметов © URA.RU

новость из сюжета Коронавирус COVID-19

Сегодня, 24 августа, — 257-й день с момента обнаружения коронавируса в китайском городе Ухань и 167-й — с объявления пандемии Всемирной организацией здравоохранения.

По данным coronavirus-monitor, количество зараженных по всему миру достигло отметки в 23 578 193 (+220 547 за минувшие сутки), вылечились 16 262 744 (+226 873), жертвами инфекции стали 818 498 (+4500) человек. Антилидером по заболеваемости остаются Соединенные Штаты Америки, где выявлено уже 5 874 146 случаев заражения. Жертвами вируса стали более 180 тысяч граждан страны. Затем следует Бразилия: 3 605 783 заболевших. Тройку замыкает Индия, где насчитывается более трех миллионов инфицированных. Россия находится на четвертом месте, в стране зафиксировано 956 750 заболевших.

Вакцина и лекарство от коронавируса

Эффективность китайской вакцины, которую хотят испытывать в России, еще не доказана. Об этом URA.RU рассказал вирусолог и доктор биологических наук Алексей Аграновский. Он также отметил, что препарат, созданный в институте имени Гамалеи, хорошо придуман и его платформа проверена.

В Минздрав РФ поступила заявка с просьбой выдать разрешение на клинические испытания еще одной вакцины. Дело в том, что Федеральный научный центр имени Чумакова хочет опробовать собственную разработку на нескольких тысячах россиян.

Россия к концу года планирует выпускать 1,5-2 миллиона доз вакцин в месяц . Об этом сообщил глава Минпромторга РФ Денис Мантуров. Он также отметил, что если раньше российские предприятия выпускали порядка 60 аппаратов искусственной вентиляции легких в месяц, то в связи с пандемией они перешли на выпуск 3000 аппаратов ИВЛ.

Ситуация в России

Коэффициент распространения инфекции в России впервые с 14 июля поднялся до 1. В Москве он, напротив, впервые с 20 июля опустился ниже этой отметки. Зато специалисты впервые с начала мая зарегистрировали меньше 700 летальных исходов за неделю . Так, с 17 по 23 августа штаб сообщил о 698 летальных исходах против 754 неделей ранее.

В конце лета россиянам разрешат полеты во Францию, Венгрию, Мальту, Кипр, Иорданию, Египет (Каир) и Китай (Шанхай). Однако отправиться в путешествие по Европе смогут не все. Скорее всего, полеты разрешат только тем гражданам, у которых есть вид на жительство, разрешение на работу или направление в медучреждение.

В России появятся «антиковидные» тепловизоры для использования на проходных. В устройствах будут функции распознавания лиц и самостоятельного принятия решений о том, пропускать сотрудника на работу или нет. Как отмечают разработчики, новая система станет универсальным инструментом для повышения безопасности.

В Госдуме предложили российским семьям выплачивать ежегодно по 10 тысяч рублей для покупки всех школьных принадлежностей. По мнению депутатов, из-за пандемии финансовое положение многих семей ухудшилось, а на сборы первоклассника в школу к 1 сентября может уйти до 20 тысяч рублей.

Skysmart провел опрос среди школьников, который выяснил, какая форма обучения нравится школьникам больше, традиционная или новая, удаленная. Выяснилось, что 49% опрошенных детей предпочли бы традиционный формат обучения. Учиться удаленно было бы комфортно только 24% учеников российских школ, а еще 27% затрудняются ответить. И 20% школьников считают, что в обучение можно вводить дистанционные элементы, если в их работе не будет перебоев.

Ситуация в мире

Медицинские власти располагают в настоящее время всеми необходимыми инструментами, чтобы избежать второй волны , считает помощник главы Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ) по стратегическим инициативам Раньери Гуэрра.

Управление по контролю за качеством продовольствия и медикаментов при Министерстве здравоохранения и социальных служб США выдало экстренное разрешение на лечение заразившихся методом переливаний плазмы крови уже переболевших пациентов.